Les humains s’intéressent davantage aux expériences qui leur procurent des satisfactions. Le Jeûne est une approche de plus en plus pratiquée, si bien que différents types sont apparus depuis quelques décennies. Il a évolué au-delà de ses origines religieuses et révèle de nombreux bénéfices pour le bien-être et la santé médicale.

De nombreux médecins le recommandent pour certaines pathologies et certaines personnes l’utilisent pour des raisons spirituelles. Face aux enjeux médicaux et de l’alimentation moderne, il est essentiel de comprendre les divers modèles de jeûne et leurs bénéfices. Découvrez dans cet article, les différentes méthodes de jeûne et leurs bienfaits pour l’être humain.

Avant de vous lancer dans l’aventure, il est important de reconnaître que le jeûne n’est pas une solution miracle. C’est plutôt un outil pour un quotidien équilibré. Il est contre-indiqué aux enfants en bas âge et prépubères. Il en est de même pour les femmes enceintes et allaitantes. Les personnes en cas de diabète, d’insuffisances rénales ou d’hypotension présentent des risques puissants. Consultez un professionnel de la santé ou un nutritionniste avant d’entreprendre la démarche. Enfin, n’oubliez pas de vous hydrater suffisamment.

Pourquoi se mettre au jeûne ?

Désormais, le jeûne ou « fasting » est adopté pour des motifs thérapeutiques ainsi que de bien-être physique et mental. S’abstenir de nourritures ou de certaines catégories d’aliments pendant une période définie peut aider à rééquilibrer le corps.

D’autre part, jeûner peut aussi servir de point de départ pour un changement d’habitude. Au-delà de la nourriture, il permet également à certaines personnes de renoncer temporairement à d’autres aspects de leur vie pour améliorer leur bien-être.

Les modèles de jeûne peuvent varier selon la durée et le mode d’alimentation souhaité ou autorisé. Ils peuvent aussi dépendre des objectifs spécifiques de chaque individu, qu’ils soient religieux, thérapeutiques ou axés sur la santé et le bien-être. Les paragraphes qui suivent décrivent quelques facteurs qui influent sur les variétés de jeûne.

Les différents types de jeûne selon la durée

Voici quelques alternatives de jeûnes en fonction de la durée souhaitée :

Le jeûne court

Le jeûne court dure généralement entre 16 heures et 2-3 jours. Il a pour objectif de faire reposer le système digestif pour favoriser la régénération cellulaire et les mécanismes d’autoguérison. De plus, il permet de prévenir certaines maladies dégénératives.

Avant de commencer un jeûne court, remplacez le dîner par un bouillon de légumes frais et non salés. Durant la cure, privilégiez l’eau, les jus de légumes et les fruits frais. Une fois que vous avez fini de jeûner, réintroduisez la nourriture progressivement. Commencez par une boisson chaude le matin, une pomme à midi, une boisson chaude l’après-midi, et une soupe le soir.

Le jeûne long

Le jeûne long dure plus de 5 jours. Les jeûneurs confirmés peuvent réaliser plus de 7 jours. Au-delà de 5 jours, l’abstinence permet d’éclaircir l’esprit et la pensée, d’augmenter la créativité et de créer une sensation d’euphorie. Ces effets peuvent s’intensifier avec la pratique d’une activité physique légère comme le yoga et la marche ou une méthode de relaxation/méditation.

Les différents types de jeûne selon le contexte

Découvrez ci-après les différentes formes de jeûnes selon le contexte :

Le jeûne sec

Cette méthode implique une abstention totale de nourriture et d’eau. Elle permet de purifier la lymphe et de favoriser la régénération cellulaire. De plus, elle possède d’autres vertus comme la réduction de l’inflammation et l’équilibre de la glycémie. Cette approche peut être risquée, car au-delà de 48 à 72 heures, elle peut entraîner une déshydratation potentiellement dangereuse. Il est donc recommandé de commencer par des séquences courtes et de rester à l’écoute de son corps pour éviter les risques.

Le jeûne saisonnier

Le jeûne saisonnier est un exercice régulier qui se renouvelle à chaque changement de saison. Il permet à l’organisme de se préparer aux variations climatiques. Il peut durer entre 3 à 10 jours par session. Cette méthode est particulièrement bénéfique pour les personnes présentant des maladies chroniques.

Le jeûne religieux

Dans de nombreuses traditions religieuses, l’usage du jeûne est associé à des bienfaits spirituels, physiques et mentaux. Il est utilisé pour purifier le corps, l’esprit et l’âme. Dans la religion islamique, par exemple, le ramadan implique un jeune quotidien pendant un mois. En revanche, le carême chrétien est une préparation pour les fêtes de Pâques. En outre, dans l’hindouisme, il est lié aux cycles lunaires.

