Top 10 films et séries TV avec Kento Yamazaki

Vous aimez le cinéma japonais ? Si la réponse est oui, vous avez déjà rencontré ce bel homme à l’allure d’adolescent dans l’un de vos films / séries préférés. Âgé tout juste de 22 ans, Kento Yamazaki figure parmi les acteurs japonais les plus adulés du moment. Il est fan de football, et a même rêvé d’intégrer une équipe professionnelle en tant que joueur ou coach. Mais la vie lui a écrit un autre scénario : à 16 ans, il commence sa carrière d’acteur dans la série TV Atami no Sousakan. Il enchaîne ensuite les rôles, dont les plus reconnus sont ceux de Heroine Shikkaku, Death Note ou encore Alice in Borderland. Et justement, nous faisons honneur à Kento Yamazaki en vous concoctant ce top 10 des films et séries tv dans lesquels il participe !

C’est la dernière série de Netflix Alice in Borderland qui a fait monter la popularité de Kento Yamazaki au Japon et dans le monde entier. Sa célébrité fulgurante lui a même fait mériter le surnom de “Prince du live-action” ! Il a notamment gagné quelques Awards, le dernier étant le trophée de la Révélation Asiatique de l’Année lors du Beijing IQiyi Scream Night Award en 2018. Et le jeune acteur n’est pas encore prêt de s’arrêter là ! Si vous êtes un un grand fan de Kento Yamazaki, vous apprécierez certainement notre Top 10 de ses films et séries. Et si vous n’avez pas encore eu l’occasion de les regarder, cet article est fait pour vous !

1 – Alice in Borderland

Eh oui ! Impossible de parler de Kento Yamazaki sans mentionner cette série dans ce top 10 de films et séries. Alice in Borderland est une adaptation en live-action du shonen manga japonais du même nom, publié en 2010 par Haro Aso.

Constatant l’engouement autour du manga, Netflix a décidé de racheter les droits de publication et en faire sa série TV originale. Dans Alice in Borderland, Kento Yamazaki incarne le protagoniste principal Ryohei Arisu, un jeune homme passionné de jeux-vidéos. Peu soucieux de la vie, il ne pense qu’à s’amuser et à squatter les salles d’arcade dans Tokyo avec ses deux amis Karube Daikichi et Chouta Segawa.

Malheureusement, leur dernière escapade se termine par un phénomène étrange. En sortant des toilettes d’une station ferroviaire, ils se retrouvent en plein Tokyo mystérieusement vidée de ses habitants. Qui plus est, ils doivent faire face à des jeux mortels afin de progresser dans cette ville devenue dangereuse. Tout est concocté pour faire travailler physique, endurance et mental aux “joueurs”.

Un seul objectif : survivre…ou mourir atrocement.

Plus tard, ils font la rencontre de quelques survivants et décident de s’allier avec eux. Ensemble, ils vont essayer de réussir toutes les séries d’épreuves et tenter de résoudre le mystère entourant la ville et ces jeux mortels.

Aux côtés de Kento Yamazaki figure d’autres acteurs renommés, tels que Tao Tsuchiya (Yuzuha Usagi), Sho Aoyagi (Aguni) ou encore Ayaka Miyoshi (Ann Rizura). Si vous voulez regarder la série, elle est disponible en exclusivité sur Netflix et comprend actuellement deux saisons.

Voici la bande-annonce de chacune d’elles :

La saison 1 :

La saison 2 :

2 – Death Note

Parmi les films et séries de ce Top 10, c’est dans Death Note que Kento Yamazaki s’est fait le plus remarquer. Cette autre live-action est le fruit de l’adaptation cinématographique du manga Death Note publié entre 2003 et 2006 dans le Weekly Shonen Jump. Il est écrit par Tsugumi Ōba et illustré par Takeshi Obata.

Fort de son succès, le manga a fait naître une version anime le 3 octobre 2006. Puis, plusieurs studios ont sorti des adaptations cinématographiques, dont le fameux drama japonais Death Note sorti en 2015. Dans ce dernier, Kento Yamazaki incarne le rôle de L, un célèbre détective privé. Il est surtout connu pour son intelligence hors-norme, lui permettant de résoudre 100% de toutes les affaires auxquelles on lui confère.

Cette fois, il affronte Yagami Light, un étudiant modèle renfermant un lourd et dangereux secret. Il s’avère que, derrière ce jeune homme à l’intelligence poussée se cache un meurtrier en série : Kira. Ce dernier se déclare justicier purificateur du mal, en tuant tous les criminels dans le tout le Japon avec son arme fatale, le Death Note.

Il s’agit d’un carnet dont la fonction est simple : tous les noms inscrits dessus mourront selon les circonstances décrites par son propriétaire.

