Steve Carell est un acteur, scénariste, producteur de films et réalisateur américain.

Né le 16 août 1962 à Concord, au Massachusetts, Steve Carell devient célèbre pour la première fois grâce à ses nombreuses apparitions à la télévision dans le Daily Show.

Au cinéma, Steve Carell se fait un nom après de seconds rôles notables dans les films « Bruce tout-puissant » et « Présentateur vedette : La légende de Ron Burgundy ». Ce n’est qu’après qu’il commence à enchaîner les succès avec « 40 ans, toujours puceau », « Moi, moche et méchant » et « Max la Menace ».

Malgré une carrière essentiellement consacrée à la comédie, Steve a aussi endossé quelques rôles plus sérieux comme dans « Foxcatcher » et « Little Miss Sunshine ».

Little Miss Sunshine (2006)

Little Miss Sunshine est un film réalisé par les époux Jonathan Dayton et Valerie Faris. Sorti en 2006, le film raconte l’histoire des Hoover.

Coach de motivation et conférencier, Richard Hoover, le père, a pour objectif de se faire un nom dans le domaine et d’en faire une carrière.

Quant à la mère, Sheryl Hoover, elle tente de dissimuler les actes de son frère, Frank (Steve Carell). Celui-ci a tenté de se suicider après avoir été largué par son amant.

Les enfants Hoover nourrissent aussi leurs propres rêves. La petite de 7 ans, Olive, rêve de devenir reine de beauté. Pour ce qui est de son frère Dwayne, il a fait vœu de silence jusqu’à son admission au sein de l’Air Force Academy.

La petite Olive décroche une invitation pour participer au prestigieux « Little Miss Sunshine » en Californie. Toute la famille décide alors de la soutenir. Les voilà donc entassés dans leur vieille Volkswagen rouillée en direction de la Californie. Ce sera un voyage tragi-comique de trois jours.

Par ici la bande-annonce :

The Big Short: le Casse du siècle (2015)

The Big Short est un film réalisé par Adam McKay et sorti en 2015.

Ce film est une adaptation du livre de Michael Lewis : The Big Short: Inside the Doomsday Machine, publié en 2010.

En 2005, au cœur de Wall Street, Michael Burry, Mark Baum (Steve Carell), Jared Vennett et Ben Rickert découvrent la bulle immobilière et l’opacité de son financement. Après avoir effectué des analyses et des enquêtes sur le terrain, ces derniers rejettent l’idéologie et l’optimisme qui existent dans le monde de la finance. Les quatre outsiders sont alors les seuls à se positionner dans le sens de la débâcle qui leur apparaît certaine.

Pour y parvenir, ils vont mettre au point et négocier avec les organismes bancaires des produits financiers. Ces produits vont leur permettre de parier à la baisse, de shorter en attendant l’inéluctable déclenchement de la crise économique de 2008, pour empocher des millions de dollars.

Voici la bande-annonce du film :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Christian Bale

Battle of the Sexes (2017)

Battle of the Sexes est un film réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris.

Sorti en 2017, il s’agit d’un film biographique sur la tenniswoman américaine Billie Jean King. Cela concerne plus particulièrement sur son célèbre match contre le tennisman Bobby Riggs.

En 1972, la championne de tennis Billie Jean King remporte pour la troisième fois le titre du Grand Chelem. Malgré sa grande réussite dans son domaine, Billie reste insatisfaite quant à son palmarès. Elle décide alors de s’engager dans un combat. Son objectif est d’obtenir du respect pour les femmes sur les courts de tennis, autant que les hommes.

Afin de s’opposer au mouvement lancé par Billie, l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs (Steve Carell) met la championne au défi de l’affronter en match simple.

Ci-dessous la bande annonce :

Bienvenue à Marwen (2018)

Bienvenue à Marwen est un film réalisé par Robert Zemeckis.

Sorti en 2018, ce film s’inspire du documentaire Marwencol de Jeff Malmberg, sur la vie et l’œuvre de Mark Hogancamp.

Après avoir subi une agression dans un bar, Mark Hogancamp (Steve Carell) reste plusieurs jours dans le coma. Lorsqu’il se réveille, il est frappé d’une amnésie et oublie tout son passé. Mark va alors se créer un monde imaginaire qu’il nomme Marwen.

Marwen est un village belge fictif durant la Seconde Guerre Mondiale que Mark a conçue en miniature. Cet univers devient une véritable obsession pour lui, s’apparentant à une autothérapie. Il invente des lieux imaginaires et crée des poupées qui représentent des femmes de son entourage et de son passé.

Tout cela permet à Mark de retrouver suffisamment de force physique et mentale pour témoigner contre ses agresseurs.

Voici sa bande-annonce :

Foxcatcher (2014)

Foxcatcher est un film réalisé par Bennett Miller. Sorti en 2014, le film s’inspire de faits réels racontant l’histoire tragique et fascinante de la relation improbable entre deux champions de lutte et un milliardaire excentrique.

John du Pont (Steve Carell) invite le médaillé d’or olympique Mark Schultz. Il s’agit d’un riche héritier, à emménager dans sa demeure familiale. Ce dernier a pour objectif de créer un camp d’entraînement haut de gamme en vue des JO de Séoul de 1988. Schultz saute sur l’occasion et espère pouvoir se concentrer à fond sur son entraînement.

