Vous connaissez déjà l’histoire du Titanic. En 1912, le paquebot appelé le Titanic a pris la mer. Le plus gros bateau de l’époque n’est jamais arrivé à sa destination, soit New-York. Il a heurté un iceberg et le navire a sombré dans l’océan. Une petite partie des passagers et de l’équipage a survécu à ce drame. Sur environ 2 200 personnes, environ 700 ont été sauvées.

Le Titanic : Un menu retrouvé et vendu aux enchères

Depuis, le paquebot transatlantique britannique gît au fond de l’eau. De nombreuses expéditions ont eu lieu pour découvrir sa carcasse, prendre des photos des lieux. Toutefois, peu de choses ont été réellement retrouvées dans le navire abandonné.

Un bateau conçu pour les gens riches essentiellement. Même s’il y avait plusieurs classes, dont des passagers très pauvres, le paquebot a accueilli de nombreuses personnes aisées sur les hauteurs du navire. Par exemple, JJ Astor, Benjamin Guggenheim, ou encore Molly Brown.

Et, récemment, un menu du restaurant pour les personnes les plus riches du Titanic a été révélé. Daté du 11 avril 1912, soit 4 jours avant la collision, le menu en question est un des seuls documents à avoir survécu aux eaux. Tâché par le sel marin, le menu a été mis aux enchères par Henry Aldrige & Sons Ltd dans le Wiltshire, au Royaume-Uni. Il a finalement été vendu pour 80 000 dollars.

VOIR AUSSI : La petite histoire du monstre du Loch-Ness : Quelle est l’origine du mythe ?

Que mangeaient les passagers les plus riches ?

Dans ce document, nous apprenons donc que les passagers riches du Titanic pouvaient déguster des amuse-bouches, des huitres, un bouillon de poulet aux carottes, mais aussi une purée d’asperges. Ils avaient aussi droit à du saumon avec une sauce hollandaise et des petits poissons, les Whitebait, des tournedos de bœuf, du pigeon…

Un véritable festin ! Notez que personne ne sait comment ce menu a été retrouvé. C’est l’historien Len Stevenson qui l’aurait récupéré à l’endroit où les corps des victimes ont été rapportés, au Canada. Et nous ne saurons jamais s’il l’a trouvé sur le corps d’un des cadavres puisque l’historien est décédé en 2017. Finalement, c’est sa fille, Mary Anita, qui a retrouvé le menu et qui l’a vendu aux enchères.

Crédit image du menu : @Henry Aldridge et fils