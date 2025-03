Actrice, productrice et animatrice américano-colombienne, Sofía Vergara est une figure emblématique de la scène cinématographique américaine. Repérée par hasard sur une plage par un photographe d’une agence colombienne, la jeune femme ne tarde pas à lancer sa carrière.

Son premier rôle d’actrice fut dans la comédie romantique « Chasing Papi », en 2003. Mais, elle gagne surtout en notoriété grâce à la sitcom « Modern Family ». Son rôle dans la série lui a valu plusieurs nominations, dont :

Quatre Golden Globes

Quatre Emmy Awards

Dix Screen Actors Guild Awards

Voici ses rôles les plus marquants.

Modern Family (2009)

« Modern Family » est une série télévisée créée par Christopher Lloyd II et Steven Levitan. Elle se présente comme un documentaire parodique, racontant le quotidien d’une grande famille habitant dans le même quartier. Les personnages brisent parfois le quatrième mur, et les événements sont commentés par ces derniers, un peu à la manière des télé-réalités.

Sofía Vergara campe Gloria Delgado, future épouse de Jay Pritchett, le patriarche de la famille. D’origine colombienne, elle est toujours enjouée et tâche de rester positive, quelle que soit la situation.

« Modern Family » a remporté 21 Emmy Awards et 6 Writers Guild of America Awards. La série s’est également vue décerner un GLSEN Respect Award pour son inclusion et sa diversité.

Voici le trailer de la saison 1 :

Griselda (2024)

« Griselda » est une mini-série dans lequel on retrouve Sofía Vergara dans le rôle-titre. Elle est basée sur la vie de Griselda Blanco, une célèbre baronne de la drogue colombienne. La série est réalisée par Andrés Baiz et produite par Éric Newman et Sofía Vergara.

Le récit suit son ascension dans les rangs de la drogue à Miami et sa quête de pouvoir et de richesse. Cependant, la paranoïa et la trahison la mènent à sa perte, et ses actions vont entraîner de nombreux décès.

Sur Internet, les critiques sont positives. Un spectateur commente l’œuvre en disant : « La série est portée par une performance exceptionnelle de Sofía Vergara, qui incarne Griselda Blanco avec une conviction et un charisme palpables ; elle parvient à rendre son personnage à la fois fascinant et détestable, et nous fait comprendre comment cette femme a pu devenir l’une des figures les plus redoutées du crime organisé. »

Ci-dessous, la bande-annonce officielle :

Chef (2014)

« Chef » est un film réalisé par le célèbre Jon Favreau. Il raconte l’histoire de Carl Casper, chef cuisinier. Celui-ci préfère démissionner de son poste plutôt que d’accepter de compromettre son intégrité créative par les décisions du propriétaire de l’établissement. Il doit alors décider de son avenir. Avec l’aide de son ex-femme, Inez (Sofía Vergara), son ami et son fils, Carl lance un food-truck. Sur la route, le chef retourne à ses racines et retrouve la passion pour la cuisine.

Lors du tournage, Sofía Vergara ne laisse personne insensible à son charme. Pas même le jeune acteur Emjay Anthony qui dira : « J’ai subi un choc le jour où je l’ai rencontrée. Je suis resté muet pendant 20 minutes ».

Voici sa bande-annonce :

Moi, moche et méchant 4 (2024)

« Moi, moche et méchant 4 » est un film d’animation de Chris Renaud et Patrick Delage.

Pour la première fois en sept ans, Gru, ancien super méchant, passe du côté des gentils. En effet, il devient officiellement un super agent de l’Agence Vigilance de Lynx. Dans ce film, notre héros doit faire face à Maxime Le Mal. Avec l’aide de sa petite amie, Valentina (Sofía Vergara), ce dernier va réussir à obliger toute la famille à fuir.

Pour capturer l’essence comique du film, Renaud, Delage et leur équipe se sont inspirés des classiques de la comédie. Chris Renaud explique : « Nous avons toujours cherché l’inspiration comique dans les dessins animés de chez Warner, comme dans l’humour intemporel de Buster Keaton ou le charme irrévérencieux de Peter Sellers. »

Par ici son trailer :

Le 24ᵉ jour (2004)

Réalisé par Tony Piccirillo, « Le 24e jour » raconte l’histoire d’un homme atteint du virus du Sida. Désespéré, il tente alors de retrouver la personne qui l’a contaminé. Convaincu que la maladie lui a été transmise suite à son unique expérience homosexuelle, il va alors séquestrer son ancien amant afin d’examiner son sang.

