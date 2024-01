Le Vespa appartient à la famille des Vespidae, sous-famille des Vespinae, communément appelés « frelons ». Cousin de la guêpe, de nombreuses personnes ont alors tendance à confondre les deux espèces. Cependant, le frelon est plus imposant, le rendant plus impressionnant, voire terrifiant, pour certains individus. On distingue essentiellement deux types de frelons en France : européen et asiatique.

Le frelon européen (Vespa crabro)

Description physique

Physiquement, le frelon européen est très similaire à la guêpe commune, mais avec une taille 2 à 3 fois supérieures. Par ailleurs, cette espèce est considérée comme la plus grosse des espèces de guêpes européennes.

Les ouvrières mesurent entre 1,8 et 2,5 cm, tandis que les mâles mesurent entre 2,1 et 2,8 cm et les reines entre 2,5 et 3,5 cm. Le Vespa crabro dispose d’un abdomen jaune rayé de noir. La face jaune porte un masque noir et se prolonge par deux antennes rousses. Le dessus de sa tête, son thorax et ses pattes présentent une teinte rouge-brune et noire.

Comportement et habitat

Le frelon européen vit généralement en milieu rural, là où ses nids seront protégés et où il pourra trouver plusieurs sources d’alimentation. Il chasse de jour comme de nuit. Cet insecte reste toutefois pacifique, voire craintif. Il ne réagit pas, à moins de se sentir en danger.

Le Vespa crabro a d’ailleurs la particularité de nicher dans des lieux clos apportant confort et sécurité. Ce frelon vit souvent au niveau du sol ou au sein des habitations, mais jamais en haut des arbres contrairement au frelon asiatique.

L’entrée du nid est large et se situe vers le bas. À l’instar de son homologue asiatique, le nid du frelon européen est fabriqué à base de fibres végétales mâchées. La seule différence est que celui du Vespa crabro est couvert d’une enveloppe brune. Il n’est toutefois pas très solide puisqu’il est essentiellement constitué de bois pourri malaxé.

Au printemps, les jeunes reines créent leur nid qui va servir à abriter les premières alvéoles. Celles-ci vont servir pour la ponte des premiers œufs. Un nid abrite en moyenne 1 500 alvéoles. Au moment des premiers froids automnaux, les mâles et les femelles, ainsi que la reine de la saison, meurent. De même pour les quelques centaines d’ouvrières. Seules les jeunes femelles fraîchement fécondées passeront l’hiver afin de constituer de nouvelles colonies.

Impact sur l’écosystème

Le frelon européen chasse les insectes nuisibles au profit du développement de la flore. Cette intervention permet ainsi aux abeilles d’accomplir tranquillement leur travail de pollinisation. Il arrive aussi que le Vespa crabro s’attaque aux fausses teignes de cire, laissant le temps aux vraies de se développer correctement.

Les apiculteurs n’ont donc aucun souci à se faire concernant le frelon européen, puisqu’il s’agit d’une espèce qui contribue fortement à la biodiversité. Et ce, sans être dangereux pour l’homme. Dans certaines régions du globe, en Allemagne par exemple, le frelon européen est considéré comme une espèce protégée.

Le frelon asiatique (Vespa velutina)

Origine et introduction en Europe

Le frelon asiatique est, comme son nom l’indique, originaire de la Chine, du nord de l’Inde et des montagnes d’Indonésie. Son introduction en France, en 2004, est purement accidentelle à la suite d’une livraison de poteries chinoises dans la région du Lot-et-Garonne. Depuis, ce redoutable prédateur a envahi peu à peu l’hexagone pour venir décimer des colonies entières d’abeilles et alarmer les apiculteurs qui se sentent dépassés par le phénomène.

Au cours de cette livraison de poteries importées de Chine, une reine frelon asiatique est restée cachée jusqu’à l’hivernage, puis aurait été libérée et se serait enfuie. Par la suite, elle a fécondé, et sa prolifération sur tout le territoire français a débuté.

Depuis 2016, le Vespa velutina a été reconnu et classé comme insecte nuisible par l’Union européenne.

Caractéristiques distinctives

Il est très facile de distinguer le frelon asiatique. C’est la seule guêpe sociale d’Europe à disposer avec des couleurs aussi foncées : les adultes sont brun-noir et apparaissent généralement comme des taches sombres sur le nid.

Le frelon asiatique possède un thorax entièrement brun-noir velouté, ainsi que des segments abdominaux bruns, bordés d’une fine bande jaune. Seul le quatrième segment de l’abdomen est presque entièrement jaune orangé. Quant aux autres parties du corps, les couleurs varient. Sa tête est noire, sa face est jaune orangé et ses pattes sont jaunes à l’extrémité.

Il mesure environ 3 cm de long, ce qui fait qu’il est donc un peu plus petit que le frelon européen.

