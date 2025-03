Attention, ces araignées sont dangereuses en France !

L’araignée, ce petit monstre à huit pattes qui hante nos plafonds et nos cauchemars. Pourtant, en France, la grande majorité d’entre elles sont parfaitement inoffensives. Sur les 1 622 espèces recensées, seules deux présentent un réel danger pour l’homme en France.

1. La Malmignatte, cousine corse de la veuve noire

Son nom scientifique ? Latrodectus tredecimguttatus. Son look ? Un petit corps noir orné de taches rouges sur l’abdomen. Cette araignée appartient à la même famille que la célèbre veuve noire américaine.

On la trouve principalement en Corse et dans le sud-est de la France, particulièrement en été, dans les zones rurales et chaudes.

Niveau dangerosité, son venin est puissant, mais rarement mortel. La morsure passe souvent inaperçue sur le moment, mais quelques heures plus tard, elle peut provoquer des douleurs intenses, des crampes musculaires, des nausées et des vomissements.

Dans les cas extrêmes, des difficultés respiratoires. Si vous vous faites mordre, pas de panique : un passage aux urgences suffira dans la plupart des cas à éviter toute complication grave.

2. L’araignée violoniste, la nécrose sournoise

Celle-ci fait froid dans le dos. Son nom scientifique, Loxosceles rufescens, annonce déjà la couleur : elle appartient à une famille d’araignées connues pour leur venin nécrosant.

On la reconnaît facilement grâce à une tache en forme de violon sur son corps brun clair. Présente principalement dans le sud de la France, elle préfère les coins sombres et discrets (caves, garages, dessous de meubles…).

Son mode opératoire est redoutable : sa morsure ne fait pas mal sur le coup. Mais quelques heures plus tard, une nécrose cutanée peut apparaître, laissant une plaie qui mettra des semaines, voire des mois à guérir. Heureusement, elle ne mord que si elle se sent acculée, et les cas graves restent extrêmement rares.

Et les autres araignées, alors ?

La grande majorité des araignées françaises sont inoffensives ou, au pire, piquent comme un moustique. Quelques exemples :

La mygale commune : Pas de panique, elle est minuscule (7 à 15 mm) et ses crochets ne traversent même pas la peau humaine.

Pas de panique, elle est minuscule (7 à 15 mm) et ses crochets ne traversent même pas la peau humaine. L’épeire diadème : Cette star des jardins arbore une jolie croix blanche sur le dos. Son venin ? Moins puissant que celui d’un moustique.

Cette star des jardins arbore une jolie croix blanche sur le dos. Son venin ? Moins puissant que celui d’un moustique. Les tégénaires : Grandes, rapides et flippantes ? Oui. Dangereuses ? Non. Elles ne mordent que si on les coince, et ça fait à peine plus mal qu’une piqûre de fourmi.

Verdict : faut-il s’inquiéter de ces araignées « dangereuses » ?

À moins d’habiter en Corse ou dans le sud et de plonger la main dans un vieux tas de bois sans regarder, le risque de croiser une araignée vraiment dangereuse en France est quasi nul. Si vous êtes mordu et que la zone enfle ou devient anormalement douloureuse, une consultation médicale est toujours une bonne idée.

Sinon, souvenez-vous : les araignées sont nos alliées contre les moustiques et autres nuisibles. Peut-être qu’elles méritent un peu plus de respect… ou au moins d’être relogées en douceur plutôt qu’écrasées dans un élan de panique !

Par contre, on vous met quand même en garde : les autres araignées, bien que non dangereuses, peuvent le devenir si vous êtes allergique. N’hésitez donc pas à faire un test d’allergie en laboratoire 🙂

Source : Le Figaro.

