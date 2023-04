Kaley Cuoco est une actrice américaine, devenue célèbre avec son interprétation de Penny dans la série télévisée The Big Bang Theory. Elle s’est lancée dans sa carrière au cinéma et à la télévision depuis qu’elle était petite. À ses 7 ans, elle incarnait Connie Reinhardt dans le téléfilm Quicksand : No Escape, en 1992. Elle fait donc partie de l’industrie depuis près de trois décennies. Parmi ses nombreux crédits, certains titres ont percé et contribué à la notoriété de Cuoco.

Kaley Christine Cuoco est née le 30 novembre 1985 dans la petite ville de Camarillo en Californie. Elle est la fille aînée de Gary Carmine Cuoco, un agent immobilier d’origine italienne. Sa mère Layn Ann, d’origine anglaise, est une femme au foyer qui s’occupait d’elle et de sa sœur. Briana Cuoco est aussi célèbre, mais elle est surtout connue pour sa prestation dans la saison 5 de The Voice.

Dès son plus jeune âge, Kaley jouait au tennis. Elle avait même participé à divers tournois à l’adolescence. Comme concilier les études, le sport, les tournages et la vie personnelle n’est pas une chose aisée, elle a du faire un choix. À 16 ans, elle a décidé d’abandonner le tennis pour s’engager entièrement dans sa carrière d’actrice.

À 16 ans, elle a décidé d’abandonner le tennis pour s’engager entièrement dans sa carrière d’actrice.

On peut dire que Cuoco et le cinéma sont unis par le destin. Dès l’âge de 8 mois, elle apparaissait dans des publicités pour des couches et aliments pour bébés. Lors de ses 6 ans, elle a fait la promotion de la célèbre poupée Barbie. Kaley a joué dans diverses pièces de théâtre pour enfants et participé à des émissions de télévision. On va découvrir les 10 films et séries qui ont fait la carrière de Kaley Cuoco par ordre chronologique.

10. 8 Simple rules … for Dating my teenage daughter (2002–2005)

Dans la célèbre sitcom 8 Simple Rules, Kaley Cuoco interprétait Bridget Hennessey, fille de Paul et Cate Hennessey. Plus connue chez nous en tant que Touche pas à mes filles, c’était son tout premier rôle en tant que personnage principal. Diffusée de 2002 à 2005, cette série télévisée a été un grand tournant dans sa carrière, promouvant son talent de comédienne.

La participation de John Ritter et Katey Sagal a surtout rendu la série populaire à l’époque. Malgré son succès critique et commercial, le décès de Ritter a conduit à son annulation. Le sitcom a en effet connu une baisse d’audience après la tragédie.

VOIR AUSSI : Kaley Cuoco victime d’un hacker ! Ses photos intimes publiées

9. Brandy & Mr Whiskers (2004-2006)

Avant de connaître son plus grand succès dans l’industrie de la cinématographie, Kaley a prêté sa voix dans des séries animées. Elle tenait donc le rôle du chien snob, ou Brandy, dans la série Brandy & Mr.Whiskers.

Brandy est un chien gâté, tandis que Mr Whiskers, interprété par Charlie Adler, est un lapin négligent avec une odeur insupportable. Ce sont deux personnages aux personnalités opposées, mais qui doivent apprendre à travailler ensemble. Produite de 2004 à 2006, cette série d’animation a décroché un Amy Awards.

Découvrez-ici l’intro de la série animée.

8. Charmed (1998–2006)

Charmed est une série dramatique diffusée sur WB depuis 1998, c’est donc l’une des plus emblématiques. Elle suit trois sorcières qui veulent à tout prix défendre le monde contre les menaces malveillantes des démons et d’autres sorciers.

Kaley Cuoco est apparue dans la dernière saison (Saison 8, 2005-2006) en tant que Billie Jenkins, une sorcière novice. Elle cherche donc à se former auprès des personnages principaux de la série. Sa performance a engendré pas mal de critiques, qu’elle a fini par se justifier. Elle a donc affirmé elle-même qu’elle préfère les séries de comédies. Néanmoins, faire partie d’une série populaire telle que Charmed est un honneur et un privilège pour n’importe quel acteur.

7. Prison Break (2005-2009)

En comparaison avec ses autres exploits, le rôle de Kaley Cuoco dans Prison Break est mineur. Elle a joué Sasha Murray dans seulement deux épisodes intitulés « The message » et « Chicago » de la deuxième saison.

