5 films dans lesquels on suit un psychopathe / sociopathe

Il existe plein de films dans lesquels nous suivons le parcours d’un psychopathe ou d’un sociopathe. Parfois, certains longs métrages mettent même en avant la vision de ce personnage, normalement détestable, au premier plan. Ces derniers devenant alors les personnages principaux de leur récit, à la fois terrifiant et fascinant.

Une manière à la fois de mieux comprendre les mécanismes de la psychologie humaine, mais aussi de cauchemarder sur les infinies possibilités de la cruauté humaine.

Car, ces films nous rappellent parfois que les pires monstres ne sont pas dans le placard ou sous le lit, mais sont des humains que vous, et moi, pouvons croiser tous les jours et à chaque instant. Voici 5 films dans lesquels nous abordons le point de vue d’un psychopathe ou un sociopathe.

NB : J’ai décidé de ne pas inclure ici des films tels que Split, dans le sens où le personnage principal n’est pas atteint de psychopathie mais d’un trouble dissociatif de l’identité.

Qu’est-ce qu’un psychopathe ou un sociopathe ?

Avant tout, qu’est-ce qu’un psychopathe ? Un psychopathe est atteint de psychopathie, un trouble de la personnalité qui implique généralement sept critères : une indifférence face aux sentiments des autres, une absence de remords et de culpabilité, un mépris des règles et des responsabilités, une très faible tolérance à la frustration, des problèmes de sociabilisation, une tendance à la manipulation et, très souvent, une incapacité à différencier le bien du mal (ou la volonté de faire du mal pour se sentir mieux soi-même, ici la psychopathie s’associe au narcissisme).

Bref, un psychopathe est une personne qui peut faire du mal à quelqu’un et ne pas ressentir de culpabilité pour cela. De son côté, un sociopathe ressemble beaucoup au psychopathe, mais généralement la sociopathie est surtout associée à un manque total d’émotions et de compréhension des émotions humaines.

Maintenant, voyons 5 films où nous suivons un psychopathe ou un sociopathe.

1. We Need To Talk About Kevin

Dans We Need To Talk About Kevin, nous suivons une famille constituée d’un papa, une maman et leurs deux enfants, un garçon premier-né et une fille. Nous suivons deux points de vue en majorité, celui de la mère (majoritaire) et celui du fils. Le fils, Kevin, est un psychopathe depuis son enfance et il prend un malin plaisir à tourmenter sa mère, jusqu’à commettre le pire.

2. American Psycho

Dans ce film, l’un des meilleurs selon nous, nous suivons le quotidien d’un trader de Wall Street qui cache une part très sombre. Beau, très soigné, maniaque en réalité, il est aussi un véritable psychopathe à la fois narcissique et amoureux de sa possibilité à assoir son autorité par le crime. Ce qui est vraiment intéressant avec ce film, c’est que c’est réellement LE personnage principal, donc nous ne suivons que son point de vue.

3. Les films avec le Joker

Le Joker est l’un des méchants les plus connus de l’univers Batman. Tous les films qui le mettent en scène permettent de voir un vrai psychopathe en action. À chaque fois, cependant, on ne voit pas que son point de vue (sauf dans Joker avec Joaquin Phoenix qui tourne autour du moment où il devient Joker).

Sinon, nous pouvons le retrouver en méchant principal dans Suicide Squad, dans The Dark Knight : Le Chevalier noir également ou dans le Batman de Tim Burton avec le génialissime Nicholson. Nous n’intégrons pas Harley Quinn au palmarès des psychopathes car on estime qu’elle est davantage sa victime, affaiblie mentalement et amoureuse de lui, qu’une psychopathe.

4. Misery

Misery est un très bon film sur la psychopathie avec la magnifique Kathy Bates, aussi connue dans les American Horror Story. Dans ce film, nous suivons un romancier qui a créé le personnage de Misery, mais qui a décidé de faire mourir son héroïne. Sauf que son chemin va croiser celui d’Annie Wilkes, infirmière, adoratrice de Misery.

Là aussi, ce n’est pas vraiment le POV (point of view) de la psychopathe. Néanmoins, le film est tellement immersif dans la manière de mettre en avant Annie, que nous arrivons bien à saisir qui elle est, comme si nous étions elle.

5. Le Silence des Agneaux et ses dérivés

Là aussi, on ne suit généralement pas le tueur en série Hannibal Lecter, du moins pas seulement. Toutefois, l’immersion psychologique dans le personnage est extrêmement bien faite dans la plupart des adaptations du Silence des Agneaux et du fameux et originel roman Dragon rouge.

Le cannibale est devenu célèbre et fascine encore aujourd’hui et les interprétations d’Anthony Hopkins ou de Mads Mikkelsen sont tout simplement incroyables à voir.

