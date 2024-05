Loin d’être une simple mode passagère, le jeûne s’enracine dans des traditions religieuses et culturelles millénaires. Il revêt une dimension spirituelle profonde, symbolisant souvent un détachement du monde matériel et une quête de transcendance. Cette pratique ne se limite pas à sa dimension spirituelle. Elle possède également une dimension physiologique indéniable, influençant divers aspects de la santé et du bien-être. Entre mythes et réalités sur le jeûne, démêlez le vrai du faux.

En attendant que des recherches plus concluantes éclairent les mécanismes en jeu, il est important d’aborder le jeûne avec discernement et prudence. Il est crucial de consulter un professionnel de santé avant de se lancer dans un jeûne, et de s’assurer qu’il est adapté à son état de santé. Cet article vous servira aussi à approcher le jeûne avec discernement et prudence.

Mythes ésotériques autour du jeûne : voyage dans les croyances ancestrales

Le jeûne, au-delà de ses aspects physiologiques, s’immisce dans des croyances et des pratiques ésotériques depuis des siècles.

Inde : Yoga et Hindouisme

Dans la tradition yogique et hindoue, le jeûne, ou « upavasa » est considéré comme une pratique sacrée favorisant la purification du corps et de l’esprit. On retrouve cette pratique dans des textes anciens comme les Vedas et les Upanishads. Le jeûne est associé à des divinités comme Shiva et Vishnu. Il permet d’accéder à des états de conscience supérieurs, de développer des pouvoirs psychiques et de se rapprocher du divin.

Chine : Taoïsme et Bouddhisme

Dans le Taoïsme, le jeûne est vu comme un moyen de s’harmoniser avec le « Tao », l’énergie universelle. Il se pratique alors souvent lors de festivals et de rituels pour purifier le corps et l’esprit, et favoriser la longévité. Dans le Bouddhisme, le jeûne est considéré comme un outil pour développer la compassion et la discipline mentale. Il est souvent pratiqué par les moines lors de retraites spirituelles.

Islam : Ramadan

Du lever au coucher du soleil, les fidèles s’abstiennent de nourriture, de boisson et de relations sexuelles. Le jeûne est considéré comme un acte de piété et de purification. Il permet de développer la discipline personnelle, la compassion et la proximité avec Dieu.

Judaïsme : Yom Kippur

C’est le jour le plus saint du judaïsme. Les Juifs observent un jeûne strict de 25 heures, sans nourriture ni boisson. C’est un moment de réflexion profonde, de prière et de pardon. Il permet de se rapprocher de Dieu et de se purifier des péchés de l’année écoulée.

Christianisme

L’abstinence alimentaire est souvent associée à des périodes de l’année liturgique comme le Carême et l’Avent. Il est vu comme un moyen de se rapprocher de Dieu et de développer la force spirituelle.

Que penser de ces bienfaits spirituels ?

L’exploration des bienfaits spirituels du jeûne nous plonge dans un domaine fascinant, où science et croyances s’entremêlent. Si les effets physiologiques du jeûne font l’objet de recherches scientifiques croissantes, les aspects spirituels demeurent plus complexes à appréhender et à prouver.

Pour beaucoup, le jeûne représente une voie d’exploration intérieure, permettant de se détacher des préoccupations matérielles et d’atteindre un niveau de conscience plus élevé. La privation de nourriture serait ainsi un moyen de purifier le corps et l’esprit. Il s’accompagne souvent de prière ou de méditation. C’est pourquoi cela fonctionne sur la plupart des pratiquants ayant déjà témoigné.

S’il existe des récits et des anecdotes abondants sur les bienfaits spirituels du jeûne, les preuves scientifiques font encore défaut. L’étude de ces expériences subjectives et individuelles est complexe et soulève de nombreux défis méthodologiques. Des recherches scientifiques explorant les liens entre le jeûne et la spiritualité commencent cependant à émerger. Certaines suggèrent que le jeûne pourrait avoir un impact positif sur la clarté mentale, la compassion et la connexion à soi-même. D’autres explorent les potentiels effets du jeûne sur la production de neurotransmetteurs liés à l’humeur et au bien-être.

Maintenant que vous avez découvert ce côté du jeûne, il serait temps de voir les idées reçues sur cette pratique et qui peuvent être démontrées scientifiquement et de manière rationnelle.

Les mythes et réalités sur la perte de poids : le jeûne fa it maigrir

Si le jeûne intermittent peut effectivement contribuer à la perte de poids, il est important de tempérer les attentes. Contrairement à l’idée reçue, les kilos perdus induits par cette pratique sont généralement modérés. Des études ont montré que sur une période de 3 à 6 mois, le jeûne intermittent permet une perte de poids moyenne de 0,8 kg par semaine. Il est donc vrai que le jeûne permet de maigrir. Ce n’est point un mythe.

Le principe fondamental du jeûne intermittent repose sur la création d’un déficit calorique. En sautant un repas, même si les apports caloriques augmentent lors des autres repas, le bilan énergétique sur la journée reste négatif. Autrement dit, vous consommez moins de calories que votre corps n’en dépense, ce qui favorise la perte de poids.

La perte de poids avec le jeûne intermittent est variable d’un individu à l’autre. Il ne doit en aucun cas se substituer à une alimentation saine et équilibrée. Il est crucial de privilégier des aliments de qualité et de s’hydrater suffisamment pendant les périodes de privation alimentaire.

