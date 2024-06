Avec l’été, il n’y a pas que les frelons qui sont de retour, mais aussi nos chers amis les moustiques. Friand de chaleur, cet insecte est certainement l’animal que les humains détestent le plus. Apparus il y a environ 245 millions d’années, les moustiques sont néanmoins des êtres très vieux, mais que nous avons toujours du mal à comprendre. Quelle est la durée de vie d’un moustique ? Pourquoi nous pique-t-il ? Comment s’en débarrasser ? Nous allons répondre à vos questions sur ces petites bêtes.

Le moustique est un superhéros de l’adaptation

Comme nous vous le disions plus haut, le moustique est apparu sur Terre il y a environ 245 millions d’années, après l’extinction du Permien Trias. Ça ne nous rajeunit pas. Mais, globalement, l’homos sapiens, notre espèce humaine, a vu le jour sur Terre il y a environ 300 000 ans.

Les moustiques, survivants d’extinctions de masse

Pour vous dire que le moustique, bien que très petit par rapport à nous, est un animal très ancien qui a su perdurer dans le temps et survivre à toutes les catastrophes. Il a par exemple survécu à de grandes extinctions, comme l’extinction du Trias-Jurassique, il y a environ 200 millions d’années, ou la très célèbre extinction du Crétacé-Paléogène, il y a environ 66 millions d’années (qui a éteint les dinosaures terrestres).

Autrement dit : le moustique est un insecte très impressionnant qui a su renaître de ses cendres et surtout s’adapter à toutes les éventualités. Autant vous le dire, il ne risque pas de s’éteindre de si tôt et il finira certainement par nous enterrer.

D’ailleurs, au fil du temps, l’animal a beaucoup évolué, laissant place à de multiples sous-espèces. Désormais, il existerait 3 578 espèces de moustiques dans le monde, dont 69 espèces présentes en France. 15 espèces seulement en France peuvent piquer l’Homme.

Il peut vivre sous de nombreuses conditions

Le plus incroyable, c’est que le moustique peut vivre, se reproduire et perdurer sous des conditions extrêmes. S’il revient aux retours de chaleurs, l’insecte est toujours présent même quand il fait froid. Ils ne se montrent pas, tout simplement parce que le moustique est un animal qui hiberne.

Particulièrement en hiver, il va se mettre en mode « économie d’énergie », c’est-à-dire dans une phase de repos où son métabolisme et son organisme vont fonctionner au ralenti. Il va survivre en puisant dans ses réserves de graisses durant cette période, ne va pas de reproduire (car oui, s’il vous pique, il veut se reproduire, nous allons y revenir) et donc ne va pas venir vous piquer ou chasser autour de chez vous.

En général, les moustiques peuvent être actifs entre 20 et 35 °C et ont un risque élevé de mort en dessous de 8 °C et au-dessus de 40 °C. Comme vous le voyez, le moustique adore la chaleur et apprécie un peu moins le froid. C’est d’ailleurs pour cette raison que les moustiques prolifèrent d’autant plus ces dernières années alors que le réchauffement climatique augmente la température de la surface de la Terre.

Le moustique tigre, par exemple, a migré d’Asie pour aller se nicher en Europe et donc en France en 2004. Le climat y était devenu favorable à sa reproduction, le moustique tigre est donc resté sur place et a colonisé plus de 75 départements du pays. Un gros soucis pour les médecins car ces moustiques piquent beaucoup les humains et peuvent transmettre des maladies graves.

D’ailleurs, comme beaucoup d’insectes (par exemple certaines fourmis), les moustiques ont déjà montré, au travers de différentes études, qu’ils étaient même capables de s’adapter à certains insecticides et développer une résistance en étant exposé (comme s’ils étaient vaccinés). Autrement dit, même quand vous voulez les tuer, ce n’est pas toujours possible.

7 choses étonnantes biologiques en vrac sur les moustiques

Les moustiques ne possèdent pas de dents .

. Les femelles peuvent pondre jusqu’à 300 œufs à la fois .

. Les yeux des moustiques sont sensibles à la lumière vive . De jour, il y a donc moins de moustiques que le soir. Le moustique tigre fait exception car il a des yeux plus adaptés aux rayons du soleil.

. De jour, il y a donc moins de moustiques que le soir. Le moustique tigre fait exception car il a des yeux plus adaptés aux rayons du soleil. Les moustiques ont une ouïe surdéveloppée , les mâles peuvent même trouver des femelles grâce au bruit de leurs ailes.

, les mâles peuvent même trouver des femelles grâce au bruit de leurs ailes. Le dard du moustique tigre est tellement grand et puissant qu’il peut passer au travers de vos vêtements.

est tellement grand et puissant qu’il peut passer au travers de vos vêtements. Le moustique est capable de boire 3 fois son poids en sang .

. Les moustiques se reproduisent dans l’eau stagnante, et une toute petite quantité d’eau suffit. Ils peuvent donc pondre dans le terreau de plantes qui est mouillé, les coupelles d’eau des plantes, la gamelle d’eau du chien ou du chat, un aquarium et même dans une petite flaque d’eau.

Uniquement les femelles vous piquent

Si vous ne le savez pas, les mâles moustiques ne piquent pas les humains, ou les animaux tout court. En effet, le moustique se nourrit principalement du nectar des fleurs et non de votre sang. Par contre, la femelle va effectivement venir se nourrir de votre sang en vous piquant, mais pas le mâle.

Cela est assez logique puisqu’en réalité elle se sert de votre sang, non pas comme nourriture, mais pour se reproduire, ou plutôt pour pondre. La femelle va copuler avec le mâle puis venir prélever du sang en vous piquant avant d’aller pondre dans de l’eau stagnante.

