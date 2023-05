Les films et séries TV à succès de 2022 nous ont offert une poignée d’acteurs prometteurs, et Morfydd Clark en fait partie. Cette actrice d’origine galloise, âgée de 34 ans, se propulse au rang de star grâce à son rôle de Galadriel dans la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Mais avant cela, Morfydd Clark a déjà percé dans le milieu grâce à quelques films et séries, dont nous allons vous présenter dans ce top 10 consacré à l’actrice.

À l’âge de 20 ans, Morfydd Clark a déjà un objectif dans la tête : celle de devenir une comédienne. Elle suit alors une formation au Drama Centre London, après avoir joué dans la pièce According to Brian Haw du British Youth Music Theatre. L’actrice enchaîne avec quelques pièces, comme Blodeuwedd de Saunders Lewis ou encore Juliette dans Roméo et Juliette au Sheffield Crucible Theatre. Elle entame ses premiers rôles au cinéma en 2014, en intégrant le casting des films Madame Bovary et The Falling.

Mais c’est dans les films Saint Maud et L’Histoire personnelle de David Copperfield qu’elle a fait une percée dans le milieu, en incarnant respectivement les personnages de Maud et Dora Spenlow. D’ailleurs, ces rôles lui ont valu le Prix de la percée du Dublin Film Critics’ Circle 2020. Enfin, elle a eu l’opportunité d’incarner Galadriel dans la série d’Amazon Prime Video Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir.

Ceci étant dit, faisons le tour des meilleurs films et séries TV dans lesquels Morfydd Clark dans le top 10 ci-dessous.

L’homme qui inventa Noël (The Man Who Invented Christmas)

Ce film de comédie dramatique biographique de Noël, sorti en 2017, est l’adaptation du livre éponyme de 2008. Réalisée par Bharat Nalluri et écrite par Susan Coyne, il raconte l’histoire du romancier Charles Dickens, alors qu’il écrivait son premier plus célèbre conte, Un chant de Noël. Dans le film, Morfydd Clark joue le rôle de Catherine Thomson « Kate » Dickens, l’épouse du romancier et la mère de ses 10 enfants.

Ci-dessous le synopsis du film :

Londres, 1843. Charles Dickens (Dan Stevens) est en difficulté financière, même après le succès de son roman Oliver Twist. Soif de réussite, Charles Dickens change de fusil d’épaule. Il décide alors de s’inspirer de la vie réelle pour alimenter son imagination débordante. Cette nouvelle perspective a donné vie au conte Un chant de Noël, ainsi qu’aux personnages d’Ebenezer Scrooge et Tiny Tim. Ce conte a changé à tout jamais les festivités de Noël, dont nous avons encore l’opportunité d’en profiter même aujourd’hui.

Une entrée en la matière à ne pas rater dans ce top 10 des films et séries TV avec Morfydd Clark !

Voici la bande-annonce de L’homme qui inventa Noël :

Eternal Beauty

Sorti en 2019, Eternal Beauty est un film de comédie noire écrit et réalisé par Craig Roberts. Il aborde des thèmes délicats comme la rupture, la dépression et l’amour. Ces derniers sont amplifiés et palpables tout au long du film, grâce aux prouesses des acteurs principaux Sally Hawkins et David Thewlis. Morfydd Clark y est également présente, en incarnant la jeune version de la protagoniste principale.

Eternal Beauty met en vedette Jane (Sally Hawkins, Morfydd Clark). La jeune femme voit sa vie amoureuse s’effondrer, lorsque son fiancé l’abandonne le jour de leur mariage, alors qu’ils se trouvaient devant l’autel. Jane sombre alors dans une dépression proche de la schizophrénie : durant cette période, elle confond rêve et réalité. Cependant, la lumière au bout du tunnel commence à se voir avec l’arrivée de Mike dans sa vie. Ce dernier, un musicien raté, trouve réconfort auprès de la jeune femme en état d’épave. Petit à petit, la situation semble s’améliorer quand ils commencent à sortir ensemble…

Ci-dessous la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec David Thewlis

Love & Friendship

Comédie romantique réalisée par Whit Stillman, Love & Friendship est une adaptation de Lady Susan, le roman épistolaire écrite par la femme de lettres anglaises Jane Austen. Morfydd Clark y incarne le personnage de Frederica Vernon, aux côtés de Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel et Stephen Fry.

