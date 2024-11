Le célèbre Christopher Ashton Kutcher est né le 7 février 1978 à Cedar Rapids à Lowa, des États-Unis. Pour tabler sur son enfance et sa situation familiale, nous pourrons dire qu’il est issu d’une famille modeste. Ses parents divorcent malheureusement lorsque le jeune acteur a 16 ans. Une des choses que peu de gens connaissent est que l’Apollon de l’écran a un frère jumeau qui s’appelle Michael.

Acteur, producteur et entrepreneur, Ashton Kutcher est l’une des figures les plus emblématiques d’Hollywood. Connu pour son charme, son humour décalé et son incroyable polyvalence, il a marqué le grand et le petit écran avec des rôles mémorables qui oscillent entre comédie, drame et romance. Que ce soit en tant que jeune homme espiègle dans « That ’70 s Show », là où il s’est révélé au grand public, ou en amoureux maladroit dans des comédies, il a su conquérir le cœur du public. Kutcher s’est imposé comme un acteur incontournable.

Découvrez sa filmographie en revisitant ses 10 meilleurs films et séries, qui témoignent de son talent et de sa popularité intemporelle.

That’s 70s Show (2000)

C’est la première série télévisée Américaine de Ashton Kutcher. Il jouait le rôle de Michael Kelso. La série comprend 200 épisodes de 22 minutes. Elle est diffusée entre 1998 à 2006, mais l’année 2000 est particulièrement significative pour lui. C’est l’époque où l’acteur est devenu célèbre. Dans le film, il entre en scène avec Topher Grace et Mila Kunis. L’actrice a notamment formé un joli couple avec lui et ils n’ont pas tardé à enflammer les tabloïds ensemble.

Pour retourner à la série, elle se passe dans une petite ville imaginaire du Wisconsin en 1970. Un groupe de jeunes en phase de transition pour l’âge adulte animent l’histoire. L’histoire raconte leurs mésaventures durant cette transformation. La bande d’adolescents est composée d’Eric Forman, Jackie Burkhart, Michael Kelson (interprété par Ashton Kutcher), Steven Hyde, Fez et de Donna Pinciotti. À la fin du film, la vie des jeunes a changé avec celle de leurs parents.

Michael Kelso est le beau gosse idiot du groupe. Il passe son temps à mentir. Dans le film, il a une apparence stupide, mais au fond, il est une personne sensible.

L’Effet papillon (2004)

Ashton Kutcher a participé dans le film « The Butterfly Effect » réalisé par Eric Bress et J Mackye Gruber. Ce film Américano-Canadien est, pour lui, une occasion pour rencontrer d’autres acteurs talentueux. Melora Walters, Amy Smart, Elden Henson et William Lee Scott partagent l’affiche avec lui.

Evan Treborn, interprété par Ashton Kutcher, est un jeune homme qui souffre d’un trouble de mémoire. Il a des difficultés à mémoriser tous les moments importants de sa vie. Afin de surmonter ce problème, il tient un journal où il essaye de garder le fil de ses souvenirs. Dans le film, Evan possède une faculté d’effacer tout ce qui nuit à ceux qu’il aime. En plus, il a le pouvoir de remonter le temps et de corriger ses erreurs.

Pour le public, le film est fantastique. Evan Treborn reflète exactement l’esprit véhiculé par L’effet papillon. Il contient aussi une morale réaliste, grâce à la mise en scène, le scénario et le montage. Dans ce long métrage, Ashton Kutcher joue le meilleur rôle dans sa carrière.

Coast Guards (2006)

Coast Guard est un film d’action, d’aventure et de drame joué par Ashton Kutcher où il est accompagné de Kevin Costner et de Sela Ward. L’acteur interprète le rôle de Jake Fischer, un jeune champion de natation et élève de Ben Randall. Il a beaucoup de potentiel et son maître lui inculque tout ce qui pourrait faire de lui un grand sauveteur. De son côté, Ben Randall a, lui aussi, vécu un moment difficile dans le passé. En effet, une tempête a détruit son équipe de sauveteur de mer. Depuis ce temps, il a fait une reconversion et devient un formateur des jeunes recrues.

Selon les amateurs, le film présente trop de frictions et d’affrontements entre les deux personnages principaux. Mais le style sévère de Ben (le Maître) est ensuite effacé par le charisme de Jake (le jeune qualifié).

Kiss and Kill (2010)

Le Thriller de Robert Luketic joué par Ashton Kutcher est intéressant. Dans le film, l’acteur est accompagné par l’actrice Katherine Heigl. C’est l’une des comédies romantiques où Ashton Kutcher a été considérablement acclamé par ses fans.

Durant les vacances sur la Côte d’Azur, le beau Spencer Aimes (interprété par Ashton Kutcher) est entré dans la vie de Jen Kornfeldt. La jeune femme est sortie d’une rupture douloureuse, et tombe sous le charme de l’homme de ses rêves. Trois ans après cette rencontre, ils se sont mariés. Au fil du temps, une découverte inattendue a mis le couple en désaccord. En effet, Spencer Aimes est un agent secret, et quelqu’un cherche l’éliminer. Tout au long du film, la femme cherche à découvrir d’autres secrets de son mari.

Du point de vue des spectateurs, le scénario est simple et évident. Toutefois, grâce aux talents du couple d’acteurs, le film n’est pas du tout ennuyeux.