Aveuglé par d’obscurs besoins, John du Pont compte bien profiter d’être l’associé de Schultz. Il veut « coacher » des lutteurs de renoms pour obtenir le respect de ses pairs, et, surtout, de sa mère. Schultz est flatté d’être l’objet de tant d’attentions de la part du milliardaire. Il voit en lui un père de substitution, dont il cherche constamment l’approbation.

À partir de là commence alors une relation malsaine et toxique entre les deux. Cela semble les précipiter vers une fin tragique que personne n’aurait pu prévoir.

Pour voir la bande-annonce, voici le lien :

Crazy, Stupid, Love (2011)

Crazy, Stupid, Love est un film réalisé par Glenn Ficarra et John Requa, sorti en 2011.

Âgé de 40 ans, Cal Weaver (Steve Carell) apprend que sa femme, Emily, le trompe. Il demande directement le divorce et il assiste à l’effondrement de sa « vie de rêve ». Malheureusement, de retour dans le monde des célibataires, Cal se rend compte qu’il ne sait plus comment séduire des filles, et se révèle être un modèle d’antiséduction.

Il est pris en main comme complice et protégé d’un séduisant trentenaire du nom de Jacob Palmer. Afin d’aider Cal à oublier sa femme et à entamer un nouveau chapitre de sa vie, Jacob lui fait découvrir les nombreuses perspectives qui s’offrent à lui.

Il y a aussi l’histoire de Robbie, 13 ans, qui est follement amoureux de sa baby-sitter. Il va essayer par tous les moyens de la faire craquer, mais cette dernière est secrètement amoureuse de Cal, le père de Robbie. Sans oublier Hannah qui attend la demande en mariage de son petit ami, alors que sa meilleure amie lui soutient qu’il ne la mérite pas.

Les histoires de tous ces personnages se révèlent être intimement liées.

Par ici la bande-annonce officielle :

40 ans, toujours puceau (2005)

40 ans, toujours puceau est un film réalisé par Judd Apatow en 2005.

Andy Stitzer (Steve Carell) est chef d’inventaire à SmartTech. Âgé de 40 ans et vivant seul, il est passionné de figurines, de jeux vidéo et joue du tuba.

Lorsque ses collègues, David, Cal et Jay, l’invitent à une partie de poker dans le magasin, le sujet vire rapidement au sexe. Lorsque Andy se met à raconter une de ses histoires potaches, les 3 hommes vont se rendre compte du secret du quadragénaire : celui-ci est toujours puceau.

Ils le prennent alors en affection et décident de l’aider à y remédier. Ils pensent avoir réussi lorsque Andy fait la rencontre de Trish, une quadragénaire, mère de 3 enfants et qui possède un magasin en face de SmartTech.

Ci-dessous la bande annonce :

Crazy Night (2010)

Crazy Night est un film réalisé par Shawn Levy. Sorti en 2010, ce film raconte l’histoire du couple de Phil et Claire Foster.

Pour essayer de casser la routine qui s’installe dans leur couple, Phil et Claire décident de passer une soirée hors du commun dans le restaurant le plus en vogue de Manhattan. Sans réservation, les deux n’ont pas d’autre choix que de se faire passer pour un autre couple, les Triplehorn, pour obtenir une table.

À peine leurs entrées terminées, les Foster se voient dans l’obligation de dévoiler leur imposture lorsque des gangsters à la recherche des Triplehorn débarquent dans le restaurant. Pour sauver leur peau, le couple est obligé de fuir. Les deux se retrouvent alors plongés dans une série incroyable d’embrouilles à travers la ville.

Une nuit démente ne fait que commencer pour eux, ce qui va leur permettre de rompre définitivement leur routine.

Pour voir la bande-annonce, c’est par ici :

Max la Menace (2008)

Max la Menace est un film réalisé par Peter Segal en 2008.

Maxwell Smart (Steve Carell) est un analyste au sein d’une agence de renseignement ultrasecrète, CONTROL. Celui-ci rêve de travailler comme agent de terrain, mais voit sa candidature refusée sous prétexte qu’il fournit un travail administratif trop efficace.

Lorsque le quartier général de l’agence se fait attaquer, son supérieur n’a d’autre choix que d’envoyer Max sur le terrain au côté d’une partenaire charmante, mais redoutable, l’Agent 99. Ensemble, ils vont devoir contrecarrer les projets de l’organisation terroriste KAOS dont le leader, Siegfried, prévoit un attentat nucléaire contre les États-Unis.

Voici le lien de la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Chris Pratt

The Office (2005)

The Office est une sitcom américaine créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant. La série a été diffusée sur le réseau NBC entre 2005 et 2013. Elle comprend 9 saisons et 201 épisodes.

La série met en scène le quotidien des employés de bureau d’une entreprise de vente de papier, Dunder Mifflin, à Scranton en Pennsylvanie. Elle est notamment centrée autour du patron Michael Scott (Steve Carell) qui, souffrant de solitude affective, veut voir en ses collaborateurs une famille de substitution.

Il tente alors de gagner leur affection en faisant des blagues lourdes ou en mettant en place diverses occasions de divertissement pour leur faire oublier leur ennui.

Découvrez le trailer :