C’est contre ce pouvoir maléfique détenu par un génie criminel que L (Kento Yamazaki) devra faire face et neutraliser le plus tôt possible. Réussira-t-il à déjouer les plans de Kira et rétablir l’équilibre entre justice et criminalité ?

Si vous voulez savoir la réponse (et voir le beau Kento Yamazaki dans le rôle de L), le drama japonais Death Note est disponible en 11 épisodes sur Crunchyroll. Voici la bande-annonce :

3 – JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Ch. 1

Sorti le 4 août 2017, JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter 1 se déroule dans la ville fictive de Moriou. Kento Yamazaki y incarne le personnage de Josuke Higashikata, un jeune homme à la tenue et à la coiffure excentriques des animes japonais. Qui plus est, Josuke possède un atout supplémentaire : le Stand Crazy Diamond.

Ce superpouvoir lui permet de restaurer ou de réparer des objets cassés et même ressusciter des animaux.

Avec ce don, Josuke Higashikata se donne pour mission de protéger sa ville et la défendre contre l’assaut des super-vilains. Ces derniers étant aussi détenteurs du Stand, le combat risque de ne pas être facile !

Aux côtés de l’acteur évoluent d’autres noms notables dans ce film d’action, tels que Yusuke Iseya, Ryunosuke Kamiki, Nana Komatsu, Masaki Okada et Mackenyu. Encore une œuvre incontournable dans ce top 10 films et séries, si vous voulez voir Kento Miyazaki dans toute sa splendeur !

Par ici la bande-annonce :

4 – L-DK

Encore un live-action ! Basé sur le populaire manga shoujo du même nom, L-DK mérite sa place dans ce Top 10 des films et séries avec Kento Yamazaki. Dans cette adaptation cinématographique, l’acteur joue le rôle de Shūsei Kugayama, le « Prince » de son lycée. Populaire auprès des jeunes filles, il est beau, intelligent, sportif, et a tout pour plaire.

Malheureusement, il a un cœur de pierre, et demeure froid et inaccessible.

D’ailleurs, il a la réputation de refuser les avances de ses groupies et de les mépriser.

Mais tout bascule lorsqu’une jeune fille au nom de Nishimori Aoi fait irruption dans la vie de Shūsei Kugayama. Cette dernière est la voisine du Prince, et, plus tard, son hébergeur. Au début, Aoi éprouve du ressentiment envers Shūsei. Mais après avoir appris à mieux le connaître, la jeune fille finit par en tomber amoureuse. Finiront-ils par être ensemble, au milieu de ce triangle amoureux Aoi / Shūsei / les groupies ? En tout cas, les performances de Kento Yamazaki et de son équipière dans le film feront sûrement palpiter plus d’un cœur. À regarder absolument !

Voici la bande-annonce de L-DK :

5 – Saiki Kusui no sai-nan (The Disastrous Life of Saiki K)

Restons dans le thème de l’excentricité ! Après la coupe et la tenue extravagante de Jojo’s Bizarre Adventure, Kento Miyazaki revient avec des cheveux roses, deux antennes et des lunettes de couleur moutarde. Et ces accessoires lui vont étonnamment si bien !

Dans ce film de 2017, Kento Miyazaki incarne le personnage de Kusuo Saiki, un lycéen de 16 ans né avec des pouvoirs psychiques. Toutefois, il hésite encore à les utiliser devant d’autres personnes. La cause : un traumatisme dû à une mauvaise expérience quand il n’était encore qu’un enfant. Résultat, le jeune Saiki s’isole des autres personnes pour cacher ses pouvoirs. Mais à quel prix ?

Le film est basé sur le manga Saiki Kusui no sai-nan de Shuichi Aso. À part l’incroyable Kento Miyazaki, vous y retrouvez également de nouveaux acteurs talentueux dont Kanna Hashimoto et Ryo Yoshizawa. Si vous avez raté ce film, par ici la bande-annonce :

6 – Shigatsu wa kimi no uso (Your Lie in April)

Dans ce top 10 des films et séries avec Kento Miyazaki, nous avons vu l’acteur en tant que bourreau des coeurs, aventurier ou encore superhéros. Mais il peut également incarner un musicien talentueux, et ce n’est pas Shigatsu wa kimi no Uso qui nous dira le contraire.

Dans cette adaptation du manga et de l’anime du même nom, Kento Miyazaki incarne Kôsei Arima, un jeune prodige du piano. Il fera la rencontre de Kaori Miyazono (Suzu Hirose). Le duo, passionné de musique, décide de s’inscrire dans un concours philharmonique.

Mais les deux personnes, bien que devenus amis, se cachent un lourd secret. Sauront-ils se sauver mutuellement et accomplir leur rêve, jouer de la musique pour le monde ?

Ce live-action est un parfait mélange de romance, de mélancolie et de musique à vous faire voler. À regarder absolument, et à deux de préférence !

