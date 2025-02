Thomas Brodie-Sangster est un acteur et musicien britannique. Né le 16 mai 1990 à Londres, on le connaît notamment pour ses rôles dans des classiques comme Love Actually ou la trilogie Le Labyrinthe. Mais le jeune homme a aussi une belle carrière à la télévision, dans des rôles dans The Queen’s Gambit, Game of Thrones ou la série d’animation Phinéas et Ferb.

Au cours de sa carrière, il a obtenu 4 victoires et 12 nominations dans diverses cérémonies.

Voyons ensemble quelques-uns de ses meilleurs films et séries TV.

Love Actually (2003)

Écrit et réalisé par Richard Curtis, Love Actually parle des différents aspects de l’amour. Cela est montré à travers dix histoires distinctes qui ont plus ou moins un lien entre eux. Dans ce film, Sangster incarne le jeune Sam, le beau-fils d’un des personnages principaux.

Love Actually est aujourd’hui un film culte, reconnu comme un chef-d’œuvre de la comédie romantique de Noël. Il a notamment été nominé dans diverses cérémonies comme les Golden Globes, BAFTA Awards et NRJ Ciné Awards. Si le casting « haut de gamme » séduit déjà la plupart des cinéphiles, la présence de Richard Curtis à la réalisation ajoute encore plus de prestige au film.

Pour découvrir ou redécouvrir ce film, voici sa bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Matt Smith

Le Labyrinthe (2014)

Film de science-fiction post-apocalyptique, Le Labyrinthe a été réalisé par Wes Ball. Il raconte l’histoire de jeunes garçons qui se réveillent dans une clairière de laquelle ils ne trouvent aucune échappatoire. N’ayant aucun souvenir de ce qu’il leur est arrivé, leur unique solution est alors d’entrer dans un labyrinthe géant et de trouver sa sortie.

Thomas Brodie-Sangster incarne ici le personnage de Newt, un ancien Blocard et co-leader du Groupe A. Les Créateurs lui ont attribué ce nom en honneur de célèbre mathématicien et physicien, Isaac Newton.

Le Labyrinthe est décrit par la presse comme une œuvre à la fois sombre, brute, avant-gardiste, effrayante et exaltante. Lors de sa sortie, il récolte plus de 90 millions d’entrées au box-office US et environ 3 millions en France.

Ci-dessous le lien de la bande-annonce :

Phinéas et Ferb (2007 – 2015)

Phinéas et Ferb est une série d’animation créée par Dan Povenmire et Jeff « Swampy » Marsh. On y suit les aventures de deux demi-frères, Phinéas Flynn et Ferb Fletcher, qui cherchent à occuper leurs vacances d’été.

Thomas Brodie-Sangster prête sa voix au personnage de Ferb. Reconnaissable avec ses cheveux verts, Ferb sait jouer de tous les instruments de musique et se débrouille merveilleusement bien avec les machines en tout genre. On ne l’entend parler environ qu’une fois par épisode, sauf lorsqu’il doit chanter.

Devenue un classique de la chaîne Disney XD, la série a été nominée aux Emmy Awards 2016.

Voici un extrait :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Jason Momoa

The Queen’s Gambit (2020)

Minisérie créée par Scott Frank et Allan Scoot, The Queen’s Gambit est une adaptation du roman éponyme de Walter Tevis publié en 1983. Cette fiction suit Elisabeth Harmon (Anya Taylor-Joy), une prodige des échecs orpheline qui rêve de devenir la meilleure joueuse d’échecs du monde.

Thomas Brodie-Sangster est incroyable dans le rôle de Benny Watts, un joueur d’échecs américain et champion des États-Unis. Au premier abord, il semble extraverti et imbu de sa personne. Mais en réalité, il est un amoureux des échecs et aidera Beth dans son ascension vers les sommets.

La mini-série a remporté deux récompenses :

Emmy Awards de la meilleure mini-série

Emmy Awards de la meilleure réalisation pour une mini-série ou un téléfilm

Ci-dessous un extrait de The Queen’s Gambit :

Nanny McPhee (2005)

Nanny McPhee est un film réalisé par Kirk Jones. Il est inspiré de la série de romans Nurse Matilda écrits entre 1964 et 1975 par Christianna Brand.

Il raconte l’histoire d’une gouvernante qui utilise la magie pour gérer les mauvais comportements de sept jeunes enfants. Aussi effrayante qu’énigmatique, Nanny McPhee est surtout là pour inculquer les bonnes manières aux enfants. Même si ces derniers ne sont pas décidés à se laisser faire.