Sofía Vergara a un rôle secondaire dans le film, incarnant la fatale Isabella.

Les critiques saluent le film en disant : « Le film aborde beaucoup de thèmes dont les principaux sont la vérité, la confiance et la responsabilité face à ses actes. Le huis clos est toujours un pari risqué, car il confine l’action dans un lieu unique avec peu de personnages, le tout reposant sur les dialogues. »

Un autre spectateur va ajouter : « J’ai été fasciné tout au long du film, tant par le texte que le jeu des acteurs, sans faille. »

La bande-annonce disponible en dessous :

Joker (2015)

Film signé Simon West, « Joker » est une adaptation du roman « Heat » de William Goldman. Ce dernier a d’ailleurs participé à l’écriture du scénario. Malheureusement, l’œuvre sera mal accueillie par les critiques et est un véritable échec commercial.

Un critique de Télérama dira : « Malgré une ­atmosphère parfois intrigante, le film de Simon West joue avec complaisance la carte de la violence. »

On retrouve Sofía Vergara dans le rôle de Doris. Ce film marque ses retrouvailles avec Stanley Tucci, avec qui elle a travaillé en 2002 dans la comédie « Big Trouble ».

Découvrez ce film avec la bande-annonce ci-dessous :

Les Schtroumphs (2011)

« Les Schtroumpfs » est un film réalisé par Raja Gosnell. Mêlant prise de vues réelles et animation 3D, il adapte librement l’univers des petits êtres bleus créé par Peyo.

Sofía Vergara interprète le personnage d’Odile Anjelou. Pompeuse, vaniteuse et exigeante, elle est la dirigeante d’Anjelou, une entreprise française de cosmétique. Son tempérament lui a même valu le surnom moqueur de « Cruella De Odile » par Patrick Winslow.

Petite anecdote : Pour le rôle d’Azraël, la production a fait appel à quatre animaux pour interpréter son personnage à tour de rôle. Et pour les séquences les plus complexes, l’équipe a utilisé des images de synthèse.

Voici sa bande-annonce :

Ma Famille D’abord (2002)

Cette série est centrée sur les personnages de Michael Kyle, sa femme Janet et leurs trois enfants. « Ma Famille D’abord » veut enseigner aux spectateurs les règles de la vie sur un style différent et unique. Créée par Don Reo et Damon Wayans (Michael Kyle), la sitcom est un franc succès auprès du public. Bilan : 8 millions de téléspectateurs sur la première saison.

Sofía Vergara apparait dans l’épisode 4 de la saison 3 dans le rôle de Selma. Elle est la prof de samba de Michael et Janet, rendant cette dernière totalement jalouse.

Comme toujours chez les Wayans, la télévision est une histoire de famille. Damon Wayans a bel et bien créé, produit et joué dans la série. Pour le scénario, on a Kim et Craig. À la composition, on retrouve Dwayne. Et à la réalisation, il y a Damien. Quant à Keenen Ivory, Michael et Damon Jr, ils apparaissent dans des épisodes de la série.

Ci-dessous un extrait de son apparition dans la série :

Le Monde secret des Émojis (2017)

« Le Monde secret des Émojis » est un film d’animation réalisé par Tony Leondis. Entièrement en animation 3D, il a malheureusement reçu une majorité de critiques négatives.

L’histoire se déroule au sein de l’appli de messagerie, dans la cité de Textopolis. Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale, à l’exception de Bof. Émoji exubérant né sans aucun filtre, il dispose de multiples expressions. Cependant, il rêve désespérément de devenir « normal ». Cela va le pousser à partir à la recherche d’une hackeuse qui pourra le reconfigurer.

Sofía Vergara prête sa voix à Flamenca, l’émoji d’une danseuse de flamenco.

Voici la bande-annonce :

Happy Feet 2 (2011)

« Happy Feet 2 » est un film d’animation réalisé par George Miller. Dans le générique de début, une voix off explique que toute chose dans le monde, qu’importe sa taille, est connectée.

Sofía Vergara incarne Carmen, une manchote Adélie et la future copine de Ramón. Originaire de Colombie, Vergara a été choisi par le réalisateur sur les conseils du producteur Doug Mitchell. Selon lui, elle incarne parfaitement l’essence de ce pays d’Amérique latine. « C’est un pays sublime, dont les habitants sont des amoureux de la vie, et je pense que Sofia en est le plus parfait exemple », explique le producteur.

Ci-dessous le trailer officiel :

