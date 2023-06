Aubrey Plaza est une actrice et productrice américaine née le 26 juin 1984 à Wilmington, dans le Delaware.

En 2006, Aubrey Plaza fait ses premiers pas à la télévision en apparaissant dans un épisode de « 30 Rock ». Mais, la jeune femme s’est surtout fait connaître pour son rôle d’April Ludgate dans « Parks and Recreation », diffusé à partir de 2009. Durant les sept prochaines années, une grande partie de son emploi du temps sera consacré à cette série comique. Sa performance, dans le rôle d’une stagiaire sarcastique du département des parcs et loisirs de Pawnee, fait d’elle un des personnages les plus emblématiques de la série.

En parallèle, Aubrey Plaza gagne en notoriété au cinéma et tourne sous la direction de JuddApatow dans « Funny People » en 2008. Elle apparaît ensuite dans le film culte « Scott Pilgrim ».

Child’s Play: La Poupée du mal (2019)

Child’s Play: La Poupée du mal est un film d’horreur réalisé par Lars Klevberg, sorti en 2019. Ce film est le reboot de Jeu d’enfant, le premier film de la saga Chucky, sorti en 1988.

L’entreprise Kaslan Corporation vient de lancer Buddi, une gamme de poupées de haute technologie. Un jour, dans une usine de montage de Buddi au Vietnam, un employé se fait licencier par son supérieur pour travail insuffisant. Contrarié, celui-ci décide de manipuler en secret la poupée qu’il assemble en désactivant toutes ses fonctions de sécurité et la façon de parler de la poupée. Puis, il se suicide juste après.

À Chicago, Karen Barclay (Aubrey Plaza) et son fils malentendant Andy viennent d’emménager dans un nouvel appartement. Le jour de l’anniversaire d’Andy, Karen décide de lui offrir une poupée Buddi qu’il va appeler « Chucky ». Sauf que celle-ci commence à afficher des tendances violentes.

La poupée va en effet étrangler le chat hostile de la famille, après que ce dernier ait griffé Andy. Un soir, alors qu’Andy et ses amis regardent un film d’horreur, Chucky va s’imprégner de la violence à l’écran et va s’attaquer aux enfants avec un couteau de cuisine en main.

Voici la bande-annonce :

Safety Not Guaranteed (2012)

Safety Not Guaranteed est un film réalisé par Collin Trevorrow, sorti en 2012.

Un journaliste travaille avec deux stagiaires pour un magazine. Les trois veulent interviewer un homme qui a passé une annonce dans le but de trouver un compagnon pour effectuer un voyage dans le temps.

Dans ce film, Aubrey Plaza joue le rôle de Darius, un des stagiaires pour le magazine.

Safety Not Guaranteed a notamment reçu de nombreuses récompenses, dont :

Le Waldo Salt Award du meilleur scénariste américain ;

Le St. Louis Critics Association Awards du meilleur film artistique/créatif ;

L’Indiana Film Journalists Association Awards du meilleur film et meilleur scénario original ;

Le Phoenix Film Critics Society Awards du meilleur film passé inaperçu ;

L’Independent Spirit Awards du meilleur premier scénario.

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Kaley Cuoco

Life After Beth (2014)

Life After Beth est un film réalisé par Jeff Baena, en 2014.

Anéanti par la mort brutale de Beth (Aubrey Plaza), sa petite amie, Zach décide de ne pas laisser passer sa seconde chance lorsque Beth revient d’entre les morts. Cependant, Beth devient de plus en plus bizarre et Zach ne se doute pas que ses problèmes ne font que commencer.

Il va en effet se rendre compte que Beth n’est pas la seule à être revenue à la vie. Voici la bande-annonce :

Instalife (2017)

Instalife est un film réalisé par Matt Spicer, sorti en 2017. Le film a été récompensé par le prix Waldo Salt Screenwriting lors du Festival du film de Sundance.

Ingrid Thorburn (Aubrey Plaza) est une jeune femme fragile psychologiquement et accro au réseau social Instagram. Fascinée par la vie de rêve de ses influenceuses préférées, Ingrid va se sentir gravement blessée lorsqu’une de ses « amies Instagram » ne va pas l’inviter pour son mariage.

Ingrid va alors saboter la fête et se faire interner dans un hôpital psychiatrique. À sa sortie, de retour sur son téléphone après ce dérapage, Ingrid va cette fois-ci cibler Taylor Sloane, une autre instagrameuse qui vit en Californie. Elle va alors utiliser l’argent de l’héritage de sa mère pour quitter sa ville et rejoindre Los Angeles dans le but de devenir la « meilleure amie » de Taylor.