Thomas Brodie-Sangster se retrouve cette fois dans le rôle de Simon Brown, l’aîné des sept enfants. Il agit ainsi comme le chef de la fratrie en donnant régulièrement des ordres à ses frères et sœurs. Le film a d’ailleurs bercé l’enfance de nombreux enfants et est une vraie réussite, cumulant 44 millions d’entrées au box-office US.

Voici sa bande-annonce :

La Dernière Légion (2007)

La Dernière Légion est un film réalisé par Doug Lefler. Tirée du roman historique éponyme de Valerio Massimo Manfredi, l’histoire s’inspire de la vie du dernier empereur romain d’Occident : Romulus Augustus. Celui-ci est interprété par Thomas Brodie-Sangster qui montre l’étendue de son talent au jeune âge de 16 ans.

Petite anecdote intéressante : les acteurs ont tourné eux-mêmes les scènes de combats du film. Celles-ci étaient d’abord chorégraphiées par les doubleurs, avant qu’ils n’enseignent les mouvements aux acteurs.

Malheureusement, le film est critiqué pour son manque d’originalité, voulant surfer sur la popularité de la mode romaine apparue depuis peu.

Par ici sa bande-annonce :

Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force (2015)

Septième épisode de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force est coécrit et réalisé par J. J. Abrams. Les événements du film se déroulent 30 ans après Le Retour du Jedi.

Dans cette nouvelle trilogie, Thomas Sangster incarne le sergent Thanisson. Il était un humain servant le Premier Ordre en tant qu’officier à bord du Destroyer Stellaire de classe Resurgent Finalizer, vaisseau amiral du général Armitage Hux.

Annoncée le 28 novembre 2014, sa première bande-annonce a été visionnée plus de 40 millions de fois en 72 heures. Une annonce qui a affolé toute la toile. Mais ce sera le deuxième trailer qui entrera dans l’histoire. Dévoilée par J. J. Abrams lors de la Star Wars Celebration d’Anaheim, la vidéo a récolté 30,65 millions de vues en 24 heures. Un accomplissement immortalisé par le Guinness des Records.

Voici la fameuse bande-annonce :

Game of Thrones (2013–2014)

Game of Thrones est une célèbre série télévisée de fantasy créée par David Benioff et D. B. Weiss. Il s’agit d’une adaptation de la série de romans écrits par George R. R. Martin depuis 1996. La série retrace une longue lutte pour le pouvoir entre de grandes familles. En parallèle, une menace extérieure pèse également sur les royaume. Cette dernière détruit tout sur son passage : les Marcheurs Blancs.

Thomas Brodie-Sangster joue le rôle de Jojen Reed, fils d’Howland Reed, seigneur du Neck. Âgé de 13 ans, il a le don de faire des rêves qui lui dévoilent des événements futurs, dont les décès.

En juin 2014, la chaîne HBO annonce que Game of Thrones devient officiellement la série la plus populaire de son histoire. Elle rassemblait en effet en moyenne 18,4 millions de téléspectateurs.

Par ici sa bande-annonce :

Nowhere Boy (2009)

Réalisé par Sam Taylor-Wood, ce film raconte la jeunesse de John Lennon, le fondateur des Beatles. Il retrace aussi ses relations avec sa tante Mimi et sa mère Julia, son parcours au sein des Quarrymen et sa rencontre avec Paul McCartney et George Harrison.

À la base, Thomas Sangster avait auditionné pour le rôle de John Lennon, mais il n’a pas été retenu. Il sera finalement choisi pour incarner l’autre leader des Fab’ Four, Paul McCartney.

La bande originale du film a été enregistrée dans les mythiques studios d’Abbey Road. Ceux-ci ont notamment accueilli, dans les années 60, plusieurs enregistrements d’albums des Beatles.

Voici sa bande-annonce :

Le Labyrinthe : La Terre Brûlée (2015)

Second volet de la saga Le Labyrinthe, on retrouve les Blocards devant faire face à leur plus grand défi. Ils doivent rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation connus sous le nom de Wicked.

Considéré comme moins signifiant que le premier, il a tout de même le mérite d’essayer un nouveau style plutôt que de copier la recette du précédent volet. De plus, La Terre Brûlée n’est pas une adaptation fidèle du roman. Wes Ball a gardé l’essence du livre, mais a apporté quelques modifications pour les besoins du film.

Voici sa bande-annonce :

Notez cet article