La bande-annonce :

7 – Mare

Bien qu’il soit encore jeune, Kento Miyazaki a prouvé qu’il est capable de jouer des rôles plus matures. Dans la série Mare, il incarne Keita Kontani, le mari de Mare Tsumura, joué par Tao Tsuchiya. Le couple est également parent de deux bébés jumeaux, et forme une belle heureuse famille.

La série dramatique matinale (asadora comme le disent si bien les Japonais) comprend 156 épisodes de 15 minutes chacun. Nous retrouvons la famille Mare, vivant dans la péninsule de Noto. La fille, Mare Tsumura, est tombée amoureuse du fils du maire, Keita Kontani, et finit par se marier avec lui. Kento joue à la perfection le rôle du mari compréhensif dans la série, malgré sa jeunesse et son immaturité. Ajoutez à cela l’attitude d’un mari et papa aimant, et vous aurez 156 épisodes de pur bonheur.

Pas besoin de dire qu’elle mérite sa place dans ce top 10 des films avec Kento Miyazaki. À voir (et à revoir) absolument !

Voici un avant-goût de ce que vous allez découvrir dans la série :

8 – The Door Into Summer

Ce film est basé sur le roman “Une porte sur l’été” de Robert A. Heinlein. Kento Miyazaki y joue le rôle de Takakura Soichiro, un brillant scientifique. Nous sommes en 1995, et Soichiro travaille sur un projet de robotique humanoïde.

Malheureusement, il est trahi par son partenaire commercial et sa fiancée Rin, et il perd l’intégralité de son travail.

Atterré, il n’a plus d’espoir et décide de se cryogéniser. Il se retrouve donc dans un sommeil cryogénique, dans l’espoir de trouver un avenir meilleur à son réveil. Lorsqu’il se réveille, il découvre qu’il est en 2025…

Si vous êtes fan de science-fiction, The Door Into Summer est pour vous. Voici la bande-annonce du film :

9 – Orenji

Restons toujours dans le domaine de la fiction avec Orenji. Sorti en 2015, il mélange comédie, drame et romance. Ce film est également une adaptation cinématographique de la série de mangas Orenji, dessinée et écrite par Ichigo Takano.

Notre Kento Yamazaki joue aux côtés de Tao Tsuchiya, la protagoniste principale du film. Cette dernière incarne Naho, une jeune lycéenne de seize ans vivant à Matsumoto. Sa vie bascule lorsqu’elle reçoit une lettre du futur, racontant des événements de son temps, notamment l’arrivée de Kakeru, un étudiant étranger. Cette lettre, écrite par elle-même mais dix ans plus tard, vise à lui donner des conseils sur l’amitié, l’école et la vie.

C’est également un moyen pour elle de ne pas refaire les mêmes erreurs que sa “future elle”.

Mêlant leçon de vie, amour et amitié, Orenji se place fièrement dans ce top 10 des films et séries avec Kento Yamazaki. Et, bien qu’il ne détienne pas le rôle principal cette fois, notre bel acteur reste époustouflant dans son rôle de Kakeru.

Voici un aperçu d’Orenji, fait par un fan :

10 – Isshuukan Furenzu (Isshuukan Friends)

Terminons ce top 10 des films et séries avec Kento Yamazaki par Isshuukan Friends. Connu également sous le titre One Week Friends, ce film de romance est basé sur la série de mangas du même nom, écrite et illustrée par Matcha Hazuki.

Dans Isshuukan Furenzu, Kento Yamazaki joue le rôle de Yūki Hase, un jeune étudiant de lycée. Petit à petit, il s’éprit de sa camarade de classe Kaori Fujimiya, mais constate que cette dernière semble ne pas avoir d’amis.

Après avoir fait plus ample connaissance (et s’être fait rejeter plusieurs fois) avec Kaori, Yūki apprend avec stupeur qu’elle perd tout souvenir à chaque début de semaine.

Mais en sachant cela, Yūki n’en sera que plus amoureux de Kaori. Réussira-t-il alors à sortir avec elle, en faisant en sorte de la séduire à chaque semaine ? Suspens…

Par ici le trailer !

Mais également…

Les films et séries dans ce top 10 est juste un fragment de ce que Kento Yamazaki a fait au cours de sa carrière d’acteur. Le talentueux acteur nous émerveille par ses prouesses dans des dizaines d’autres oeuvres cinématographiques, dont les suivants :

Kingdom et Kingdom 2

Kiss That Kills

Good Doctor

Ni No Kuni

A Forest of Wool and Steel

Hyouka : Forbidden Secrets

Yo-Kai Watch The Movie 3: A Whale of Two Worlds

The Wings of the Kirin

Atom’s Last Shot

Time Limit Investigator

A Girl & Three Sweethearts

Baseball Brainiacs

Water Polo Yankees

Team Batista 4: Raden Meikyu

No Dropping Out: Back to School at 35

Et bien d’autres encore !