Découvrez l’extrait ici :

Hors contrôle (2016)

Hors contrôle est un film réalisé par Jake Szymanski, en 2016.

Dave et Mike sont deux frères qui adorent faire la fête. Un jour, lorsque leur sœur Jeanie leur annonce qu’elle va se marier à Hawaï, elle leur dit de bien se comporter et de venir à la fête avec des jeunes femmes respectables.

Grâce à une annonce en ligne, les frères vont alors trouver deux jeunes femmes aux profils parfaits pour les accompagner au mariage : Alice et Tatiana (Aubrey Plaza). Sauf que les deux garçons vont rapidement être dépassés par le duo de filles qui s’avère en réalité encore plus incontrôlable qu’eux.

Ci-dessous la bande-annonce :

Les Bonnes Sœurs (2017)

Les Bonnes Sœurs est une comédie réalisée par Jeff Baena, sortie en 2017.

Alessandra, Ginevra et Fernanda (Aubrey Plaza) sont des religieuses du Moyen Âge menant une existence paisible dans un couvent. Elles passent leurs journées à s’espionner et à insulter l’ouvrier agricole du domaine.

Lorsqu’une grosse altercation pousse l’ouvrier agricole à partir, le père Tommasso décide de le remplacer par un nouvel employé du nom de Massetto, un jeune homme viril. Présenté aux bonnes sœurs comme sourd-muet afin de décourager toute tentation, Massetto réussit tant bien que mal à conserver sa couverture. Pendant ce temps, le couvent frustré se déchaîne dans un tourbillon de vulgarité, d’alcool, de drogues et d’expériences sexuelles.

Par ici la bande-annonce :

The Sex List (2013)

The Sex List est une comédie réalisée par Maggie Carey en 2013.

Promotion 1993, Brandy Klark (Aubrey Plaza) était le major de sa promotion. Elle était première dans toutes les matières au lycée, sauf dans les relations humaines et amoureuses. Sans parler du sexe qui est un concept totalement inconnu pour la jeune femme.

Bien décidée à se rattraper avant d’aller à la fac, Brandy dresse alors une liste des pratiques sexuelles qu’elle souhaite absolument tester, y compris perdre sa virginité.

Découvrez le trailer du film :

Emily The Criminal (2022)

Ce film réalisé par John Patton Ford, sort en 2022. Emily (Aubrey Plaza), qui a arrêté ses études précocement, se retrouve à effectuer un travail qui ne parvient pas à couvrir ses dettes. Sa vie bascule lorsqu’elle fait la rencontre d’un homme qui lui propose de gagner énormément d’argent rapidement.

Le film s’est vu récompensé par le prix du public du Festival du cinéma américain de Deauville en 2022.

Ci-dessous la bande-annonce :

Scott Pilgrim (2010)

Scott Pilgrim est une comédie coécrite et réalisée par Edgar Wright.

Sorti en 2010, ce film est une adaptation de la série de comics éponyme de Bryan Lee O’Malley, éditée chez Oni Press.

Scott Pilgrim n’a jamais eu de problème pour se trouver une petite amie. Le problème était de savoir comment s’en débarrasser. Il se retrouve entre son ex, de retour en ville, la distraction, et Ramona.

Scott va toutefois rapidement réaliser que le nouvel objet de son affection traîne les plus singulières casseroles jamais rencontrées. Il se retrouve face à une infâme ligue d’ex qui contrôlent sa vie amoureuse. Ces derniers sont prêts à tout pour éliminer Scott, le nouveau prétendant. S’il espère séduire l’amour de sa vie, il doit triompher de chacun d’eux avant que la partie soit bel et bien « over ».

Aubrey Plaza incarne le personnage de Julie Powers, une amie proche de Scott.

Voici sa bande-annonce officielle :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Chris Evans

Parks and Recreation (2009)

Parks and Recreation est une sitcom créée par Greg Daniels et Michael Schur. Elle était diffusée sur le réseau NBC entre 2009 et 2015. La série comporte 7 saisons et 125 épisodes.

Parks and Recreation met en scène le quotidien des employés du département des parcs et des loisirs de l’État de l’Indiana, dans la ville fictive de Pawnee. L’intrigue est surtout centrée sur la directrice adjointe, Leslie Knope, qui a de grandes ambitions professionnelles et politiques.

Aubrey Plaza joue le rôle d’April Ludgate, une employée sarcastique du département des parcs et des loisirs.

Voici la bande-annonce :