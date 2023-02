Top 10 films et séries TV avec Elisabeth Shue

Si vous avez grandi dans les années 80 – 90, vous avez sûrement regardé (et adoré) The Karate Kid. De plus, le succès de Cobra Kai sur Netflix a ravivé les souvenirs, avec le retour des acteurs principaux. Les fans de The Karate Kid ont été ravis de voir un des personnages principaux de Karate Kids revenir sur la scène : Elisabeth Shue, incarnant le personnage d’Ali Mills, la petite amie de Ralph Macchio. Ce rôle marque également son entrée dans la scène cinématographique à Hollywood dans les années 80. Elisabeth Shue enchaîne ensuite avec une soixantaine de films et séries TV à succès, dont nous allons voir les meilleurs dans ce top 10.

Côté palmarès, elle a reçu quelques trophées de meilleure actrice au cours de sa carrière. Les plus marquantes sont dans le film Leaving Las Vegas et Karate Kid. On peut citer entre autres le Young Artist Awards de la meilleure jeune actrice dans un second rôle pour The Karate Kid, ou encore le National Society of Film Critics Awards de la meilleure actrice dans un drame romantique dans Leaving Las Vegas.

Ceci étant dit, voici le top 10 des films et séries TV avec Elisabeth Shue, de 1982 jusqu’à présent !

Nuit de folie (Adventures in Babysitting) (1987)

Ce film culte de comédie marque les débuts de Chris Columbus, le réalisateur de Home Alone, dans la scène cinématographique des années 80. On retrouve Elisabeth Shue dans le rôle de Chris Parker, une gardienne d’enfants à l’histoire monotone. Jusqu’au jour où elle va rencontrer la famille Anderson…

Après un rendez-vous manqué avec son petit ami, Chris Parker (Elisabeth Shue) accepte de prendre soin des trois enfants de Sara et Brad Anderson. Jouant le rôle d’une baby-sitter, elle s’apprête à passer une nuit ennuyeuse et solitaire, jusqu’à ce qu’elle reçoit un appel de son ami. Ce dernier lui demande assistance en lui demandant de le prendre dans une gare routière de Chicago. Chris décide donc de prendre la route, et emmène les enfants dans sa voiture. Mais ce petit détour ne se passera pas comme prévu.

Du fou rire garanti dans cette première entrée du top 10 des films et séries TV avec Elisabeth Shue !

Voici la bande-annonce :

Drôles de fantômes (Heart and Souls) (1993)

Dans Drôles de Fantômes de Ron Underwood, Elisabeth Shue évolue avec Robert Downey Jr. Ce dernier joue le rôle de Thomas Reilly, un homme d’affaires. Il vit une vie banale et nonchalante, quand soudain, il découvre un pouvoir enfoui en lui : la capacité de communiquer avec l’au-delà.

L’origine de ce pouvoir ? Il a frôlé la mort dans un accident de voiture alors qu’il était enfant. Depuis, Thomas Reilly développe un phénomène mystérieux, lui permettant de parler avec les quatre âmes qui ont péri dans le même accident. Il commence donc à connaître les pauvres victimes, et se résout à les aider en vue d’accomplir une dernière tâche chacun. Le but de la mission : leur ouvrir la voie du paradis. En tant que second rôle, Elisabeth Shue incarne le rôle d’Anne, l’une des petites amies des défunts.

Par ici la bande-annonce de Drôles de fantômes :

USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique (Greyhound) (2020)

Après Cobra Kai, c’est le dernier long métrage dans lequel nous avons vu l’actrice sur nos écrans. Il mérite également sa place dans ce top 10 des films et séries avec Elisabeth Shue. Elle y joue le rôle d’Evelyn Frechette, l’amante du commandant Ernest Krause (Tom Hanks) de l’USS Keeling, nom de code Greyhound.

Ce film dramatique est un véritable porte-étendard des œuvres relatant la Seconde Guerre mondiale. Adapté du roman The Good Shepherd de C.S. Forester, le film raconte le parcours audacieux du convoi allié sur l’océan Atlantique. Ces navires de guerre vont connaître une série de mésaventures, notamment le mauvais temps, la mauvaise visibilité, le manque de sommeil et un ennemi redoutable. À la tête du convoi : le commandant Ernest Krause (Tom Hanks) et sa fidèle amante, Evelyn Frechette (Elisabeth Shue).

Appréciez la bande-annonce du film :

Chasing Mavericks (2012)

Pour ceux qui ne connaissent pas, les Mavericks font référence à Maverick’s Beach en Californie du Nord. Cette plage est célèbre pour ses gigantesques vagues de 12 mètres, une aubaine pour les amateurs de sensations fortes et les professionnels du surf. Les réalisateurs Michael Apted et Curtis Hanson ont donc profité de cette fameuse plage, en créant le film Chasing Mavericks.

On retrouve Elisabeth Shue dans la peau de Kristy Moriarty. Elle est la mère de Jay Moriarty (Jonny Weston), un jeune surfeur en herbe. Ayant Frosty Hesson (Gerard Butler) en tant qu’entraîneur, Jay se prépare pour les plus grosses vagues de sa vie, les Mavericks. Un film adapté à toute la famille, dans lequel seront mêlés amour et aventures.

Voici la bande-annonce palpitante de Chasing Mavericks :

The Karate Kid (1984)

Parmi ce top 10, on entre maintenant dans la crème de la crème des films et séries TV avec Elisabeth Shue !

