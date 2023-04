« L’homme est l’animal préféré du moustique tigre », d’après un chercheur

Le moustique, et plus particulièrement le moustique tigre, est un des insectes que détestent le plus les humains. Pourtant, eux, nous adorent. Ennemi numéro 1 dès l’arrivée des beaux jours, le moustique tigre se reconnait avec ses petites rayures sur le corps. Il est également très meurtrier puisqu’il tue 750 000 personnes chaque année en transmettant des maladies aux Hommes.

En France, nous sommes encore relativement préservés de la prolifération des moustiques. Mais, selon un chercheur, il vaudrait mieux s’habituer à leur présence. Pour cause, les moustiques tigres reviennent en force dans le pays. Mais, alors le réchauffement climatique et leur appétence pour notre sang, les moustiques tigres ne sont pas prêts à nous laisser tranquille. Il se pourrait même que nous venions à vivre avec eux sur le très long terme.

Le moustique tigre « s’étend maintenant comme une tache d’huile »

Le moustique tigre, de son nom scientifique Aedes albopictus, est un petit être très meurtrier partout dans le monde à cause des agents infectieux qu’ils transmettent aux Hommes par le sang. De véritables seringues vivantes qui pullulent actuellement dans 71 départements français. Invasif, il se reproduit à une vitesse folle, notamment dans les eaux stagnantes. Il revient pour se nourrir et nous piquer (c’est la femelle moustique qui pique) dès que les températures augmentent. Pour l’instant, nous voyons d’ailleurs peu de moustiques en hiver. Mais, avec le réchauffement climatique, cela pourrait changer.

D’après Didier Fontenille, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), « cette espèce invasive est arrivée chez nous en 2004, elle est originaire d’Asie du Sud-Est, mais s’est très bien adaptée au climat tempéré et s’étend maintenant comme une tache d’huile ».

Dans un avis de 60 pages consacré aux moustiques et aux maladies qu’ils transmettent, le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) nous alerte justement sur une augmentation probable ces prochaines années des cas de dengue, zika ou chikungunya en France métropolitaine. La raison ? L’augmentation des moustiques tigres, des moustiques en général à cause de la température favorable et de l’attrait de ces moustiques pour le sang des Hommes.

Le moustique tigre se reproduit à cause de l’Homme

D’après le chercheur, « c’est l’homme qui crée des zones pour la reproduction du moustique, il lui facilite la vie en le laissant pondre dans les soucoupes, sous les pots de fleurs, dans les récupérateurs d’eau de pluie, les bidons laissés dehors, les jouets oubliés par les enfants, etc. L’homme est l’animal préféré du moustique, il lui fournit même le gîte et le couvert », a-t-il constaté.

« Comme l’homme fournit les bonnes conditions de développement aux moustiques, il faut changer ça et éliminer au maximum les petits points de collecte d’eau. C’est un travail laborieux mais indispensable », estime Didier Fontenille.

Comment se protéger des moustiques tigres ?

Comment se protéger des moustiques tigres ? Il y a plusieurs solutions pour le moment. Vous pouvez, par exemple, vous appliquer des répulsifs à moustiques sur la peau et des crèmes contre les démangeaisons. Il est aussi recommandé de tuer les larves de moustiques dans l’eau avec un insecticide si le moustique tigre se propage chez vous.

« Comme pour le masque contre le Covid-19, il faut mettre en place des gestes barrières contre le moustique. On ne l’éliminera pas, il faut apprendre à vivre avec. Mais, en diminuant sa densité, on limitera les nuisances et les risques sanitaires », explique le chercheur.

D’après lui, une autre technique pourrait porter ses fruits si elle est démocratisée. Il s’agit de la technique du moustique stérile. Cela consiste à lâcher des mâles stériles afin qu’ils s’accouplent avec des femelles. Elles pondront des œufs qui ne pourront pas éclore. Cela réduira donc le nombre de moustiques dans la nature.