Risques pour les abeilles et l’apiculture

Les frelons asiatiques représentent un véritable fléau pour les abeilles et l’apiculture, et par extension, l’agriculture. Ils s’attaquent aux abeilles à l’entrée des ruches ou en les chassant directement sur les fleurs lors de la pollinisation.

Les Vespa velutina découpent alors le corps des abeilles afin de dévorer leur thorax, riche en protéines. Les cadavres de leurs proies servent aussi à nourrir les larves du frelon asiatique. Les plus touchées sont les petites colonies d’abeilles. Mais les ruches fortes ne sont pas pour autant épargnées puisque leurs prédateurs les empêchent de sortir.

À cause de cela, les abeilles ne sont pas en mesure de préparer la période d’hivernage. Or, la pollinisation des plantes est essentielle pour les plantes et la production de la nourriture humaine.

Le frelon oriental (Vespa orientalis)

Les origines de cette espèce nuisible

Les frelons orientaux ont été identifiés pour la première fois à Marseille en septembre 2021. Les chercheurs Bruno Gereys, Alain Coache et Gérard Filippi du cabinet d’expertises naturalistes Ecotonia ont fait cette découverte lors d’une étude sur la faune et la flore.

Au cours de leurs observations, les entomologistes ont signalé la présence d’environ trente ouvrières du Vespa orientalis. Ces frelons orientaux étaient observés aux côtés de ses homologues européens et asiatiques, alors qu’ils évoluaient autour de roquettes sauvages.

Dans le but d’approfondir leur compréhension des comportements de cette espèce invasive, les chercheurs ont collecté neuf spécimens lors d’une première prospection, puis neuf autres lors d’une deuxième exploration.

Les caractéristiques du frelon oriental

Le frelon oriental se distingue par un schéma de coloration unique. Il présente une teinte rouille, presque rougeâtre, qui s’étend largement le long de son dos jusqu’à sa face. Son abdomen, quant à lui, arbore une couleur jaune vif.

Les dimensions du Vespa orientalis varient entre les ouvrières et les mâles, qui mesurent environ 2,5 cm de long, tandis que les reines atteignent une longueur d’environ 3,5 cm.

En comparaison avec son homologue asiatique, le frelon oriental est plus imposant, et son apparence se rapproche davantage de celle de l’espèce européenne. Ces caractéristiques distinctives rendent le Vespa orientalis reconnaissable au sein de la famille des Vespidae.

Habitat du Vespa orientalis

Ce cousin de la guêpe a une aire de répartition très vaste. Naturellement, il traverse la Turquie, les Balkans, l’Afrique de l’Est et du Nord, le sud de l’Europe, et le Moyen-Orient. Il étend même son habitat vers l’Est, couvrant des régions telles que le Turkménistan, le Tadjikistan, l’Iran, l’Ouzbékistan, l’Afghanistan, le Pakistan, le Cachemire, le Népal et l’Inde.

Le frelon oriental a progressivement fait son entrée en Europe par l’Andalousie en 2013. À partir de là, il a suivi une trajectoire vers le Nord pour finalement atteindre l’Italie et Marseille.

Il est difficile de déterminer précisément quand le Vespa orientalis est arrivé en France. Tout ce que l’on peut affirmer, c’est que des reines ont été interceptées dans le passé en Belgique et en Grande-Bretagne, dans des caisses d’agrumes provenant d’Israël. On pourrait ainsi supposer que les frelons orientaux ont peut-être profité d’un voyage par cargo en provenance d’Orient pour arriver au port de Marseille.

Rappel sur la lutte contre les frelons asiatiques

La lutte contre ces espèces invasives représente un défi crucial pour la préservation de l’écosystème et de la biodiversité. Par conséquent, lorsqu’on repère des nids de frelons asiatiques à proximité des habitations, il est fortement déconseillé de s’en approcher. Il est plus sûr d’attendre l’intervention de professionnels afin d’éviter tout risque d’agression ou de débordement.

Le premier réflexe à adopter est donc de contacter les autorités locales, telles que la mairie ou la commune.

Selon le ministère de l’Agriculture, le piégeage des frelons est préconisé uniquement par des apiculteurs à proximité des ruches attaquées. Cette mesure vise à protéger les colonies d’abeilles et à permettre la destruction des nids de frelons.

En cas de piqûre, voici les gestes à suivre :

Prendre immédiatement après la piqûre (sans attendre une éventuelle réaction) : 2 comprimés à 5 mg d’un antihistaminique et tenir prête la seringue d’adrénaline ;

En cas de symptômes allergiques sévères (par exemple, anaphylaxie), appliquer sur la cuisse la seringue d’adrénaline prête à l’emploi, conformément aux instructions, et consulter un médecin dès que possible.

