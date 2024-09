De plus en plus de personnes choisissent de devenir parent après 40 ans. Un phénomène qui reflète les changements sociaux et professionnels du monde moderne. Qu’il s’agisse de priorités professionnelles, de choix personnels ou de rencontres amoureuses retardées… La parentalité tardive est devenue un choix de vie de plus en plus courant. Cependant, cette décision suscite de nombreux débats autour des avantages et des inconvénients qu’elle comporte. Le grand écart d’âge n’est-il pas à considérer sérieusement ? Parent après 40 ans : les bénéfices et les risques sur ce grand gap d’âge avec les enfants

Pourquoi de plus en plus de gens deviennent parents après 40 ans ?

Statistiquement parlant

D’après l’Insee, l’âge moyen des mères en France a considérablement augmenté au cours des 50 dernières années. En 1974, il s’élevait à 24 ans, alors qu’en 2022, il a atteint 31 ans.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une grossesse est qualifiée de tardive lorsqu’elle survient après 35 ans. Certains scientifiques repoussent cette limite à 40 ans, en raison du déclin progressif de la fertilité. En effet, ils estiment qu’après 40 ans, le risque d’infertilité est de 35 %, et il atteint 80 % au-delà de 45 ans.

Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), en 2022, confirme le phénomène. 5,3 % des femmes ayant accouché étaient âgées de plus de 40 ans.

Nous parlons ici de l’accouchement, donc des mères. Mais les pères sont tout autant concernés.

Les principaux facteurs de cette tendance

L’un des principaux facteurs expliquant l’augmentation des naissances tardives est l’évolution des priorités en matière de carrière et de vie personnelle. Aujourd’hui, de nombreuses personnes consacrent une grande partie de leur vingtaine et de leur trentaine à leurs études et à leur carrière professionnelle. De ce fait, elles reportent souvent le moment de fonder une famille. La raison est souvent d’assurer leur stabilité financière ou se réaliser pleinement sur le plan personnel.

Les jeunes d’aujourd’hui retardent souvent la parentalité en raison de plusieurs facteurs. La priorité est fréquemment donnée aux études et à la carrière. De plus, les aspirations personnelles, comme voyager ou se consacrer à des passions, prennent souvent le dessus. L’incertitude économique et la difficulté d’accéder au logement sont également des freins majeurs.

La fertilité n’est plus perçue comme une course contre la montre grâce aux progrès médicaux comme la congélation des ovocytes. Cela permet aux femmes d’envisager la parentalité plus tard dans la vie, avec la possibilité de préserver leur fertilité plus longtemps. Le soutien de la médecine reproductive a permis de démocratiser le concept de devenir parent après 40 ans.

Les bénéfices de devenir parent après 40 ans

Si on laissait de côté les jugements sociétaux et les risques côté santé, la parentalité à un âge avancé représente une belle aventure. C’est une situation qui permet aux deux parties (parents et enfants) d’être plus épanouis. On vous explique pourquoi.

Devenir parent après 40 ans apporte une perspective plus réfléchie et plus posée sur l’éducation des enfants. Avec l’âge, les priorités changent, et beaucoup de parents plus âgés rapportent qu’ils se sentent plus calmes, patients et moins stressés par les petites contrariétés du quotidien. Leur expérience de vie leur permet d’adopter une approche plus détachée face aux défis de la parentalité. Il va sans dire que cela offre un cadre familial plus serein à l’enfant.

De plus, des données probantes suggèrent qu’une parentalité positive renforce le lien entre parents et enfants, favorisant ainsi la résilience et le bien-être mental. Les enfants élevés dans des environnements stimulants avec une communication claire et un renforcement positif sont plus susceptibles d’avoir de meilleurs résultats émotionnels et sociaux.

Un autre avantage souvent cité est la maturité émotionnelle acquise avec l’âge. Les parents plus âgés peuvent apporter une plus grande sagesse et une patience accrue. De plus, avoir un enfant après 40 ans est souvent synonyme de sécurité financière plus grande. Les parents ont généralement eu le temps de développer leur carrière et de s’établir sur le plan professionnel. Des économies solides sont aussi fréquemment constatées. Cela leur permet d’offrir un environnement stable à leur enfant, sans les mêmes contraintes financières que pourraient connaître des parents plus jeunes.

