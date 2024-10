George Clooney se caractérise comme étant le beau ténébreux qui fait fondre le cœur de plusieurs téléspectatrices. Cet homme au charme ravageur n’est plus inconnu dans le monde du cinéma. Né en 1961 dans une famille du show-business, Clooney débute sa carrière un peu lamentablement. En 1988, il joue ainsi un pizzaïolo légèrement naïf dans Le Retour des tomates tueuses de John De Bello. Heureusement que cette première apparition est le seul vilain petit canard dans son parcours.

Clooney devient, en effet, une star internationale grâce à son charisme, son talent et ses choix audacieux. Avec une carrière s’étalant sur plus de trois décennies, il a su briller aussi bien devant que derrière la caméra. La star planétaire remporte plusieurs Oscars en tant qu’acteur et producteur.

Voici un tour d’horizon de ses 10 meilleurs films et séries et qui ont marqué le public.

Urgences (1994-1999)

La série médicale Urgences a marqué les années 90. Elle suit le quotidien des médecins et infirmiers du Cook County General Hospital à Chicago. Son rythme effréné et ses histoires poignantes captivent d’ailleurs le public et en font une série culte.

Son rôle dans la série a été la rampe de lancement de sa carrière cinématographique. Clooney y dégage en effet une assurance tranquille et un magnétisme naturel qui le rendent immédiatement sympathique. Et cela, même lorsque son personnage prend des décisions discutables. Pour ceux qui ont la référence, c’était le « Dr Mamour » de l’époque (Grey’s Anatomy).

Le départ du beau gosse de service après la cinquième saison a marqué toutefois un tournant. Et cela, tant pour l’acteur que pour la série elle-même.

En 1997, alors que ses cheveux commençaient à virer au sel et poivre, il a été nommé « homme le plus sexy du monde » par People.

Voici un extrait où vous pourrez voir l’acteur dans la fleur de l’âge :

Ocean’s Eleven (2001)

Ce film de casse élégant, réalisé par Steven Soderbergh, réunit une équipe de voleurs experts. Elle est dirigée par Danny Ocean (Clooney). Ce dernier projette de dévaliser simultanément trois des plus grands casinos de Las Vegas.

Avec un casting impressionnant comprenant Brad Pitt, Matt Damon et Julia Roberts, Ocean’s Eleven est une pure démonstration de style. Le film a également été un énorme succès, loué pour son rythme effréné, son humour et la chimie palpable entre les acteurs.

Une célèbre anecdote concerne par ailleurs un pari entre Clooney et ses co-stars. Clooney avait alors fait croire à Damon que l’un de ses costumes avait été légèrement retouché pour le rendre plus petit. Damon a ainsi passé des heures à essayer d’ajuster le costume, pensant avoir pris du poids. Ce genre de blagues était fréquent sur le plateau, Clooney étant connu pour aimer détendre l’atmosphère. Sous son air de tombeur, George Clooney est un réel comique.

Visionnez la bande-annonce de ce succès au box-office :

Gravity (2013)

Ce thriller spatial met en scène Clooney (Matt) aux côtés de Sandra Bullock (Ryan Stone). L’astronaute et l’experte en ingénierie médicale tentent de survivre après un accident en orbite.

L’acteur se montre encore une fois plein de sérénité et d’héroïsme. Il incarne, cette fois, un mentor rassurant dans un environnement des plus hostiles.

Saviez-vous que l’une des scènes les plus mémorables, où il raconte des histoires à Sandra Bullock tout en dérivant dans l’espace, a été en grande partie improvisée ? Les réalisateurs lui avaient alors donné une grande liberté. Clooney a ainsi injecté une touche d’humour et de légèreté au film. Cela a permis de créer une dynamique touchante entre les deux personnages.

Gravity a reçu 10 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice. Le film a remporté 7 prix, dont celui du meilleur réalisateur pour Cuarón.

Suivez le lien pour voir un extrait :

Les Descendants (2011)

Ce drame raconte l’histoire de Matt King, un avocat qui tente de renouer avec ses filles. Les évènements se déroulent à Hawaii, après que sa femme tombe dans le coma. La vie de sa famille bascule à partir de là.

Clooney offre une performance émotive et nuancée. Il incarne avec brio un homme brisé, mais déterminé à réparer sa relation avec sa famille.

Le film a été unanimement salué, et la performance de Clooney a été considérée comme l’une de ses meilleures. Il a été nommé aux Oscars pour son interprétation, confirmant son talent pour les rôles dramatiques.

La bande annonce par ici :

O’Brother (2000)

Au cœur du Mississippi, en pleine Grande Dépression, trois détenus enchaînés s’échappent du pénitencier. Ils se lancent dans une quête audacieuse pour regagner leur liberté et retrouver leur foyer. Sans rien à perdre et liés par leurs chaînes, ils entament un périple ponctué d’obstacles et de rencontres avec des personnages hauts en couleur. Cependant, ils doivent échapper au shérif Cooley qui les traque sans relâche.