Le film raconte la vie de la famille Vernon. En premier plan se trouve Lady Susan Vernon, une jeune et belle veuve. Mais c’est également une femme tyrannique, égoïste et manipulatrice. Afin de servir ses propres intérêts, elle oblige sa fille de seize ans, Frederica Vernon, à épouser un homme riche de son conté. Heureusement, cette dernière est sous la protection de Catherine Vernon, belle-sœur de Lady Susan.

Ironie du sort, Frederica tombe amoureuse de Reginald De Courcy, le frère de Catherine. Mais Lady Susan va fermement s’y opposer, et ira même plus loin…

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

The Call Up

Connu encore sous le titre Next Level, The Call Up est un film de science-fiction britannique sorti en 2016. Avec Charles Barker à la tête de la réalisation, le film met en vedette Max Deacon, Ali Cook, Parker Sawyers, Tom Benedict Knight, Boris Ler, Douggie McMeekin et Adriana Randall. Morfydd Clark détient également un des rôles principaux en incarnant Shelly, alias Mustang67.

Dans The Call Up, huit joueurs de premier plan reçoivent une invitation à tester la version bêta d’un nouveau jeu de réalité virtuelle de tir à la première personne. À l’issue du test se trouve un cash prize de 100 000 dollars pour le vainqueur. Parmi les huit joueurs, il y a de Soxxx_1 (Carl), Mustang67 (Shelly), Da_Chi3f (Edward), Str8 Shoot3r (Andre), xxAtla5xx (Marco), T3rrorist#1 (Zahid), Reap3r_2000 (Adam) et Slay3rGirl (Taylor).

Mais le jeu est plus que de la réalité virtuelle : si un joueur est touché mortellement dans le jeu, il meurt aussi dans la vraie vie. Pour survivre, il n’y a donc qu’une seule solution : gagner.

Si vous aimez les jeux de tir, The Call Up est fait pour vous. Voici la bande-annonce :

Crawl

Maintenant, place au genre survival horror dans ce top 10 des films et séries avec Morfydd Clark ! Ce film, sorti en 2019, est l’œuvre d’Alexandre Aja, sous le scénario de Michael Rasmussen et Shawn Rasmussen. Il met en vedette Kaya Scodelario (Haley Keller), Barry Pepper (Dave Keller), Morfydd Clark (Beth Keller), Tina Pribicevic (Haley Keller) et Anson Boon (Stan). Attention, tension et gore au menu !

Voici le synopsis officiel de Crawl :

Floride est au cœur d’un violent ouragan. Ignorant l’ordre d’évacuation, Haley Keller se met en route pour retrouver son père, porté disparu. Son effort paie : elle le retrouve gravement blessé dans le vide sanitaire de la maison de famille. Malheureusement, ils sont tous deux piégés à l’intérieur, avec l’eau qui monte à une vitesse fulgurante.

Qui plus est, ils ne sont pas au bout de leurs surprises. À part l’inondation, une menace se profile sous l’eau…

Un film d’horreur qui mérite sa place dans notre top 10 des films et séries TV avec Morfydd Clark. Ci-dessous la bande-annonce :

L’Histoire personnelle de David Copperfield (The Personal History of David Copperfield)

À partir d’ici, nous entrons dans les meilleurs films et séries dans lesquels Morfydd Clark a joué. En cinquième place se trouve L’Histoire personnelle de David Copperfield, l’adaptation cinématographique du roman David Copperfield de Charles Dickens. Le film met en vedette Dev Patel (David Copperfield), Aneurin Barnard (James Steerforth), Peter Capaldi (Mr. Micawber), Daisy May Cooper (Peggotty) et Gwendoline Christie (Jane Murdstone) et Morfydd Clark (Dora Spenlow/Clara Copperfield). Avec ce rôle, notre actrice a gagné le prix Dublin Film Critics’ Circle, dans la catégorie Percée.

