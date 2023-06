Channing Tatum, qui s’est surtout distingué dans Sexy Dance, est un acteur, danseur, mannequin, réalisateur et producteur de films américain.

Né le 26 avril 1980 à Cullman, dans l’Alabama, Channing Tatum décroche son premier contrat à ses 20 ans. Il devient l’un des danseurs principaux de Ricky Martin dans son clip de « She Bangs ». L’année suivante, il entame sa carrière de mannequin en posant pour de nombreuses campagnes publicitaires de grandes marques. Le jeune homme se fera alors remarquer pour son charisme naturel et ses qualités athlétiques, et il débute une formation d’acteur sous la direction d’Harold Guskin, au Dena Levy Acting Studio.

Il va se révéler pour la première fois dans des productions pour adolescents comme Sexy Dance et Je te promets, avant de s’imposer commercialement avec le blockbuster G.I. Joe : Le Réveil du Cobra.

21 Jump Street (2012)

21 Jump Street est une comédie policière réalisée par Phil Lord et Chris Miller. Sorti en 2012, ce film est une adaptation cinématographique de la série télévisée éponyme, diffusée en 1987.

Durant leurs années de lycée, Schmidt et Jenko (Channing Tatum) étaient les pires ennemis. Mais les deux vont finir par se rapprocher à l’école de police. Aujourd’hui, ils sont encore loin d’être des agents d’élite, mais cela pourrait changer. Ils sont effectivement mutés dans l’unité secrète de la police, l’équipe du 21 Jump Street dirigée par le capitaine Dickson. Les deux vont troquer leur arme et leur badge contre un sac à dos, et ils vont infiltrer un lycée en se servant de leur physique juvénile.

Le duo va vite s’apercevoir que les jeunes d’aujourd’hui sont très différents de ceux de leur époque. Ils pensaient tout savoir sur les ados, mais ils sont complètement perdus. De plus, certains problèmes liés à leur propre adolescence sont loin d’être réglés. Ils devront alors faire face encore une fois aux angoisses et aux terreurs des ados, en plus de devoir remplir une mission.

22 jump Street (2014)

22 Jump Street est la suite de 21 Jump Street. Sorti en 2014, Phil Lord et Chris Miller sont toujours à la réalisation de ce second opus. Après être retournés au lycée pour démanteler un nouveau réseau de trafiquants, les deux policiers, Schmidt et Jenko (Channing Tatum), retournent cette fois-ci à l’université où ils vont devoir mettre à découvert un trafic de drogues.

À l’université de Metro City State, Schmidt et Jenko reprennent leurs identités des frères McQuaid. Ils se font passer pour des étudiants afin de démanteler le trafic d’une nouvelle drogue du nom de « why phy ». Cette drogue est notamment responsable de la mort de Cynthia Watson, une étudiante morte en chutant d’un toit.

Sexy Dance (2006)

Sexy Dance est un long-métrage réalisé par Anne Fletcher. Sorti en 2006, le film raconte l’histoire d’amour improbable entre Tyler et Nora. Rebelle dans l’âme, Tyler Gage a toujours vécu dans les bas quartiers et les rues de Baltimore. Il est parfaitement conscient qu’il ne s’en sortira qu’en rompant avec son milieu. Le jeune possède toutefois un atout, bien mince : un don naturel pour la danse hip-hop, qu’il pratique d’instinct et pour son seul plaisir.

De son côté, Nota est une jeune femme ambitieuse et douée qui a grandi au sein d’une famille bourgeoise. Sa famille l’a encouragée très tôt et toujours soutenue dans sa vocation : la danse classique. Ses parents vont notamment financer ses études à la prestigieuse Maryland School of the Arts. Tyler et Nora vont toutefois croiser leur chemin. Les deux sont issus de deux mondes diamétralement opposés, mais leur rencontre va pourtant donner lieu à un fascinant conte de fées musical.

She’s The Man (2006)

Réalisé par Andy Fickman, She’s The Man sort en 2006. Le film est en réalité une libre adaptation de la pièce de William Shakespeare : La Nuit des rois.

Lorsque Viola Hastings apprend que son équipe de football féminin sera dissoute, elle décide de se révolter, mais cela n’aboutit à rien. Après le départ de son frère jumeau Sebastian, Viola décide alors de prendre sa place dans son école afin de continuer à jouer au football. Elle se déguise ainsi en garçon et rejoint l’établissement, où son frère ne s’est jamais présenté.

Une fois arrivée, Viola commence à entasser les problèmes. Elle tombe éperdument amoureuse de son colocataire, Duke, qui lui aime la jolie Olivia. Olivia est, quant à elle, très intéressée par Sebastian, qui est en réalité Viola. Viola va alors devoir jongler entre ses deux identités.

Dog (2022)

Channing Tatum est cette fois à la réalisation de Dog, avec Reid Carolin.

Ex-membre de l’US Army Ranger, Jackson Briggs (Channing Tatum) est atteint de trouble de stress post-traumatique. Il a alors été jugé inapte au combat, ce qui l’a contraint à travailler aujourd’hui dans une épicerie. Il va tout de même essayer de postuler pour une mission au Pakistan, mais sans succès en raison de son état.

