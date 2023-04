Top 10 films et séries TV avec Ismael Cruz Córdova 

La fine fleur des célébrités Hollywoodiennes ne se compose pas uniquement d’acteurs américains. L’Amérique du Sud regorge de stars internationales du cinéma, et Porto Rico n’en fait pas exception. C’est dans cette île des Caraïbes qu’Ismael Cruz Córdova voit le jour en 1987, et actuellement, il est basé à New York. Acteur et entrepreneur, il intègre le milieu des publicités à l’âge de quinze ans. Puis, il commence à apparaître à la télévision et au cinéma, peu après avoir rejoint le club d’art dramatique de son lycée. Maintenant, Ismael Cruz Córdova détient une vingtaine de films et séries TV en poche, dont nous allons vous dévoiler les meilleurs dans ce top 10.

En 2006, Ismael décide de poursuivre son rêve et déménage à New York. Il intègre alors la Tisch School of the Arts de l’université de New York. Il décroche son premier rôle en anglais en 2011, en incarnant le chef de secte Jimmy Patrick dans la saison 3 de la série The Good Wife. Après avoir joué dans la satire White Alligator et dans les courts métrages La Edwin et Chaser, il réussit à avoir le rôle de l’écrivain Mando dans l’émission télévisée pour enfants Sesame Street.

Ceci étant dit, voici le top 10 des films et séries TV avec Ismael Cruz Cordova.

Berlin Station

Commencons notre top 10 des films et séries TV avec Ismael Cruz Cordova avec Berlin Station, la série télévisée dramatique d’Olen Steinhauer. La série met en vedette Richard Armitage, Rhys Ifans, Leland Orser, Michelle Forbes, Richard Jenkins, Keke Palmer, Ashley Judd, John Doman, Tamlyn Tomita, et Ismael Cruz Córdova. Elle est disponible en trois saisons, avec Bradford Winters et Jason Horwitch en tête de la production. Malheureusement, la série a été annulée le 29 mars 2019 après trois saisons.

Berlin Station raconte les aventures de Daniel Miller (Richard Armitage). En arrivant à la station de la CIA à Berlin, en Allemagne, il entame sa première mission clandestine : découvrir la source d’une fuite d’informations, au profit de Thomas Shaw. Avec l’aide du vétéran Hector DeJean (Rhys Ifans), Daniel apprend à se confronter au monde rude de l’agent de terrain. Il doit donc gérer entre le travail d’agent, la tromperie, les dangers et les compromis moraux.

Après avoir reçu une balle presque fatale, Miller se remet progressivement de ses blessures. Il se voit alors confier une nouvelle mission clandestine : infiltrer un parti politique allemand d’extrême droite. Ce dernier est en train de préparer un acte de terrorisme avant les prochaines élections, et il faut absolument les en empêcher…

Voici la bande-annonce de la série :

Marie Stuart, reine d’Écosse

De son vrai titre anglais Mary Queen of Scots, il s’agit d’un film historique dramatique réalisé par Josie Rourke sur un scénario de Beau Willimon. Il se base sur la biographie Queen of Scots : The True Life of Mary Stuart de John Guy. Le film met en vedette Saoirse Ronan dans le rôle de Marie, reine d’Écosse, et Margot Robbie dans celui de sa cousine, la reine Élisabeth Ire. Jack Lowden, Joe Alwyn, David Tennant ou encore Ismael Cruz Cordova jouent également des rôles secondaires.

Malheureusement, le film est l’objet des critiques mitigées, surtout pour le scénario et les inexactitudes historiques. Néanmoins, il reçoit deux nominations pour la meilleure conception de costumes et le meilleur maquillage et coiffure lors de la 91e cérémonie des Academy Awards. Margot Robbie est également nominée au SAG Award et au BAFTA Award de la meilleure actrice dans un second rôle.

Si vous aimez les films historiques, Marie Stuart, reine d’Ecosse est un film à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries avec Ismael Cruz Cordova !