L’Histoire personnelle de David Copperfield relate le parcours de l’illusionniste éponyme. Parti d’une enfance pauvre, il a su persévérer et monter les échelons jusqu’à atteindre son statut de magicien à succès. Au cours de son ascension, il développe un réseau d’amis et d’ennemis…

La bande-annonce ci-dessous :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Gwendoline Christie

His Dark Materials : À la croisée des mondes

Morfydd Clark n’excelle pas seulement dans les films. Elle a également su s’imposer dans les séries télévisées. Dans His Dark Materials : À la croisée des mondes de Philip Pullman, elle incarne le rôle récurrent de Sœur Clara. Elle évolue aux côtés des acteurs principaux tels que Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda ou encore Lee Scoresby.

Adaptée de la trilogie de romans du même nom de Philip Pullman, la série met en vedette Lyra Belacqua, une jeune orpheline. Déterminée à retrouver son meilleur ami disparu, elle se retrouve très vite au cœur d’une d’un vaste complot. Une prophétie de sorcières la désigne également comme celle qui sauvera le monde…

Disponible en 23 épisodes d’environ 50 minutes chacun, voici la bande-annonce de His Dark Materials : À la croisée des mondes :

Dracula

Poursuivons la liste avec la minisérie britannique Dracula. Créé par Steven Moffat et Mark Gatiss, Dracula est disponible en trois épisodes sur Netflix. Il s’agit de l’adaptation du roman Dracula de Bram Stoker, paru en 1897. Morfydd Clark y incarne le rôle de Mina Harker, un des rôles qui l’ont fait connaître dans le milieu cinématographique.

Voici le synopsis de Dracula :

Lors de son voyage en Transylvanie, le séjour de Jonathan Harker se transforme en cauchemar. Prévu rencontrer un nouveau client et finaliser la vente d’une maison seigneuriale à Londres, l’agent immobilier se retrouve pris au piège dans un terrifiant château. Son propriétaire : un comte maléfique, immortel, désirant conquérir le monde…

Appréciez la bande-annonce :

Saint Maud

Ce film d’horreur/Drame se place fièrement en deuxième place dans notre top 10 des films et séries TV avec Morfydd Clark. Notre actrice incarne la protagoniste principale, Maud, une infirmière d’hospice. Elle partage la scène avec Jennifer Ehle (Amanda), Lily Knight (Joy) et Lily Frazer (Carol). Morfydd Clark a su tellement jouer le rôle d’une femme à la fois instable et fidèle à ses convictions que ça a l’air réaliste !

Saint Maud suit l’histoire de Maud, infirmière à domicile, et Amanda, une célèbre danseuse malade. Maud est aux petits soins vis-à-vis de sa patiente, en lui prodiguant toute l’attention de la Terre. Mais détrompez-vous : derrière cette jeune femme attentionnée se cache une détraquée. Persuadée qu’elle doit à tout prix sauver l’âme d’Amanda, l’infirmière effectue un rituel visant à appeler Dieu. Mais les forces maléfiques, rattachées à son passé de pécheresse, vont répondre à l’appel les premiers… Préparez-vous au pire !

Voici la bande-annonce du film :

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Nous arrivons au terme de notre top 10 des films et séries TV avec Morfydd Clark. En première place se trouve Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, la série à succès d’Amazon Prime Video. Adapté du livre Le Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien, elle nous ramène environ trois mille ans avant les événements contés dans Le Hobbit et la trilogie cinématographique Le Seigneur des Anneaux. L’intrigue se compose essentiellement de la création des Anneaux de Pouvoir et les guerres opposant Sauron à l’alliance des Elfes.

Côté casting, Morfydd Clark décroche le premier rôle en incarnant l’Elfe Galadriel. Elle évolue auprès des acteurs comme Sophia Nomvete (Disa), Robert Aramayo (Elrond), Markella Kavenagh (Elanor Brandyfoot) ou encore Charlie Vickers (Sauron).

Si vous n’avez pas encore regardé la série, foncez !

Ci-dessous la bande-annonce :