Parmi les dizaines de films et séries, The Karate Kid restera à jamais l’œuvre emblématique pour l’actrice, pour son rôle d’Ali Mills.

Et même si elle joue un second rôle, son personnage est attachant, et est également un élément principal dans le film. En effet, c’est grâce à elle qu’il y a cette fameuse rivalité entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka).

L’histoire de The Karate Kid commence quand Daniel LaRusso déménage à Reseda, en Californie. Tout de suite, il subit les assauts hostiles de Johnny Lawrence et ses amis après avoir courtisé Ali, l’ex-petite amie de Johnny. Décidé à se venger, LaRusso rencontre M. Miyagi (Pat Morita) et apprend le karaté. L’affrontement entre les deux adversaires aura lieu lors du All Valley Karate Tournament 1984.

Nostalgique ? Cette bande-annonce vous le rendra encore plus :

Harry dans tous ses états (Deconstructing Harry) (1997)

Incarnant le rôle de Fay Sexton, Elisabeth Shue évolue aux côtés de Woody Allen dans Deconstructing Harry. Elle joue l’ex-petite amie d’Harry Block, un auteur émérite. Sa spécialité : il raconte sa vie personnelle en roman.

Dans sa dernière œuvre, il relate l’une de ses aventures sexuelles. Cela a déclenché une furie vis-à-vis de ses proches, ces derniers se reconnaissant dans les personnages et évènements décrits dans le livre. Sa maîtresse Lucy (Judy Davis) le menace même d’une arme à feu, mais Harry n’en a cure. En guise de réponse, il dit avoir déjà assez souffert de sa rupture avec Fay. Et en plus, cette dernière l’a quitté pour son meilleur ami, Larry…

Voici la bande-annonce du film :

Retour vers le Futur, partie III (1990)

En outre de The Karate Kid, Elisabeth Shue a marqué le petit écran en intégrant le casting de Retour vers le Futur. Et bien que le troisième volet soit critiqué par le public comme étant moins bon que ses prédécesseurs, il rentre dans les quatre meilleurs films joués par l’actrice à ce jour. Elle y joue le rôle de Jennifer, la petite amie de Marty McFly.

Dans Retour vers le Futur Partie III, Marty McFly (Michael J. Fox) entame un voyage dans le temps, l’emmenant dans l’Ouest sauvage de 1885. Sa mission : empêcher la mort imminente de son ami scientifique, Doc Brown (Christopher Lloyd). Malheureusement, il est en panne de carburant temporel. Déterminé à revenir au présent, Marty et Doc imaginent un stratagème pour retourner dans le futur…

Par ici la bande-annonce :

Leaving Las Vegas (1995)

Leaving Las Vegas a fait redécoller la carrière cinématographique d’Elisabeth Shue. Elle y incarne le rôle d’une prostituée, résolue à aider à un alcoolique suicidaire incarné par Nicolas Cage. Ce dernier a également remporté de l’Oscar grâce à ce rôle.

Mais pour le public, c’est Shue qui méritait de remporter la statuette dorée…

Dans Leaving Las Vegas, Ben Sanderson (Nicolas Cage) est un scénariste hollywoodien et un grand alcoolique. Il décide de s’installer à Las Vegas afin de réaliser son ultime déchéance : boire à en mourir. Mais sa vie va basculer lorsqu’il rencontre Sera (Elisabeth Shue), une prostituée au cœur d’or. Elle va tout faire pour aider le scénariste alcoolique et va ainsi devenir le rayon de soleil de ce dernier…

Voici la bande-annonce du film :

Mysterious Skin (2004)

Ce film a marqué la scène cinématographique hollywoodienne. Se basant sur pédophilie et la maltraitance des enfants, Mysterious Skin est l’un des films les plus bouleversants jamais réalisés sur le sujet. Les performances de Joseph Gordon-Levitt et Elisabeth Shue ont également rendu le film plus réaliste que jamais, ébranlant le cœur de plus d’un spectateur.

Réalisé par Gregg Araki et basé sur le roman du même nom de Scott Heim, Mysterious Skin retrace la vie de Neil McCormick (Joseph Gordon-Levitt) et Brian Lackey (Brady Corbet). Ces deux coéquipiers de huit ans de la Little League sont abusés sexuellement par leur entraîneur. Cette série d’abus sexuel dévaste la vie de ces jeunes enfants, et continue même d’affecter leur vie d’adulte…

Dans Mysterious Skin, Shue joue Ellen McCormick, la mère de Neil. Voici la bande-annonce du film :

Retour vers le Futur partie II (1989) 7.8/10

Terminons ce top 10 des films et séries TV avec Elisabeth Shue par Retour vers le Futur Partie II. L’actrice y remplace Claudia Wells dans le rôle de Jennifer Parker, la petite amie de Marty McFly. Mais ce remplacement était mal accueilli par les fans de la trilogie…Fort heureusement, ce film enregistre le meilleur rôle qu’Elisabeth Shue ait jamais joué à ce jour.

Dans Retour vers le Futur Partie II, Marty McFly (Michael J. Fox) voyage de 2015 à 1955 et revient en 1985 en 108 minutes. Sa mésaventure commence lorsque Biff vole la DeLorean, la voiture à voyager dans le temps. Pour rétablir l’ordre et pour éviter de changer le cours de l’histoire, Marty et Doc décident de mettre fin au projet machiavélique de Biff…

Par ici la bande-annonce :