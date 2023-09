Jack Black est un acteur américain. Élevé par des ingénieurs satellites, il est aujourd’hui l’un des acteurs les plus respectés d’Hollywood avec une filmographie impressionnante. Que ce soit pour des rôles comiques ou dramatiques, Jack Black s’assure de toujours fournir une performance digne de son immense talent.

Avec une carrière de plus de 20 ans, Jack Black a tourné dans plusieurs films et séries TV à succès. Voici un top 10 de ses apparitions les plus notables.

High Fidelity (2000)

Jack Black voit sa carrière décoller lorsqu’il interprète le rôle de Barry dans « High Fidelity », un film réalisé par Stephen Fears.

Barry est un employé grincheux dans un magasin de disques et il est un grand amateur de musique.

« High Fidelity » suit la vie de Rob Gordon. Rob tient une boutique de disques à Chicago. Les amateurs de musique peuvent y trouver des vinyles, des albums rares et ésotériques des années 60 et 70.

Rob est fan inconditionnel de pop et il puise en elle le courage d’affronter le quotidien. La pop est son compagnon depuis toujours et elle l’aide à faire face à ses tribulations sentimentales et donne un sens à son existence.

Après une énième déception amoureuse, Rob prend les choses en main et décide de relancer ses ex pour comprendre le problème.

Le rôle de Barry était le premier rôle important de Jack Black au cinéma et il mettait bien en valeur son talent comique et son penchant pour la musique.

Voici la bande-annonce du film :

The Holiday (2006)

Lorsqu’on parle de Jack Black, il est rare d’associer son nom aux comédies romantiques. Pourtant, l’acteur a bel et bien joué dans une comédie romantique, et il a assuré.

Dans « The Holiday », Jack Black incarne Miles, un compositeur de musique de films hollywoodiens. Il aide la jolie Iris à surmonter son obsession romantique problématique et à trouver l’amour.

La réalisatrice du film, Nancy Meyers, a eu l’idée du personnage de Miles après avoir vu le film « School of Rock », film dans lequel Jack Black joue aussi le personnage principal. Meyers affirme qu’elle a été touchée par la performance de Black, ainsi que par son charme et sa capacité à susciter l’empathie.

Voici la bande-annonce :

Bio-Dome (1996)

Bien que « Bio-Dome » ne soit pas le film de l’année, il est tout de même intéressant de le mentionner, car Jack Black y fait l’une de ses toutes premières apparitions au cinéma.

Le futur interprète de Bowser fait en effet une apparition remarquable dans le film en tant que membre du duo comique-métal Tenacious D. Jack Black forme le groupe Tenacious D avec Kyle Grass qui fait là aussi sa toute première apparition à l’écran avec la chanson « 5 Needs ».

L’intrigue du film parle des expériences sur la protection de l’environnement réalisées au centre Bio-Dome dans le désert de l’Arizona. Ces expériences consistent à laisser des scientifiques dans le centre pendant une année entière. Bud et Doyle, deux adolescents inconscients, confondent le centre Bio-Dome avec un supermarché et se retrouvent alors prisonniers avec les scientifiques.

La bande-annonce ci-dessous :

Tenacious D in: The pick of Destiny (2006)

Ce film marque le retour du duo Tenacious D aux écrans, près de 10 ans après sa première apparition dans « Bio-Dome ». Composé de Jack Black et de Kyle Grass, Tenacious D est un duo de métal en quête de gloire et en soif de rock à Hollywood.

JB est un passionné de rock’n’roll, mais sa famille très religieuse voit d’un mauvais œil ce genre de musique. Sa famille considère que le rock’n’roll est une musique issue de l’œuvre du diable. Pour le dissuader, son père va alors arracher tous les posters de ses idoles, poussant JB à fuir et à refaire sa vie à Hollywood, là où il pourra réaliser son rêve de devenir une star du rock.

Bien que le groupe Tenacious D soit bien réel, l’intrigue du film n’est toutefois que parodie. Il s’agit d’une forme d’humour récurrente dans la carrière de Jack Black.

Le lien de la bande-annonce disponible ci-dessous :

The Super Mario Bros. Movie (2023)

Jack Black a volé la vedette dans cette adaptation du célèbre jeu vidéo « Super Mario Bros. ». Il incarne le sinistre et séducteur méchant Bowser et fournit un travail remarquable que les critiques n’ont pas hésité à commenter. Ces derniers ont par ailleurs attribué à Jack Black la note de 8 sur 10 pour ses performances en tant que méchant emblématique de la licence Mario.

Le film débute alors que Mario et son frère Luigi tentent de réparer une canalisation souterraine. Tous deux plombiers, ils vont cependant se retrouver plongés dans un nouvel univers féerique en empruntant un mystérieux conduit. Dans ce Nouveau Monde, Mario perd la trace de Luigi, et il se met directement en quête de retrouver son frère et de retourner ensemble dans leur monde.

Au cours de son périple, Mario peut compter sur l’aide du champignon Toad et les conseils avisés en matière de techniques de combat de la Princesse Peach.

Le film est disponible sur la plateforme de streaming Peacock, et sa bande-annonce peut être visionnée ici :

Envy (2004)

Lorsque Nick devient riche grâce à son invention, Tim, son voisin, devient jaloux et envieux de sa fortune. Cela va fortement détériorer leurs relations et changer leurs vies respectives.