Sasha s’est rapprochée d’un prisonnier mentalement instable, Haywire, pour lui demander de l’alcool. Bien que Cuoco ait fait une performance impressionnante dans son petit rôle, la scène voulait avant tout mettre en vedette Haywire. C’est de ce personnage que Silas Weir Mitchel prête vie. On la découvre encore très jeune dans ce clip.

6. The Big Bang Theory (2007–2019)

Qui ne connaît pas la série The Big Bang Theory, diffusée de 2007 à 2019 ? Kaley Cuoco se distingue pour son interprétation de Penny, une blonde séduisante qui travaille en tant que serveuse, mais ambitionne de devenir une actrice renommée.

Dans The Big Bang Theory, Cuoco joue la voisine de deux scientifiques pas très sociables avec lesquels elle se lie d’amitié. Elle avait donc à ses côtés Jim Parson, dans le rôle de Sheldon Cooper, et John Galecki dans la peau de Leonard Hofstadter. Ce dernier deviendra son mari plus tard dans la série.

Kaley a donc un Satellite Award, un Critics Award et deux People’s Choice Award

Elle a bien performé dans cette sitcom, pas étonnant qu’elle gagne plusieurs prix. Kaley a donc un Satellite Award, un Critics Award et deux People’s Choice Award. La notoriété que Cuoco gagne grâce à The Big Bang Theory, qui l’a aidée à décrocher un rôle principal dans d’autres séries et films. Redécouvrez la bande-annonce de la dernière saison.

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries tv avec Jenna Ortega

5. The Wedding Ringer (2015)

The Wedding Ringer était l’un des longs métrages qui ont connu un grand succès au box-office de 2015. Dans ce film, l’actrice et mannequin américain représente Gretchen Palmer, une future mariée. L’histoire suit Doug Harris, joué par Josh Gad, un homme maladroit qui a dû engager un témoin (Kevin Hart) pour son mariage avec Gretchen.

4. Harley Quinn, A Very Problematic Valentine’s Day Special (2019)

On peut dire que les performances de Cuoco ont contribué au succès de la série animée Harley Quinn. Diffusée depuis 2019, cette série imaginative et divertissante de DC Comics évolue à un rythme rapide. Elle combine à la fois humour, action et quelques nuances, ce qui l’aide à se démarquer des autres adaptations de bandes dessinées.

Cuoco endosse un nouveau type de rôle en tant que personnage principal dans Harley Quinn, puisqu’elle représente une personne assoiffée de vengeance. On ne le dit pas assez, mais les voix off dans les séries animées sont les acteurs qui donnent vie aux personnages. La série animée sur la complice du Joker prévoit une quatrième saison avec la comédienne.

3. The Man From Toronto (2022)

Kaley Cuoco a aussi obtenu un rôle dans The man from Toronto, développée par Sony et sortie en 2022. Cette comédie d’action met en avant Woody Harrelson dans le rôle d’un tueur à gages connu sous le même nom que le film. Il y a, entre autres, Kevin Hart qui interprète un New-Yorkais bavard et irresponsable. Kaley Cuoco, quant à elle, interprète Anne.

2. Meet Cute (2022)

C’est un film réalisé par Alexandre Lehman. Meet Cute suit deux personnages de grand nom, Kaley Cuoco, réputée pour son rôle dans TBBT et Peter Davidson. Ce dernier étant un humoriste plus connu pour son travail dans Saturday Night Live.

Sheila (Kaley) est une jeune femme aux prises avec des pensées suicidaires. Elle découvre que le lit du bronzage dans un salon de manucure se double d’une machine à remonter le temps. Elle s’y lance donc pour faire revenir le temps à 24 heures en arrière afin de revivre la meilleure nuit de sa vie. Pendant ce temps, elle constate que son petit ami Gary (Peter) a vraiment besoin de son aide.

1. The Flight Attendant (2020–2022)

The Flight Attendant est un thriller mystérieux à la fois comique, mettant en vedette Cuoco dans la peau de Cassie. Celle-ci se réveille à côté d’un homme mort dans une chambre d’hôtel à Bangkok. Elle essaie tant de déchiffrer le mystère de ce qui s’est passé, bien qu’elle soit impliquée dans un complot pour meurtre.

Tout comme dans l’adaptation de la BD Harley Quin, le personnage de Kaley ici n’a rien en commun avec ceux qui l’ont rendu célèbre. Autant dire que c’est un projet ambitieux et passionné pour l’actrice, qui, en plus de jouer le rôle principal, se trouve aussi dans l’équipe des producteurs.