Comment remplacer le sucre blanc dans son café ? 6 solutions !

Le sucre blanc est à l’origine de beaucoup de problèmes de santé. Obésité, problèmes dentaires… Nous en consommons beaucoup plus que recommandé actuellement et cela accroît fortement les risques de développer des pathologies liées à la surconsommation de sucre. Et quand on prend un café, puis un second, puis un troisième, on dépasse largement la dose de sucre maximum recommandée par l’OMS, à savoir 30 g maximum, soit 7 morceaux de sucre blanc. Là, vous vous dites « je ne mets pas 7 sucres dans mon café ». Certes oui, vous n’en mettez peut-être pas sept. Mais, vous mangez du sucre rien que dans ce que vous consommez durant les repas. Vous en buvez aussi si vous consommez des sodas à côté. Finalement, en mettant un carré de sucre dans son café, on arrive vite à la limite. Heureusement, il existe des solutions pour remplacer le sucre blanc et réduire sa dose de sucre journalière. Pourquoi ? Parce que ces produits de remplacement sont un pouvoir sucrant supérieur (en goût) au sucre blanc et donc vous en mettez moins dans le café.

Le sucre roux de canne, une bonne option pour remplacer le sucre blanc en douceur

Première option, mais qui n’est clairement pas la meilleure, le sucre roux de canne. Aussi appelé cassonade, ce sucre est très similaire au sucre blanc en réalité. C’est pour cela qu’il n’est pas le plus recommandé, d’autant que lui aussi, colle aux dents, comme le sucre blanc. Mais, le sucre de canne a un pouvoir sucrant supérieur au sucre blanc.

Donc, en utilisant ce sucre, vous pouvez sucrer un café autant qu’avec du sucre blanc, mais avec une plus petite quantité de sucre roux. C’est donc mieux pour la santé sur le long terme, mais aussi pour votre porte-monnaie car ce sucre vous durera davantage longtemps. Nous le conseillons surtout pour les gâteaux, car sa texture remplace aisément le sucre blanc, surtout pour sa version en poudre.

VOIR AUSSI : Obésité infantile : Les enfants américains consomment trois fois plus de sucres ajoutés

Le miel, mais du vrai miel et non un substitut industriel

Le miel est aussi bien meilleur pour la santé que le sucre blanc et son pouvoir sucrant est nettement supérieur. Par contre, il sucre un peu moins bien que tous les autres remplaçants que nous vous présentons ici, mais il sucre mieux que le blanc. Le vrai avantage du miel, c’est que c’est un produit naturel et qui ne colle pas trop à la dentition.

Par contre, il faut choisir un vrai bon miel. Si vous achetez n’importe quel miel à bas prix de grosse marque industrielle, il est très probable que vous n’achetiez qu’une composition à base de sucre blanc et de sirop de glucose. Il faut acheter un miel bio si possible et surtout un miel de producteur.

Nous conseillons fortement le miel de chez Foumis Bio, sur leur site internet. Le miel vient d’une ruche dont vous devenez « propriétaire » en payant un abonnement. De façon périodique, vous recevez chez vous le miel de votre ruche. Et si vous ne voulez pas l’abonnement, ils vendent aussi directement le miel sur leur site aussi. Ce n’est pas donné, mais comme tous les VRAIS miels.

Le sirop d’agave, remplacer le sucre blanc avec un produit beaucoup plus sucrant

Le sirop d’agave est très apprécié par les nutritionnistes et sportifs et pour cause, ce produit est le plus sucrant de tous. Avec quelques gouttes, vous pouvez sucrer un café comme avec un morceau de sucre blanc, pour le remplacer c’est idéal. Plus économique (on en utilise moins au quotidien) et très bon en goût, le nectar de la plante mexicaine agave n’est pas produit en France néanmoins.

Nous conseillons également de prendre un produit bio et de bien lire la liste des ingrédients pour éviter les mauvaises surprises, comme pour le miel. Nous recommandons son utilisation pour tout, sauf les gâteaux (dans la préparation). La texture est trop liquide pour imiter parfaitement la texture du sucre blanc. Le sirop d’agave est même plus liquide que le miel.

VOIR AUSSI : Maladies cardiovasculaires : comment l’industrie du sucre a minimisé les effets sur la santé

Le sucre de coco, un sucrant naturel à tester absolument

Produit à partir de la fleur de cocotier, le sucre de coco est assez similaire au sucre roux ou au sucre blanc en réalité, mais il est majoritairement plus écologique et plus économique, car également plus sucrant que le sucre blanc. Un sucre non raffiné issu de la cristallisation de la sève des tiges des fleurs de cocotiers. Un sucrant naturel qui peut aisément remplacer votre sucre blanc dans absolument toutes les utilisations que vous en faites.

Le sirop d’érable, très similaire au sirop d’agave

Très similaire au sirop d’agave dans sa texture, mais aussi dans son goût (absolument délicieux), le sirop d’érable a les mêmes propriétés que ce dernier : il a un pouvoir sucrant extraordinaire, il est parfait en nappage des pancakes et il est parfaitement adapté pour sucrer un café, mais un peu moins des pâtisseries.

Issu des érables, notamment du Canada, le sirop doit également être bio si possible et présenter une liste d’ingrédients neutre pour être efficace pour remplacer le sucre.

La stévia, un sucre sans glucose à l’indice glycémique très faible

Comme son nom l’indique, ce sucre vient de la plante stévia. Très prisé pour les régimes des diabétiques, ce produit a un indice glycémique très faible. Il s’agit d’un édulcorant naturel, idéal pour remplacer le sucre blanc au quotidien. Un sucre sans glucose qui aurait de multiples bienfaits, particulièrement sur la régulation de la pression artérielle.

VOIR AUSSI : Combien y a-t-il de sucres dans un seul verre de jus d’orange ?

Bonus : La confiture et la compote pour vos yaourts

Petit bonus pour finir, utiliser de la confiture ou de la compote. Mais pas pour le café évidemment, enfin sauf si vous aimez le fruit dans votre boisson. Mais, plutôt, pour remplacer le sucre blanc dans un yaourt nature, par exemple. Dans tous les cas, les deux produits ne doivent justement pas contenir beaucoup de sucre.

Le bon côté de ces deux aliments, c’est que vous pouvez en utiliser peu pour sucrer car ils contiennent un peu de sucre ajouté et le sucre du fruit. Mettre simplement des fruits que vous avez réduits en compote dans le yaourt, c’est encore mieux d’ailleurs. Si vous faites vous-même votre confiture, veillez à mettre seulement la moitié de sucre recommandé dans la recette que vous utilisez. Ou alors, utilisez un des produits ci-dessus pour le remplacer.