Le jeûne thérapeutique

Les travaux expérimentaux des années 1930 ont confirmé le potentiel thérapeutique du jeûne. Des études animales ont montré une augmentation de la longévité avec une restriction alimentaire.

Le jeûne thérapeutique est donc un traitement médical, encadré par des professionnels de la santé pour compléter les traitements d’affections. Il peut s’agir d’un traitement pour l’obésité, le diabète de type 2 ou l’hypertension. Cette cure serait donc bénéfique pour réguler la glycémie, réduire l’inflammation et promouvoir la guérison cellulaire. Elle est, cependant, risquée, pour les groupes de personnes vulnérables.

Dans la médecine moderne, des experts ont testé les effets de l’abstinence alimentaire sur le traitement du cancer. Toutefois, les résultats nécessitent encore davantage d’études contrôlées pour être complètement validées.

Les différents types de jeûne selon le mode d’alimentation

Les divers modèles de jeûnes selon l’alimentation comprennent :

La monodiète

La monodiète, aussi appelée régime monotrophique ou monorégime, est un régime rigide. Cette cure implique la consommation exclusive d’un seul aliment pendant plusieurs jours, notamment des fruits et légumes. Le concept est de les consommer sans limites en variant ses formes de préparation. Cela favorise l’élimination des toxines, ce qui contribue à la purification du corps et au regain d’énergie. De plus, cette approche permet au système digestif de se reposer lorsqu’elle est combinée à une bonne hydratation.

Chaque aliment choisi pour la monodiète offre des bienfaits spécifiques. Cette cure nécessite, toutefois, une préparation minutieuse et une réintroduction graduelle des aliments. Le riz complet, par exemple, est réputé pour nettoyer le sang et les tissus en profondeur. Par ailleurs, le sarrasin permet de booster l’énergie, l’orge apaise le système nerveux, le raisin purifie et détoxifie. Enfin, chaque aliment possède des propriétés spécifiques dans le cadre de la monodiète.

Le jeûne intermittent

Ce type de régime est devenu un procédé en vogue. Il est connu pour sa flexibilité et son efficacité en matière de perte de poids. Il implique une alternance entre des cycles de jeûne et des cycles d’alimentation normale.

Le jeûne intermittent offre différentes modalités, dont la plus connue est le 16/8. Cette approche implique de manger sur un intervalle de 8 heures et de jeûner pendant les 16 heures restantes. Les heures de jeûnes peuvent aussi se réaliser une ou deux fois par semaine, pendant 24 heures. Enfin, il est également possible d’adopter un rythme de régime alterné, où l’on jeûne un jour sur deux. Il est cependant essentiel de privilégier une alimentation équilibrée, de bien s’hydrater et d’écouter son corps pour en tirer les bénéfices.

La cure de Buchinger

C’est un jeûne thérapeutique courant, initié par le Dr Otto Buchinger, qui privilégie les aliments liquides. Il aide à la détoxification intestinale. Cette cure vise également l’équilibre du corps et de l’esprit en améliorant le bien-être physique et mental, mais aussi la perte de poids.

Pendant la cure, seuls les aliments liquides sont consommés. En revanche à la rupture, il est recommandé de suivre une réalimentation progressive. La supervision médicale dans les cliniques spécialisées est recommandée pour une expérience sûre et efficace.

Le jeûne hydrique

C’est une coutume ancestrale impliquant la consommation exclusive d’eau pendant 3 à 7 jours. Cela inclut l’eau du robinet ou en bouteille, l’eau plate ou gazeuse, les cafés, les thés ou les infusions non sucrés et le bouillon de légumes. Il doit être précédé de repas légers et suivi d’une réalimentation progressive.

Cette méthode permet l’élimination des protéines, des sucres et des graisses, ce qui détoxifie l’organisme et favorise la perte de poids. Pendant cette cure, le corps puise dans ses réserves pour fournir l’énergie nécessaire, entraînant la production de corps cétoniques à partir des graisses stockées.

Jeûne mixte

C’est la combinaison de jeûne hydrique et jeûne sec. En général, une journée de jeûne sec est entourée de deux journées de jeûne hydrique pour une transition en douceur. Cela évite les risques pour le corps. Cette approche est uniquement réservée aux jeûneurs expérimentés. Pour une première expérience, commencez par le jeûne intermittent, puis la monodiète, et enfin le jeûne hydrique.

Pour conclure…

En conclusion, le jeûne, sous toutes ses formes, présente des bénéfices potentiels pour la santé. Il est organisé selon un plan et des instructions efficaces, si bien qu’une approche informée et équilibrée est essentielle. Cette expérience peut vous servir de tremplin pour changer vos habitudes alimentaires. Dans tous les cas, votre corps et votre santé apprécieront toujours une pause bien méritée.