Sex Friends (2011)

Le film Sex Friends : « ça n’engage à rien » au Québec et « No strings Attached » en anglais est devenu populaire en 2011. Le 11 février 2011, le film comédie et romance de Ivan Reitman est sorti pour la première fois en salle. Ashton Kutcher joue le rôle de « Adam » dans le film. C’est l’acteur principal qui anime le film. Il est accompagné par son amie Emma (Natalie Portman), et le film est devenu un succès.

Adam et Emma passent une nuit ensemble et décident par la suite de ne pas s’engager sentimentalement. Il s’agit d’une relation entre deux amis qui essaye de respecter quelques principes de base. Ces règles sont les suivantes :

Ne jamais s’offrir de cadeaux ;

Ne pas dîner en tête à tête ;

Accepter la concurrence ;

Oublier le mot « chéri(e) » ;

Toujours partir avant le petit déjeuner ;

Ne jamais tomber amoureux.

Les critiques sont nombreuses, à commencer par ceux qui pensent que le film est sans intérêt. Pour eux, c’est une histoire prévisible, sans rebondissement et peu de romantisme. Pour d’autres, c’est une histoire exceptionnelle et les acteurs jouent des personnages intéressants.

Happy New Year (2011)

Le film Happy New Year ou « La Veille du Nouvel An » est une comédie romantique sortie en 2011. Lors de la nuit la plus éclatante de l’année, les vies de plusieurs couples et célibataires à New York se mêlent. Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, la ville est animée par le rythme déchaîné et les nouvelles promesses.

Certains spectateurs pensent que l’histoire est calquée d’un autre film joué par Ashton Kutcher. D’ailleurs, les deux cinématographies en question sont réalisées par un seul réalisateur. Elles racontent les aléas amoureux de plusieurs couples pendant la nuit du Saint Sylvestre. Il y a donc une redondance. Pourtant, d’autres amateurs apprécient l’amour, l’espoir et le pardon véhiculés par les acteurs dans le film.

Jobs (2013)

C’est un film biographique et drame américain, diffusé pour la première fois aux États-Unis le 25 janvier 2013. Ashton Kutcher interprète le rôle de « Steve Jobs », cofondateur d’Apple, objet du film. Il décrit sa carrière depuis 1971 jusqu’en 2001. Steve Jobs est un créateur de génie qui a transformé la façon de vivre dans le monde entier. Malgré son parcours difficile, c’est un grand entrepreneur à ne plus présenter.

L’acteur reçoit une belle reconnaissance du public grâce à ses talents. Il met en exergue l’incroyable ascension de Steve Jobs, un homme d’affaires très connu dans le monde.

Mon Oncle Charlie (2003-2015)

« Two and a Half Men » ou Mon oncle Charlie est une série télévisée américaine qui contient 262 épisodes. Elle est diffusée depuis 2003 à 2015. Ashton Kutcher incarne Walden Schmidt de 2011 à 2015.

La mort de Charlie conduit Alan à vendre sa maison au profit d’un milliardaire : Walden Schmidt. Ce dernier a eu un mariage difficile, et il est devenu dépressif. Alan profite de cette faiblesse pour la réconforter et elle revient vivre à la maison.

Ashton Kutcher remplace l’acteur Charlie Sheen dans la série télévisée « Mon Oncle Charlie ». Ce qui provoque un mécontentement de la part de Charlie Sheen. Six ans après, il présente ses excuses à Ashton Kutcher. Ce dernier, maîtrise parfaitement son rôle dans la série durant laquelle il retrouve un certain succès.

The Ranch (2004)

The Ranch est un téléfilm américain de genre comédie et drame. La série est composée de quatre saisons et chaque saison comporte 20 épisodes.

Ashton Kutcher joue avec Danny Masterson, ils incarnent le rôle des frères Colt et Rooster Bennett. Les frères aident leur beau-père (Sam Elliott) à gérer son ranch de bétail du Colorado. La série raconte l’histoire de la famille Bennett, une famille assez dysfonctionnelle.

Les amateurs soulignent que les acteurs sont parfaits dans leur rôle. Ils ont réussi à convaincre le public.

Pour le meilleur et pour le rire (2003)

« Pour le meilleur et pour le rire » ou en anglais, « Just Married », est un film américain sorti en 2003.

Vous y verrez l’histoire de Tom Leezak (Ashton Kutcher) et Sarah McNerney (Brittany Murphy), un couple issu de milieux différents. Ils se sont mariés et partent à Venise pour un beau voyage de noces. Cependant, ils y ont rencontré de nombreuses surprises…

Dans le film, l’acteur est admiré par le public grâce à son charme. Il est à la fois mignon, drôle et romantique. Un combo de charme qui ne laisse pas le public indifférent.

Ashton Kutcher n’est pas seulement un acteur ; il est une icône qui a marqué toute une génération. Il a su captiver les spectateurs à travers des rôles variés qui résonnent encore aujourd’hui. Ashton Kutcher n’est pas juste un nom parmi tant d’autres à Hollywood, il est une véritable figure de référence pour ceux qui ont grandi en riant, en pleurant ou en réfléchissant devant ses œuvres. Une chose est certaine : son héritage dans la pop culture continuera de briller pour les générations à venir.