Voici le synopsis officiel du film :

Ayant perdu son mari à 18 ans, Marie Stuart repart dans son Écosse natale réclamer le trône. Mais en arrivant, elle se confronte à un problème de taille : le règne de sa sœur Élisabeth Ière. Désirant régner sur l’Angleterre et l’Écosse, les deux jeunes sœurs deviennent donc des ennemies jurées.

Par ici la bande-annonce :

Sesame Street

Qui ne connaît pas Elmo, l’emblématique marionnette rouge du monde des marionnettes ? Sesame Street est une série éducative pour enfants créée par Joan Ganz Cooney et Lloyd Morrisett. Elle se compose essentiellement d’animations, de sketchs et de marionnettes. Et parmi ces dernières, on peut citer Toccata, Macaron, Grover ou encore Elmo, un petit monstre au pelage rouge et nez orange. Ismael Cruz Cordova. Ismael Cruz Cordova apparaît dans la saison 44 et 45 en interprétant Mando, un habitant portoricain de Sésame Street.

Sesame Street est diffusée pour la première fois le 10 novembre 1969. Tout de suite, elle attire des critiques positives, et un grand nombre de téléspectateurs. Considérée comme étant l’une des émissions les plus anciennes au monde, elle est actuellement disponible sur HBO Max.

Appréciez la bande-son spécialement dédiée à Mando dans la vidéo ci-dessous :

In the Blood

In the Blood, ou de son titre original Out of Control, est un film d’action réalisé par John Stockwell. Il met en vedette l’actrice et l’ancienne combattante MMA Gina Carano dans le personnage d’Ava Grant. Ismael Cruz Cordova joue le rôle de Manny, un jeune local se liant d’amitié avec Ava et son mari Derek.

Out of Control suit l’histoire d’Ava Grant, une jeune femme sportive et amatrice de combats. Mariée à Derek, les amoureux passent un séjour idyllique dans les Caraïbes. Malheureusement, pendant une séance de tyrolienne, Derek chute dans le vide et se blesse à une jambe. Ava le rejoint peu de temps après à l’hôpital, mais son mari n’y est plus. Elle est alors convaincue d’une chose : il a été kidnappé. Décidée à le retrouver, elle mène sa propre enquête en employant la manière forte…

Voici la bande-annonce :

The Undoing

Se basant sur le roman Les Premières Impressions de Jean Hanff Korelitz, The Undoing est une minisérie télévisée de thriller psychologique. David E. Kelley s’est assurée de l’écriture et de la production de la série, et Susanne Bier de la réalisation. Diffusée pour la première fois sur HBO le 25 octobre 2020, la série a été la première série de HBO à gagner des téléspectateurs chaque semaine au cours de la saison, battant même le record détenu précédemment par Game of Thrones ! Elle devient ainsi la série la plus regardée sur HBO en 2020. En France, elle est disponible sur OCS City, 24 heures après sa diffusion américaine.

The Undoing met en vedette Nicole Kidman et Hugh Grant. Ismael Cruz Cordova incarne Fernando Alves, le mari d’Elena ALves (Matilda De Angelis).

Voici le synopsis officiel :

Dans la haute société new-yorkaise, Grace Fraser est une psychiatre réputée. Son mari, Jonathan Fraser, est un oncologue pédiatrique reconnu. Tous les deux forment un couple uni avec leur Henry. Un jour, en préparant une collecte de fonds pour l’école de son fils, Grace fait la connaissance d’Elena Alves. Mais, au lendemain de la soirée de collecte, Elena est découverte assassinée et son mari Jonathan a disparu. Le monde parfait de Grace va basculer au fur et à mesure qu’elle approche de la vérité…

Une série à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec Ismael Cruz Cordova !

Voici la bande-annonce de The Undoing :

Ray Donovan

À la cinquième place de notre top 10 des films et séries TV avec Ismael Cruz Cordova se trouve Ray Donovan, la série télévisée créée par Ann Biderman. Rediffusée depuis le 9 octobre 2014 sur Canal+, elle est disponible en 82 épisodes d’environ 55 minutes. Malheureusement, la production de Ray Donovan s’arrête brusquement en 2020. Les fans demandent alors une dernière œuvre, afin de clore l’histoire de la série. Leur vœu étant exaucé, le téléfilm Ray Donovan : The Movie est diffusé en 2022. Ismael Cruz Cordova y joue le personnage d’Hector Campos, un rôle secondaire.

