Les araignées suscitent souvent la peur et la fascination, particulièrement celles qui sont dotées de venin. En France, bien que la plupart des araignées soient inoffensives, certaines espèces possèdent un venin potentiellement dangereux pour l’homme. Dans cet article, explorez les dix araignées les plus dangereuses dans l’Hexagone. Mettons l’accent sur leur apparence, leur habitat, et les risques qu’elles représentent.

Pourquoi l’araignée est-elle autant crainte ?

La peur des araignées, connue sous le nom d’arachnophobie, est l’une des phobies les plus répandues dans le monde. Cette crainte ancestrale peut s’expliquer par plusieurs facteurs, tant biologiques que culturels.

Les araignées ont une apparence souvent perçue comme étrange et inquiétante. Avec leurs huit pattes longues et velues, leurs multiples yeux, et leurs mouvements rapides… Elles suscitent une réaction instinctive de méfiance. De plus, leur capacité à se déplacer furtivement et à se cacher dans des recoins sombres augmente le sentiment d’inconfort. Elles peuvent surgir à tout moment et souvent de manière inattendue.

L’idée qu’une araignée peut être venimeuse contribue grandement à la peur qu’elle inspire. Bien que la majorité des araignées soient inoffensives pour l’homme, l’association entre les araignées et le venin est profondément ancrée dans l’esprit collectif. L’inconnu autour de la toxicité de certaines espèces renforce l’idée que les araignées représentent un danger potentiel. Même si ce danger est souvent exagéré.

Le cinéma et les différents médias alimentent la crainte de l’araignée.

Les films, les livres et les médias en général amplifient souvent cette image, en les dépeignant comme des monstres ou des créatures maléfiques. Ce conditionnement culturel contribue à renforcer la peur des araignées, même chez ceux qui n’ont jamais eu de mauvaise expérience avec elles.

Certains chercheurs suggèrent que la peur des araignées pourrait être une réaction innée, héritée de nos ancêtres. Dans le passé, identifier rapidement des créatures potentiellement dangereuses comme les araignées pouvait avoir des avantages de survie. Cette hypothèse soutient que la peur des araignées est un mécanisme de défense naturel.

Comment l’araignée pique-t-elle ?

Il est important de clarifier que les araignées ne piquent pas au sens où le font les insectes comme les moustiques ou les abeilles. Les araignées mordent plutôt avec leurs chélicères, qui sont des appendices situés à l’avant de leur corps.

Les chélicères des araignées se terminent par des crochets capables de percer la peau. Lorsqu’une araignée mord, elle utilise ces crochets pour injecter du venin dans sa proie. Dans de rares cas, c’est seulement pour se défendre. Le venin est produit par des glandes situées à la base des crochets et se déverse à travers un canal jusqu’à la pointe des crochets.

Les araignées ne mordent les humains que lorsqu’elles se sentent menacées ou piégées. En général, elles préfèrent fuir plutôt que d’attaquer. Les morsures surviennent souvent par accident, par exemple lorsqu’une personne écrase involontairement une araignée. Par exemple,en s’asseyant ou en mettant un vêtement où l’araignée s’était cachée.

La Malmignatte (Latrodectus Mactans)

La Malmignatte, aussi connue sous le nom de veuve noire européenne, est sans doute l’une des araignées les plus dangereuses en France. C’est la cousine de la célèbre Veuve Noire. Cette petite araignée noire se distingue par une tache rouge en forme de sablier sur son abdomen. Elle vit principalement dans les régions méditerranéennes de la France et en Corse. Cette petite bête se cache dans les pierres, sur les murs et sous les objets au sol.

C’est la plus susceptible de nous causer du tort. Le venin de la Malmignatte est neurotoxique et peut causer des douleurs musculaires, des crampes. Ce n’est que dans de rares cas que des complications graves peuvent survenir. Bien que les décès ne soient pas fréquents, une morsure nécessite souvent une consultation médicale.

La Tégénaire des maisons (Tegenaria domestica)

La Tégénaire des maisons est une espèce commune en France, particulièrement présente dans les maisons et les bâtiments abandonnés. Malgré sa réputation de nuisance, c’est l’une des araignées plus dangereuses et venimeuses en France. Son venin, bien que rarement dangereux pour l’homme, peut provoquer une irritation cutanée et un gonflement au site de la morsure.

Avec un corps brun et des pattes longues et velues, la Tégénaire des maisons est facilement reconnaissable. Elle préfère les endroits sombres et humides, ce qui explique sa prédilection pour les caves et les greniers.

La Lycose de Narbonne (Lycosa Narbonensis)

La Lycose de Narbonne est une araignée terrestre, principalement trouvée dans le sud de la France. Elle se distingue par sa grande taille et son apparence robuste. L’araignée est reconnaissable avec un corps brun foncé orné de motifs plus clairs.

Elle chasse activement ses proies plutôt que de tisser des toiles, ce qui en fait un prédateur efficace. Bien que son venin ne soit pas mortel pour l’homme, il peut causer une douleur intense et prolongée. Il n’est donc pas étonnant qu’elle fasse partie des araignées dangereuses dans l’Hexagone. Elle s’accompagne également de rougeurs et de gonflements.

