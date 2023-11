Ces petits insectes, souvent considérés comme des pollinisateurs essentiels, sont confrontés à divers défis dans leur environnement. Parmi ceux-là, la menace croissante des frelons asiatiques représente une préoccupation majeure. Comment les bourdons se protègent contre les frelons asiatiques ? Cette question intrigue les scientifiques et passionne les amateurs de la nature.

Les mécanismes de défense chimiques des bourdons

Depuis le temps, les bourdons terrestres (Bombus terrestris) développent plusieurs stratégies ingénieuses pour faire face à la menace persistante des frelons asiatiques. L’une d’elles repose sur la communication au sein de la colonie. Les bourdons échangent des signaux chimiques pour alerter les membres de la colonie en cas de danger imminent. Cette communication rapide permet une réaction coordonnée. Elle renforce ainsi la résistance collective contre les attaques de frelons.

La communication chimique au sein des colonies de bourdons subit des ajustements spécifiques en réponse à la menace des frelons asiatiques. Les chercheurs ont observé une intensification des signaux d’alarme, généralement des phéromones, émis par les bourdons. Ce phénomène existe lorsqu’ils détectent la présence de frelons.

Ces signaux déclenchent une réaction en chaîne au sein de la colonie, alertant les membres du danger imminent. L’adaptation rapide renforce la coordination au sein de la colonie et améliore la capacité des bourdons à se défendre contre les attaques de frelons.

La méthode de la brique

L’équipe de recherche de l’Université d’Exeter, en collaboration avec les universités de Vigo et de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, a mené une étude. Les résultats révèlent que les bourdons ont développé une méthode de défense singulière et performante.

En situation d’attaque, le bourdon adopte la stratégie de se laisser tomber au sol tout en entraînant le frelon avec lui. C’est la fameuse stratégie de la brique tombante. Lorsqu’ils sont au sol, la prise et l’adhésion du prédateur sont réduites. Cela permet ainsi au bourdon de se défendre de manière efficace jusqu’à ce que l’assaillant abandonne ou succombe.

Néanmoins, en dépit de cette stratégie de défense efficace, les constatations sont sans appel. Ils révèlent que les colonies de bourdons connaissaient une croissance réduite dans les régions fortement infestées par les frelons asiatiques.

Même si les attaques des frelons aux entrées des colonies étaient généralement repoussées, ils continuent à exercer un impact négatif sur le développement global des colonies de bourdons. Thomas O’Shea-Wheller, de l’Institut de l’Environnement et de la Durabilité du campus de Penryn à Exeter, en Cornouailles, en a fait l’observation durant ces recherches.

Les adaptations génétiques face à la menace

L’évolution joue un rôle crucial dans la survie des espèces, et les bourdons ne font pas exception. Des adaptations génétiques chez certaines populations de bourdons les rendent plus résistantes aux attaques. Cette découverte ouvre la voie à des recherches plus approfondies sur la génétique des bourdons et son rôle dans leur survie face aux menaces émergentes. Un point qui est à suivre de très près dans les années suivantes.

Et si les bourdons arrêtaient de se protéger ?

Comprendre comment les bourdons se protègent contre les frelons asiatiques revêt une importance cruciale, non seulement pour la survie des bourdons, mais aussi pour l’équilibre écologique. Les bourdons sont des pollinisateurs clés.

Leur rôle majeur dans la pollinisation des cultures influence directement la productivité agricole. Ils améliorent le rendement et la qualité des fruits et légumes. Cette contribution n’est pas seulement économique, mais elle maintient également la diversité génétique des plantes. Cela favorise ainsi l’adaptabilité des espèces végétales et la santé globale des écosystèmes terrestres.

Tout déséquilibre dans leur population pourrait avoir des répercussions sur la biodiversité et la production alimentaire. Leur extinction est cependant imminente, selon une étude publiée le 13 septembre 2023 dans « Nature ».

Les bourdons seraient voués à disparaitre selon une étude scientifique.

En tant que source alimentaire pour divers prédateurs, les bourdons participent également à l’équilibre des chaînes alimentaires. Ces insectes contribuent ainsi à la biodiversité et à la préservation des écosystèmes.

Au-delà de leur impact sur la production alimentaire, ils jouent aussi un rôle clé dans la conservation des écosystèmes. En favorisant la reproduction des plantes, ils contribuent à maintenir la structure et la fonction des écosystèmes terrestres. Les bourdons assurant ainsi la survie de nombreuses espèces végétales. Cette interconnexion complexe entre les bourdons, les plantes et d’autres organismes constitue un équilibre délicat. Il souligne l’importance critique de préserver ces pollinisateurs pour assurer la santé à long terme de notre planète.

Existe-t-il des approches pour soutenir les bourdons contre les frelons asiatiques ?

Plusieurs approches de conservation peuvent être envisagées pour soutenir les populations. Ces initiatives sont cruciales pour maintenir l’équilibre écologique et préserver la diversité des pollinisateurs.

La protection des habitats naturels : préserver les habitats naturels des bourdons est essentiel. Cela implique la conservation des zones sauvages, des prairies, des forêts et d’autres environnements naturels où ces insectes trouvent refuge et nourriture.

La réduction des pesticides : ils peuvent avoir des effets dévastateurs sur les bourdons. Encourager l'utilisation responsable des pesticides et promouvoir des alternatives plus respectueuses de l'environnement contribuerait à préserver la santé des colonies.

Les programmes de sensibilisation : informer le public sur l'importance des bourdons, les menaces qu'ils rencontrent et les actions nécessaires à leur préservation est primordial. Les campagnes de sensibilisation peuvent encourager des comportements respectueux de l'environnement et susciter un soutien accru pour les initiatives de conservation.

La recherche continue : poursuivre la recherche sur les interactions entre les bourdons et les frelons asiatiques est nécessaire pour développer des stratégies de conservation efficaces. Comprendre leurs mécanismes spécifiques d'adaptation et leurs besoins aident à élaborer des programmes ciblés.

Les programmes de reproduction sélective : sur la base des découvertes de la recherche, des programmes de reproduction sélective pourraient être envisagés. Ils pourront renforcer les traits génétiques favorables chez les bourdons, augmentant ainsi leur résistance aux attaques de frelons asiatiques.

Des bourdons qui s’adaptent

En somme, l’étude approfondie des mécanismes de défense des bourdons face aux frelons asiatiques révèle des adaptations fascinantes. Bien que ces insectes démontrent une résilience notable, les menaces persistantes des frelons asiatiques soulignent l’urgence d’approches de conservation intégrées.

Protéger ces pollinisateurs clés va au-delà de la sauvegarde d’une espèce. Cela joue un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, de l’équilibre écologique, et de notre sécurité alimentaire.

Comme bonus, cette vidéo montre comment les abeilles japonaises se défendent contre les frelons :