La série suit l’histoire de Ray Donovan, un avocat travaillant dans un influent cabinet d’avocats. Fort de sa réputation, les familles les plus aisées de Los Angeles font appel à ses services lorsqu’elles se retrouvent dans une situation compromettante. Mais Ray cache un lourd secret : son père Mickey est un arnaqueur et il a lui-même contribué à le mettre derrière les barreaux. Maintenant que Mickey est en liberté conditionnelle et veut renouer avec sa famille, le passé de Ray est en train de le rattraper.

Ci-dessous la bande-annonce de Ray Donovan :

Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities)

Le maître des horreurs se place fièrement à la quatrième place de notre top 10 des films et séries TV avec Ismael Cruz Cordova avec sa dernière œuvre. Baptisée Le Cabinet de curiosités, il s’agit d’une série télévisée d’horreur créée par Guillermo del Toro. Disponible en streaming et en exclusivité sur Netflix, elle comporte huit épisodes, chacun racontant des scènes d’horreur moderne dans des genres gothiques et Grand Guignol. De quoi vous donner des cauchemars tout en restant émerveillé !

Par ici la bande-annonce de la série :

The Good Wife

Si vous aimez les séries politiques à la Borgen : Une Femme au pouvoir, The Good Wife est faite pour vous. Il s’agit d’une série télévisée traitant le milieu juridique et politique comme intrigue, et suit les aventures d’Alicia Florrick, l’épouse du procureur du comté de Cook. Elle met en vedette Julianna Margulies, Josh Charles, Christine Baranski, Matt Czuchry, Archie Panjabi, Zach Grenier, Matthew Goode, Cush Jumbo, Jeffrey Dean Morgan et Alan Cumming. Quant à Ismael Cruz Cordova, il apparaît dans cinq épisodes en 2011 et incarne le rôle secondaire de Jimmy Patrick.

Voici le synopsis de The Good Wife :

Suite à l’incarcération de son mari pour cause d’infidélité et de corruption, Alicia Florrick voit sa vie basculer. Afin de subvenir aux besoins de ses enfants, elle décide malgré elle de reprendre sa carrière d’avocate. Elle doit maintenant faire ses preuves dans le milieu, malgré la réputation entachée de son mari…

Vous pouvez apprécier un récap de la série dans la vidéo ci-dessous :

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Basculons dans le monde fantastique avec Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Cette série d’Amazon Prime Video a été un succès phénoménal dès sa première diffusion sur la plateforme. Elle se base sur les oeuvres littéraires de J.R.R Tolkien, et nous ramène à environ trois mille ans avant les événements dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. La Terre du Milieu connaît une période de paix relative entre les différentes créatures. Les anneaux de pouvoir sont nés durant cette période, et Sauron est en train de devenir de plus en plus fort…

Côté casting, Ismael Cruz Cordova incarne le rôle d’Arondir et apparaît dans 7 episodes. Il évolue aux côtés de Morfydd Clark (Galadriel),Charlie Vickers (Halbrand), Markella Kavenagh (Nori Brandyfoot) ou encore Megan Richards (Poppy Proudfellow). Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se place fièrement à la deuxième place de notre top 10 des films et séries avec Ismael Cruz Cordova vu son succès. Voici la bande-annonce de la série :

The Mandalorian

Le spin-off de l’univers Star Wars arrive à la première place de notre top 10 des films et séries avec Ismael Cruz Cordova. The Mandalorian se base sur les histoires de la licence culte Star Wars, et nous ramène dans une période entre la chute de l’Empire et l’émergence du Premier Ordre. Elle met en vedette un Mandalorien, surnommé Mando. C’est un chasseur de primes redoutable, ayant pour mission de récupérer un bébé du même espèce que Yoda, l’ancien maître Jedi. Partagé entre le besoin d’argent et l’empathie, il choisit la deuxième voie et sauve l’enfant des mains de l’Empire…

The Mandalorian est disponible en exclusivité sur Disney+. Voici la bande-annonce de la prochaine saison :