La Zoropsis spinimana

Originaire du bassin méditerranéen, la Zoropsis spinimana est désormais présente dans plusieurs régions de France. Elle est une des araignées venimeuses qui gagne en notoriété en raison de sa taille impressionnante. Sa capacité à s’adapter aux environnements urbains explique que beaucoup de personnes en ont peur.

Avec un corps brun et des motifs sombres, cette araignée dangereuse se cache souvent dans les habitations, notamment pendant l’hiver. Sa morsure est douloureuse, mais généralement sans conséquences graves. Toutefois, des réactions allergiques peuvent survenir chez certaines personnes.

La Ségestrie florentine (Segestria florentina)

La Ségestrie florentine est une autre araignée méditerranéenne qui a trouvé refuge en France. Vous la retrouverez particulièrement dans les zones urbaines. Reconnaissable par son corps noir brillant et ses chélicères verts métallisés, elle préfère les fissures et les interstices des murs. Elle y tisse notamment ses toiles.

Le venin de la Ségestrie florentine, bien que peu toxique pour l’homme, peut causer une douleur intense. Celle-ci est comparable à une piqûre d’abeille. Cette dangereuse araignée est surtout active la nuit, ce qui réduit les risques de rencontres avec les humains.

L’araignée violoniste (Loxosceles rufescens)

Connue sous le nom d’araignée recluse, cette espèce est l’une des araignées les plus dangereuses et venimeuses en France. Elle est facilement identifiable par la forme de violon sur son dos, d’où elle tire son nom. L’araignée violoniste est particulièrement discrète, se cachant dans des endroits sombres et isolés. Les greniers et les sous-sols représentent ses cachettes de prédilections.

Le venin de l’araignée violoniste peut causer une nécrose cutanée, c’est-à-dire la destruction des tissus autour de la morsure. Cela peut nécessiter des soins médicaux intensifs. Heureusement, les morsures restent rares.

La Cheiracanthium punctorium

Cette petite araignée jaune ou vert pâle est souvent négligée en raison de sa taille modeste. Elle est en réalité l’une des araignées les plus venimeuses de France. La Cheiracanthium punctorium est couramment trouvée dans les herbes hautes et les jardins.

Le venin de cette araignée peut causer une douleur intense similaire à celle d’une piqûre d’abeille. Elle vient aussi avec des rougeurs et des gonflements. Les morsures, bien que rares, sont souvent le résultat d’une manipulation accidentelle.

L’Araignée-loup (Lycosa Tarantula)

L’Araignée-loup, connue pour être l’inspiration du terme « tarentule », est une grande araignée poilue. Elle se trouve principalement dans le sud de la France. Bien que son apparence puisse être intimidante, elle n’est pas agressive envers l’homme.

Son venin est faible et provoque rarement plus qu’une légère douleur ou irritation. Certaines personnes peuvent cependant ressentir une réaction allergique plus prononcée. Ces araignées sont nocturnes et se cachent dans des terriers pendant la journée.

Les premiers gestes et ceux à ne pas faire en cas de morsure

En cas de morsure d’araignée, il est essentiel de réagir rapidement et de manière appropriée. Vous limiterez les effets de la morsure et prévenez d’éventuelles complications. Voici les actions à entreprendre :

La première chose à faire est de vous mettre en sécurité en vous éloignant de l’araignée. Si possible, identifiez l’araignée sans vous approcher de nouveau, mais n’essayez pas de manipuler l’animal.

Lavez la zone mordue avec de l’eau et du savon pour réduire le risque d’infection. Assurez-vous de bien rincer et sécher la plaie après le lavage.

Pour diminuer la douleur et l’inflammation, appliquez une compresse froide ou un sac de glace enveloppé dans un linge sur la morsure. Gardez la compresse en place pendant 10 à 15 minutes.

Appliquez une baume ou une pommade apaisante

Bon à savoir : la douleur d’une morsure d’araignée non venimeuse dure généralement de 5 à 60 minutes. La douleur d’une morsure d’araignée venimeuse dure souvent plus de 24 heures.

Ne tentez pas de retirer le venin de l’araignée manuellement. Des cloques peuvent se former après la morsure. Il est crucial de ne pas les percer, car cela pourrait entraîner une infection secondaire. Pour limiter les risques, vous pouvez les protéger avec un pansement.

Comme pour les morsures de serpent, il peut être judicieux de prendre une photo de l’araignée qui vous a mordu. Cela pourrait être utile pour votre médecin si les symptômes s’aggravent.

Entre peur et confusion

Les araignées venimeuses en France sont souvent mal comprises. Elles suscitent plus de peur que nécessaire. Bien que certaines puissent effectivement provoquer des réactions désagréables en cas de morsure, il est important de noter que les décès dus à des araignées sont extrêmement rares.

Si vous êtes mordu par une araignée en France, il est conseillé de rester calme. Consultez un médecin ou appelez le Samu (15) si vous ressentez des symptômes inquiétants. Pour la plupart, les araignées sont des alliées précieuses dans nos écosystèmes. Elles aidant notamment à contrôler les populations d’insectes nuisibles.

