Le régime sans gluten est devenu une nécessité pour de nombreuses personnes, que ce soit en raison d’une intolérance, d’une allergie ou simplement par choix. Comment faire ses choix alimentaires sans gluten ? Quels aliments privilégier et lesquels éviter ? Voici un guide pratique pour vous aider à découvrir les alternatives pour un régime sans gluten.

Les alternatives sans gluten

De nombreuses alternatives sans gluten sont disponibles pour remplacer les aliments qui en contiennent. Parmi les options, vous avez les féculents comme la pomme de terre, la patate douce, l’igname, le riz, le maïs, le millet, le sarrasin.

Les légumineuses aussi sont excellentes pour remplacer les aliments contenant du gluten. C’est l’exemple des pois chiches, des fèves, du soja, des haricots et des lentilles. De même, les fruits et légumes frais sont riches en nutriments essentiels et généralement sans gluten.

Considérez aussi les farines alternatives comme celle de châtaigne, de riz, de sarrasin ou celle de millet. Si vous recherchez des options pour du pain sans gluten, sachez qu’il y a des solutions.

Ils peuvent être préparés à partir de diverses farines alternatives comme celles de riz, de sarrasin, de tapioca, de fonio ou de châtaigne. Les wraps ou tortillas à base de farine de maïs sont également d’excellentes alternatives.

Découvrez si vous pouvez manger des pâtes tous les jours sans grossir.

Quel est le problème avec le gluten ?

Le gluten est un composé protéique présent dans diverses céréales telles que :

le blé ;

l’épeautre ;

le seigle ;

l’orge ;

le kamut.

Il est responsable de l’élasticité de la pâte à pain et est utilisé dans de nombreux produits alimentaires transformés. Cependant, de plus en plus de personnes développent une intolérance ou une allergie au gluten. Elles sont donc obligées d’adopter un régime sans gluten.

Les aliments à éviter quand on ne veut pas de gluten

Pour suivre un régime sans gluten, vous devez éviter certains aliments qui en contiennent naturellement ou qui peuvent en contenir des traces. Parmi eux, on retrouve les céréales dont la liste non exhaustive compte entre autres le blé, le seigle, l’orge, le triticale et l’épeautre.

Les produits qui contiennent des traces de gluten sont entre autres les bouillons en cubes, surimis, sauces industrielles et produits allégés. Les crèmes desserts aussi figurent dans cette liste d’aliments.

D’autres ingrédients spécifiques ont également une certaine teneur en gluten. C’est le cas de :

la sauce soja ;

du sirop de glucose ;

du son de malt ;

et de la levure.

Bien entendu, la bière est aussi un des aliments dans lesquels on retrouve du gluten.

On vous indique la liste des aliments les plus diurétiques.

Allergie vs intolérance au gluten : on vous explique

Il urge de faire la distinction entre allergie et intolérance au gluten. Alors que l’allergie peut déclencher des réactions graves, l’intolérance se manifeste souvent par des problèmes digestifs. Cependant, dans les deux cas, l’élimination du gluten de l’alimentation est souvent nécessaire.

Méfiez-vous des cachettes du gluten

Le gluten se cache dans de nombreux produits du quotidien, même dans ceux auxquels on ne s’attend pas. Il peut être présent dans la chapelure, les soupes en conserve, les sauces, les desserts et même certains médicaments. Tâchez donc lire attentivement les inscriptions sur les étiquettes des produits.

Quelques bonnes pratiques à adopter

Si vous suivez un régime sans gluten, pensez à lire attentivement les étiquettes des produits. Privilégiez les aliments bruts et les plats faits maison et restez vigilant quant aux produits transformés qui pourraient contenir du gluten.

Découvrez également pourquoi on ne recommande pas de sauter des repas.

Notez cet article