Les mythes et réalités sur la tension : le jeûne fait chuter la tension artérielle ?

Le jeûne, en particulier le jeûne prolongé (plus de 24 heures), pouvait entraîner une baisse modérée de 2,58 mmHg de la tension artérielle systolique (la « grande » tension). La tension diastolique ou la « petite » tension se verrait également diminuée de 3,12 mmHg chez les personnes hypertendues. Cette baisse de pression arrive généralement après quelques jours de jeûne et peut persister pendant plusieurs semaines après la fin du jeûne.

L’hypertension reste souvent associée à un excès de poids. Il est bien connu que la perte des kilos superflus peut contribuer à réduire la tension artérielle.

L’abstinence peut aussi améliorer la sensibilité à l’insuline. Cela a un impact positif sur la tension artérielle. L’un des points forts du jeûne intermittent réside dans son impact positif sur la sensibilité à l’insuline. Le jeûne, en stimulant des mécanismes cellulaires complexes, permet d’améliorer la sensibilité. Il favorise ainsi un meilleur contrôle de la glycémie. C’est d’ailleurs pour cette raison que le jeûne intermittent s’avère particulièrement intéressant pour les personnes souffrant de diabète de type 2.

Enfin, le cortisol, une hormone du stress, peut augmenter la tension artérielle et le jeûne peut inverser cette tendance. Le cortisol joue un rôle important dans la gestion de la glycémie. En privant l’organisme de glucides, le jeûne l’obligerait à puiser dans ses réserves de graisse pour produire de l’énergie. Ce phénomène réduit ainsi la sollicitation du cortisol.

La baisse de cortisol devrait se produire lors du jeûne temporaire. Il revient cependant à la normale après la fin de cette pratique. Pour cela, il est crucial de le combiner avec d’autres approches, telles que la gestion du stress, une activité physique régulière et un sommeil de qualité.

Vous l’avez compris, nous avons démystifié quelques mythes et réalités sur le jeûne grâce à une seule question.

Les mythes et réalités sur le taux de cholestérol réduit grâce au jeûne

Certaines études suggèrent que le jeûne intermittent pourrait avoir un effet positif sur le taux de cholestérol, en particulier sur le « mauvais » cholestérol (LDL) et les triglycérides.

La leptine, hormone produite par les cellules adipeuses, joue un rôle dans la régulation du métabolisme des lipides. Une sensibilité accrue à la leptine, induite par le jeûne, pourrait limiter la production de LDL. Sachez aussi que lorsque vous vous privez d’aliments pendant une certaine période, la production de bile par le foie se voit stimulée. Ce processus favorise alors l’élimination du cholestérol dans les selles.

En 2017, une étude a été menée sur 50 personnes en surpoids ou obèses pendant 8 semaines. Les résultats démontrent une réduction significative du LDL de 13 % et des triglycérides de 26 %, sans effet significatif sur le HDL (« bon » cholestérol).

Si cette cure, revenant au goût du jour, s’avère bénéfique pour la réduction du cholestérol chez certaines personnes, il doit s’inscrire dans une démarche globale d’adoption d’un mode de vie saine. Il est également crucial de respecter les contre-indications et de suivre les recommandations médicales pour éviter tout risque pour la santé.

Les mythes et la réalité sur l’hypoglycémie durant la période de jeûne

Beaucoup de débutants se posent cette question fatidique : « Si je ne mange rien, je vais ressentir de la faiblesse et une telle sensation de faim que je ne pourrai pas me concentrer. Je risque de faire de l’hypoglycémie. » C’est totalement faux, si vous suivez les étapes nécessaires, avant et après le jeûne. Ceci est plus qu’important et le thème est d’ailleurs abordé dans un autre article.

En effet, plus la période sans alimentation sera prolongée, plus le processus de bascule métabolique sera amorcé. Ce phénomèneentraînera alors une augmentation du taux de corps cétoniques et du déstockage de vos réserves de graisse, vous procurant ainsi plus d’énergie.

Et puis, souvenez-vous que la sensation de faim est comme une vague qui dure généralement de 20 à 30 minutes et s’atténue ensuite pendant quelques heures. Pendant le jeûne, une fois que la bascule métabolique est enclenchée, le corps produit des corps cétoniques qui agissent comme un coupe-faim naturel.

Les malaises tels que les étourdissements, les maux de tête, les baisses d’énergie soudaines et les légères nausées pendant le jeûne sont souvent liés à un déséquilibre des électrolytes. Ils peuvent être facilement gérés en consommant de ¼ à ½ cuillère à café de sel de table avec un grand verre d’eau.

Qu’en tirer ?

Le jeûne fascine et intrigue par ses multiples dimensions. Au-delà de ses aspects physiologiques, il se teinte de croyances ancestrales qui explorent les pouvoirs cachés de l’esprit. Côté santé, vous avez réponses aux mythes et réalités sur cette pratique. Vous pourrez peut-être envisager de commencer une cure dans les jours qui viennent grâce à ces éclairages ? Si tel est le cas, abordez-la avec prudence et n’oubliez pas de prendre toutes les précautions nécessaires comme aller voir un médecin au préalable.