Plus tard, Jackson va apprendre le décès de Riley Rodriguez, un ancien membre de son unité. Il est alors chargé d’amener à ses funérailles Lulu, un berger belge malinois qui a servi dans l’armée aux côtés de Riley. Avec le chien, Jackson va longer la côte ouest du pays à bord de sa Ford Bronco de 1984. La complicité entre les deux va grandement évoluer au fil de ce voyage.

Je te promets

Je te promets est un film coécrit et réalisé par Michel Sucsy.

Inspiré d’une histoire vraie de Kim et Krickitt Carpenter, le film sort en salles le 16 mai 2012.

Paige et Leo (Channing Tatum) étaient un jeune couple heureux et amoureux, jusqu’au jour de leur accident. Leo ne subira que des blessures minimes, mais ce n’est pas le cas de Paige. Elle se réveille de son coma avec une sévère amnésie et oublie absolument tout ce qui s’est passé au cours des 5 dernières années. Elle oublie alors tout de Leo et de leur histoire.

Quoique Paige ait du mal à accepter sa « nouvelle vie » avec Leo, ce dernier ne baisse pas les bras et fera tout pour la reconquérir.

Cher John (2010)

Réalisé par Lasse Hallström, Cher John est une adaptation du roman éponyme de Nicholas Sparks.

Lors de sa permission, John Tyree (Channing Tatum), un soldat des Forces Spéciales, rencontre Savannah Curtis. Il voit pour la première fois l’étudiante idéaliste sur une plage, et c’est le coup de foudre. Bien qu’ils viennent de deux mondes opposés, leur amour est animé par une passion absolue qui durera deux semaines.

John repart ensuite en mission, tandis que Savannah doit retourner à l’université. Les deux se promettent alors de s’écrire afin de continuer d’alimenter leur amour. De son côté, Savannah est continuellement inquiète pour la sécurité de son bien-aimé et commence à s’interroger sur leurs contradictions.

Lorsqu’une tragédie oblige John à rentrer, les deux tourtereaux vont se retrouver face à leurs contradictions. Ils vont alors découvrir si leur amour peut réellement surmonter tous les obstacles.

Foxcatcher (2014)

Foxcatcher est un film réalisé par Bennett Miller. Sorti en 2014, le film est inspiré de faits réels racontant l’histoire tragique et fascinante de la relation improbable entre deux champions de lutte et un milliardaire excentrique.

John du Pont invite Mark Schultz (Channing Tatum), un médaillé d’or olympique, à emménager dans sa demeure familiale. Ce dernier a pour objectif de créer un camp d’entraînement haut de gamme pour préparer les JO de Séoul de 1988. Schultz saisit l’occasion et compte sur celle-ci pour pouvoir se concentrer à fond sur son entraînement.

John du Pont voit les choses autrement, et compte bien profiter de cette association avec Schultz pour « coacher » des lutteurs de renoms. Tout cela a pour objectif d’obtenir le respect de ses pairs, et, surtout, de sa mère. Schultz se sent flatté d’être le centre d’attentions du milliardaire. Il finit même par voir en lui un père de substitution, auprès duquel il cherche l’approbation.

À partir de là commence alors une relation malsaine et toxique entre les deux qui semblent se précipiter vers une fin tragique que personne n’aurait pu prévoir.

White House Down (2013)

Sorti le 4 septembre 2013, White House Down est un film coproduit et réalisé par Roland Emmerich.

John Cale (Channing Tatum) profite de son entretien d’embauche pour le Service Secret afin de faire visiter la Maison-Blanche à sa fille, Emily. Malheureusement, John se fait refuser le poste par une ancienne amie qui pointe son manque d’assiduité lorsqu’ils étaient étudiants.

Pendant ce temps, sa fille Emily vit son rêve en parvenant à interviewer le président des États-Unis James Sawyer pour sa chaîne YouTube. Un groupe paramilitaire réalise au même moment un attentat suivi d’une prise d’otages. Le chef de l’opération, Martin Walker, est en réalité le chef de la Sécurité du président des États-Unis. Il trahit ses collègues et abat les gardes du corps de ce dernier.

Emily se retrouve parmi les otages, ce qui oblige John à entrer en scène. Il emmène le président en lieu sûr et va tenter de neutraliser les terroristes.

G.I. Joe : Le Réveil du Cobra (2009)

G.I. Joe : Le Réveil du Cobra est un film sorti en 2009, réalisé par Stephen Sommers. Il met en scène les personnages inspirés des figurines G.I. Joe de Hasbro.

Une force paramilitaire dotée d’un armement et d’une technologie très avancés attaque une unité d’élite de l’OTAN qui transporte une arme conçue par M.A.R.S Industries. Le capitaine Conrad « Duke » Hauser (Channing Tatum) et le caporal Wallace « Ripcord » Weems vont s’en sortir grâce à l’intervention des G.I. Joe du général Hawk.

Les deux vont rejoindre les G.I. Joe pour combattre Cobra, l’organisation secrète à l’origine de l’attaque.

