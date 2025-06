Alors que les seniors sont de plus en plus nombreux en France, le vieillissement de la population et leur prise en charge devient un enjeu majeur, d’autant plus pour les personnes isolées. Il en va de même pour les personnes en situation de handicap qui perdent une partie de leur autonomie, et doivent se tourner vers des solutions pour évoluer au quotidien.

Face à ce constat, parmi les différentes solutions qui peuvent être mises en œuvre, la téléassistance semble être l’une des alternatives les plus intéressantes…

La téléassistance, qu’est-ce que c’est ?

La téléassistance est un service qui s’est largement développé récemment pour aider les personnes seniors, très fragiles ou handicapées. Concrètement, une solution de téléassistance consiste à mettre en place un dispositif pour alerter des proches ou une entreprise spécialisée en cas de problème.

En règle générale, les sociétés qui proposent ces types de dispositifs mettent en place un simple bouton d’appel ou un dispositif connecté qui permet de lancer une alerte en cas de danger.

Quels sont les avantages de la téléassistance ?

Si la téléassistance s’est très rapidement développée récemment, c’est avant tout pour les nombreux avantages par rapport aux autres solutions d’assistance aux personnes en difficulté. Afin de vous aider dans votre démarche, voici les principaux avantages que vous devez retenir :

Une sécurité à domicile renforcée

En premier lieu, la téléassistance est davantage privilégiée car en plus de pouvoir venir en aide aux personnes en difficulté, cela permet d’alerter les secours immédiatement dans le cas d’une chute, d’un malaise ou même d’une autre situation anormale qui serait détectée.

Certaines entreprises proposent notamment des solutions connectées qui ne nécessitent pas toujours de box internet, ni de ligne téléphonique, sans aucun compromis sur la sécurité et pour une disponibilité 24h/24 et 7j/7.

Une réduction du stress pour les proches

Au-delà des contraintes et des difficultés rencontrées par les personnes en difficulté, qu’il s’agisse de personnes handicapées ou senior, les proches sont aussi directement impactés. En effet, ce type de situation provoque un stress permanent qui n’est pas à négliger, et qui peut amener à intervenir à tout moment du jour comme de la nuit.

Avec une solution de téléassistance que vous pouvez utiliser, les familles sont plus rassurées car elles savent qu’une aide peut être très rapidement déclenchée. C’est une solution qui a d’ailleurs l’avantage de pouvoir être déclenchée sans qu’une personne soit présente sur place, mais avec des actions réalisées aussi à distance.

Un maintien à domicile plus long

Le maintien à domicile des personnes en situation de handicap ou qui perdent de l’autonomie est souvent un sujet très délicat pour les proches des personnes directement concernées. Malheureusement, dans certaines situations qui deviennent trop critiques, il est nécessaire de quitter le domicile, ce qui peut avoir des conséquences directes sur l’éloignement avec la famille et les amis.

En choisissant de se tourner vers des solutions de téléassistance, ces personnes peuvent continuer à vivre sereinement chez elles, à leur domicile, dans un environnement qu’elles connaissent et qui les rassurent. Pour les proches, c’est aussi un très bon moyen pour eux de passer davantage de moments ensemble, dans un cadre plus agréable.