Cette maturité émotionnelle peut aussi aider à surmonter les crises et les étapes difficiles du développement de l’enfant. Et cela, sans céder à l’impatience ou au stress. En outre, le fait d’avoir eu plus de temps pour explorer ses propres aspirations peut permettre de se concentrer pleinement sur les enfants… Sans avoir l’impression de renoncer à vos propres objectifs.

Les risques de devenir parent après 40 ans

Bien que devenir parent après 40 ans comporte de nombreux avantages, il existe également des risques accrus pour la santé. En particulier pour la mère et le bébé. Les grossesses tardives présentent un risque plus élevé de complications. L’hypertension artérielle, le diabète gestationnel et la prééclampsie en font partie. Les risques d’accouchement prématuré et de faible poids de naissance augmentent également avec l’âge.

L’âge avancé des pères est aussi associé à plusieurs risques pour la santé de l’enfant à naître. Les recherches montrent que les hommes de plus de 40 ans présentent un risque accru de transmettre des anomalies chromosomiques. Nous pouvons notamment citer la trisomie 21 (syndrome de Down). En effet, la probabilité de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21 double lorsque le père est âgé. Le risque de syndrome de Klinefelter (anomalie des chromosomes sexuels) augmente également de 35 % avec l’âge du père.

De plus, l’âge paternel avancé est lié à un risque accru de troubles neurodéveloppementaux chez l’enfant. Cela inclut l’autisme (ASD), la schizophrénie, le trouble bipolaire, et le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité). Pour en savoir plus, consultez cette étude sur les risques liés à l’âge paternel avancé.

Un impact potentiel sur l’énergie et la longévité parentale

Il est également important de considérer l’impact physique de la parentalité tardive. Élever un enfant exige une énergie considérable. Il peut être plus difficile de suivre le rythme des jeunes enfants lorsque l’on devient parent après 40 ans. La fatigue peut être plus présente, et certaines personnes peuvent ressentir une plus grande difficulté à gérer les exigences physiques et émotionnelles. Choses que nécessite l’éducation d’un enfant en bas âge.

En outre, il existe également la question de la longévité parentale. Les parents plus âgés peuvent être préoccupés par l’idée de ne pas vivre assez longtemps pour voir leurs enfants devenir adultes. Bien que ce risque ne soit pas garanti, il peut avoir un impact psychologique. Certaines personnes peuvent ressentir une certaine pression à veiller à leur santé. Cela peut aussi accélérer certains aspects de l’éducation de leurs enfants.

Comment maximiser les bénéfices tout en réduisant les risques

Pour minimiser les risques associés à une grossesse tardive, il est essentiel pour les futurs parents de prendre soin de leur santé. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et des examens médicaux fréquents sont indispensables. Ce faisant, vous réduirez les complications liées à l’âge. Il est aussi recommandé de consulter un médecin spécialisé en fertilité. Vous pourrez alors explorer toutes les options disponibles si des difficultés de conception surviennent.

Le soutien émotionnel est un autre facteur clé pour devenir parent après 40 ans. Être prêt à relever les défis de la parentalité tardive nécessite une préparation mentale adéquate. Il peut être utile de suivre des cours de préparation à la parentalité et de consulter un conseiller familial. N’hésitez pas à rejoindre des groupes de soutien pour parents tardifs.

Une expérience propre à chacun

Dans l’ensemble, bien que la parentalité tardive puisse présenter des obstacles, elle peut aussi offrir une expérience riche et profondément gratifiante. À une condition : être bien préparé et soutenu tout au long du chemin. Pour celles et ceux qui choisissent cette voie, devenir parent après 40 ans représente souvent un aboutissement réfléchi et un engagement fort envers la famille. Un pilier essentiel pour la réussite de cette nouvelle aventure.

Des stars comme Carla Bruni, Marion Cotillard, ou Nicole Kidman, ont embrassé la grossesse tardive, comme cette vidéo l’explique :