Dans ce film, Jack Black se met à l’humour noir aux côtés de Ben Stiller. Nick et Tim sont deux voisins dont les relations vont se détériorer lorsque l’invention de Nick rencontre un énorme succès. Ce dernier va en effet créer le « Vapoorizer », un spray qui fait disparaître les excréments de chien en un instant.

L’ambiance du film est complètement absurde, mais Black fournit tout de même une performance sans faille dans le rôle de l’imbécile peu intelligent. L’acteur est totalement dévoué à son personnage dans le film et il porte le film grâce à son talent.

« Envy » est alors un film idéal pour les spectateurs à la recherche d’humour noir et de rires.

Voici le lien pour regarder la bande-annonce :

King Kong (2005)

Après un succès sans précédent pour le film « Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi » lors de la 76e cérémonie des Oscars, Peter Jackson revient avec un remarquable remake de « King Kong » d’une longueur monumentale : 3 heures de film.

Bien qu’aujourd’hui trois heures semblent anodines pour un blockbuster, à l’époque, il était rare et particulièrement difficile de produire un film aussi long.

Pour garantir le succès du film, Peter Jackson fait appel à Jack Black pour le rôle de Carl Denham, le réalisateur fauché qui emmène son équipe dans des territoires inexplorés à la recherche d’un scoop.

Ce dernier a volé à ses producteurs le négatif de son film inachevé. Avec son équipe, ils embarquent alors pour Singapour afin d’achever là-bas son « incroyable film d’action ».

Mais Denham a d’autres ambitions en tête. Il veut être le premier homme à explorer la mystérieuse Skull Island et à en prendre quelques clichés. Sur l’île, Denham va faire une découverte qui changera à jamais le cours de sa vie.

Comme toujours, la bande-annonce est ci-dessous :

Year One (2009)

L’histoire de « Year One » se déroule des milliers d’années dans le passé. Le film raconte l’histoire de deux hommes des cavernes paresseux qui traversent une période biblique après avoir été chassés de leur tribu pour avoir consommé le « fruit d’or » dans le jardin d’Eden.

Ils vont alors faire la rencontre de plusieurs personnages bibliques importants comme Caïn et Abel, et vont ensuite devenir esclaves dans la ville de Sodome. Afin de sauver les personnes qui leur sont chères, Zed et Oh doivent donc affronter chaque épreuve qui se dressera sur leur chemin.

Jack Black brille dans ce rôle en faisant ressortir son esprit loufoque, associé à l’humour sec de Michael Cera. Le duo propose une performance incroyable dans cette comédie déjantée.

« Year One » est un incontournable pour les fans du style de comédie farfelue propre à Jack Black.

Bande-annonce disponible avec le lien ci-dessous :

Jumanji : Welcome to the Jungle (2017)

« Jumanji: Welcome to the Jungle » fait partie des plus gros blockbusters de l’année 2017.

Reboot du film de 1995, ce film accueille un casting impressionnant pour bien relancer la saga : Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas, Karen Gillan, etc.

Jack Black excelle dans son rôle du Professeur Shelly. Il maîtrise parfaitement le concept du « body swap » dans ce film, car son personnage est en fait un avatar de jeu vidéo contrôlé par Bethany, une adolescente populaire et égocentrique.

Jack Black parvient alors à jouer son rôle en tant que « Bethany » à la perfection, prouvant encore plus son grand talent d’acteur.

L’intrigue du reboot est différente de la version de 1995. Quatre lycéens en retenue voient leur destin basculer lorsqu’ils se font aspirer dans le monde de Jumanji. Coincés dans le corps de leurs avatars, les 4 adolescents doivent résoudre des énigmes et réussir le jeu afin de pouvoir revenir dans le monde réel. S’ils échouent, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji, voire mourir.

Voici la bande-annonce :

School of Rock (2003)

Après « High Fidelity », Jack Black retrouve la voie du rock dans ce film réalisé par Richard Linklater.

D’après ce dernier, Jack Black est le seul acteur pouvant interpréter Dewey Finn, un ancien musicien devenu professeur dans un collège. Finn est un ambitieux au grand cœur qui propose à ses élèves un projet délirant : former un nouveau groupe et conquérir la scène musicale ensemble.

À travers ses précieux conseils, Finn va apprendre à ses élèves les vertus de la confiance en soi et la rébellion contre l’autorité.

Ces qualités démontrent alors que seul Black pouvait incarner ce professeur au grand rêve. Son énergie électrique et son prosélytisme pour la guitare électrique rendent tout cela possible. Les critiques ajoutent même que Black rend sa passion incroyablement contagieuse dans ce film.

Voici un extrait du film :

D’autres films et séries TV de Jack Black :

L’acteur a aussi figurer dans des films comme :

Shark Tale (2004) ;

Kung Fu Panda (2008) ;

Orange County (2002);

Be Kind Rewind (2008);

The House With a Clock in Its Walls (2018).

Pour les séries, Jack Black a fait des apparitions dans :

X-Files : Aux frontières du réel (1995) ;

The Office (2009) ;

The Brink (2015);

The Last Man on Earth (2015-2018);

The Mandalorian Saison 3 (2023).