Seulement 15 espèces piquent en France et ces espèces se servent du sang pour produire leurs œufs, notamment en aspirant le calcium contenu dans nos veines.

Le moustique est un pilote hors pair

Oui, ce petit bruit désagréable de moustique qui vole dans la chambre en pleine nuit et qui se rapproche de vos oreilles en faisant un bruit d’hélicoptère, ce n’est pas un hasard.

Le moustique adore voler, mais surtout il est un très bon voleur. Pas un voleur de sang, même si c’est aussi le cas, mais il est un bon pilote surtout. Avec ses ailes très fines, cet animal ne vole pas vraiment comme les oiseaux, il est capable de battre des ailes sur une durée très longue, tout en économisant son énergie.

En moyenne, un moustique peut faire entre 300 et 600 battements d’ailes par seconde et atteindre jusqu’à 800 battements. C’est de là que vient le bourdonnement lorsqu’il vole, ses ailes vont si vite qu’il émet un bruit strident.

D’ailleurs, ce bourdonnement sert à autre chose qu’à nous embêter, c’est aussi un mode de communication. Selon la fréquence du bourdonnement, chaque espèce peut communiquer avec ses congénères. Les mâles peuvent même trouver des femelles en fonction de cette fréquence, grâce à leur ouïe affutée.

En plus de cela, les moustiques sont aussi très agiles pour voler, ce qui explique qu’au contraire d’une mouche ils puissent se faufiler dans un petit trou de votre moustiquaire.

Quelle est la durée de vie d’un moustique ?

Un moustique a une vie très courte, mais très intense. Chaque animal a un ressenti différent sur sa durée de vie. Pour nous, les humains, le temps passe plus lentement car nous vivons en moyenne 80 ans.

Pour le moustique, le temps passe vite et il va donc passer des différents stades de sa vie en très peu de temps et donc se reproduire très vite après sa naissance (après être sorti de sa chrysalide).

En général, les moustiques restent vivre à 1,5 km maximum du lieu où ils sont nés, et c’est justement pour ne pas perdre de temps. Alors quelle longévité pour le moustique ? En réalité, la durée de vie d’un moustique varie en fonction de l’espèce.

Certaines espèces peuvent vivre 2 semaines, d’autres peuvent vivre 1 mois ou plus dans des conditions favorables.

Les femelles, donc celles qui piquent, vivent plus longtemps car il leur faut le temps pour pondre alors que les mâles vivent moins de temps car il leur faut juste le temps de l’accouplement.

Comme disait Morgan Freeman dans Lucy, chaque espèce a deux choix pour survivre et prospérer : l’immortalité ou la reproduction. Visiblement, le moustique a choisi la reproduction, ce qui finalement a mené son espèce à une immortalité certaine (encore une fois, ils viennent d’il y a plus de 200 millions d’années !)

En moyenne, toutes espèces confondues, le mâle vit environ 10 jours et la femelle vit environ 50 jours.

Voici ce qui attire vraiment les moustiques

Les eaux stagnantes pour se reproduire (gamelles des animaux, coupelles de plantes, terreau mouillé, lacs, étangs, aquariums…)

La lumière de la lune et la lumière des lampes qui chauffent durant la nuit.

Les couleurs sombres.

Les personnes qui transpirent beaucoup.

Les personnes qui rejettent beaucoup de dioxyde de carbone. Les moustiques ont le sens de l’odorat très développé et peuvent sentir ce genre d’émission à plus de 30 m de distance.

Vous savez maintenant ce qu’il faut éviter, mais si vous voulez en savoir plus, nous vous encourageons à lire notre article sur le sujet (nous y abordons tout ce qui attire vraiment les moustiques avec explications) : Les moustiques sont attirés par la lumière : vrai ou faux ?

Et voici ce que détestent les moustiques

La lumière vive, ils sortent moins en journée à cause de cela.

Certaines plantes comme la lavande, la menthe poivrée, la citronnelle, la verveine, le basilic, el géranium.

Les anti-moustiques que vous mettez sur votre peau.

La moustiquaire, mais sans trous !

La fumée : la fumée de la bougie, d’un encens, du barbecue, de la cigarette…

Les gens qui ne transpirent pas et ceux qui émettent peu de gaz carbonique.

Les poils et les vêtements, plus difficile de piquer, sauf pour les moustiques tigres.

Les toiles d’araignées.

-> Quelques astuces pour éviter de se faire piquer cet été !

Oui, les moustiques servent à quelque chose dans l’écosystème

Non, le moustique ne sert pas à rien ! Bon, il est vrai qu’on peut se le demander : est-ce qu’il ne servirait pas qu’à nous piquer, nous embêter, nous bourdonner dans les oreilles et nous transmettre des maladies ?

En réalité, le moustique, comme chaque être dans ce monde, a un rôle.

Si certaines espèces de moustiques, celles qui piquent (ici 15 en France) peuvent transmettre des maladies graves comme la dengue, le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune, sachez que les moustiques peuvent être aussi très utiles… en temps que proie.

Eh oui, le moustique a une utilié mais seulement s’il meurt, c’est assez triste quand on y pense. Ce sont ses larves, dans les eaux stagnantes, qui peuvent avoir un rôle essentiel pour le nourrissage des animaux qui vivent dans ces eaux ou à proximité.

Par exemple, elles peuvent être mangées par les oiseaux, les poissons, des grenouilles et autres amphibiens, par des chauves-souris, les araignées, les libellules… C’est une source de protéines et donc d’énergie pour ces animaux.

De plus, les larves des moustiques sont aussi de très bons filtres naturels pour l’eau. On dit qu’une larve peut filtrer jusqu’à deux litres d’eau par jour. Tout ça simplement en se nourrissant de déchets organiques, ce qui contribue à l’épuration des eaux.