Clooney se révèle irrésistiblement comique, jouant un personnage vaniteux et malchanceux. Il parvient à capturer parfaitement le ton absurde et décalé du film, prouvant ainsi son talent pour la comédie.

Le film est devenu culte pour son humour unique, sa bande originale mémorable et ses airs inspirés de l’Odyssée d’Homère.

Le teaser en suivant le lien ci-dessous :

Les Marches du Pouvoir (2011)

Dans ce thriller politique qu’il a également réalisé, Georges Clooney joue le rôle du gouverneur. Il se porte candidat à la présidence des États-Unis, au cœur d’une campagne électorale où la manipulation règne en maître.

L’acteur interprète son rôle avec finesse, laissant transparaître les nuances de pouvoir et de corruption. Tout cela se cache derrière son fameux sourire impeccable qui ne finit pas de séduire ses fans.

Le film a été applaudi pour son traitement cynique et réaliste de la politique. La prestation de Clooney, à la fois devant et derrière la caméra, a été perçue comme maîtrisée et efficace. Ce long métrage renforce son statut de cinéaste réfléchi.

Voyez par vous-même :

Good Night, and Good Luck (2005)

Ce deuxième de George Clooney en tant que réalisateur raconte l’histoire du présentateur TV : Edward R. Murrow. Celui-ci s’attaque farouchement au sénateur Joseph McCarthy. Clooney y incarne Fred Friendly, producteur de Murrow.

Dans un rôle secondaire, mais essentiel, Clooney donne une performance subtile qui soutient l’intensité du film. Il équilibre son rôle d’acteur avec celui de réalisateur, en prenant soin de ne pas éclipser le récit principal.

Le film a été acclamé par la critique pour son approche sobre et élégante d’un moment crucial de l’histoire américaine. Clooney a été félicité pour sa direction précise et son respect pour le sujet.

Voici la bande annonce de ce long métrage :

Syriana (2005)

Dans ce thriller politique complexe, Clooney joue Bob Barnes. C’est un agent de la CIA envoyé pour gérer une affaire pétrolière au Moyen-Orient. Le prince Nazir, un puissant magnat du pétrole, conclut un accord avec la Chine pour exploiter les ressources de son pays.

Clooney s’est transformé physiquement pour ce rôle, prenant du poids et arborant une barbe grisonnante. Son interprétation lui a valu son premier Oscar à 45 ans. Il est élu meilleur acteur dans un second rôle. Georges Clooney, souvent associé à des rôles plus glamour, a démontré une grande polyvalence. Son personnage est sombre et tout aussi nuancé.

Le tournage a été particulièrement difficile pour Clooney, qui a subi une grave blessure lors d’une cascade. Pendant une scène où son personnage est torturé, Clooney s’est accidentellement blessé à la colonne vertébrale. La douleur était si intense qu’il a souffert de maux de tête chroniques et de pertes de mémoire. Ce qui l’a conduit à envisager d’arrêter sa carrière d’acteur à l’époque. Clooney décrit cette expérience comme l’un des moments les plus sombres de sa vie.

Retrouvez-le dans ce film palpitant :

Burn After Reading (2008)

Dans cette comédie noire des frères Coen, Clooney joue un marshal paranoïaque. Il se retrouve impliqué dans une série de quiproquos absurdes après la perte d’un CD. Ce dernier contient toutefois des données confidentielles.

Clooney incarne un personnage complètement déjanté, jouant avec brio l’angoisse et la panique croissante de son personnage. Son timing comique est impeccable, et il prouve encore une fois sa capacité à briller dans des rôles excentriques.

Le film a divisé le public, mais Clooney a été loué pour son engagement total dans un rôle à contre-emploi. Sa performance hilarante a renforcé sa réputation de polyvalence. Il prouve sa capacité à passer du drame à la comédie burlesque avec une aisance déconcertante.

Cette même année, George Clooney est classé vingt-troisième plus importante personnalité par le Time en 2008.

La bande annonce ici :

La Ligne Rouge (1998)

The Thin Red Line est un drame de guerre réalisé par Terrence Malick. Il revisite la bataille de Guadalcanal pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film suit un groupe de soldats américains, confrontés aux horreurs du combat.

George Clooney incarne brièvement le capitaine Bosche, un officier qui incarne la figure d’autorité militaire. Bien que son apparition soit courte, Clooney impose son charisme et donne une performance empreinte de gravité. Il renforce la tension dramatique du film.

Acclamé pour sa vision poétique et méditative de la guerre, le film est reconnu comme un chef-d’œuvre de Malick. Le film a été loué pour sa beauté visuelle et sa réflexion philosophique. Certains ont toutefois trouvé son approche contemplative éloignée des récits de guerre traditionnels.

Voici sa bande annonce :

