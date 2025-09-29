Êtes-vous intelligent ? Votre groupe sanguin vous le révèle !

On associe généralement nos choix de vie à notre éducation, à notre caractère ou, pour les plus mystiques, aux astres. Mais un autre facteur intrigue depuis plusieurs décennies : le groupe sanguin. Dans certains pays comme le Japon, cette croyance est profondément ancrée et influence encore la manière dont on perçoit la personnalité, l’intelligence émotionnelle ou même l’orientation professionnelle. Derrière cette idée : la possibilité que vos aptitudes et votre tempérament soient inscrits dans vos veines bien avant la rédaction de votre premier CV, comme nous le voyons dans cet article.

Votre groupe sanguin est A

Les individus de groupe A sont souvent décrits comme méthodiques, attentifs et perfectionnistes. Ils ont souvent une intelligence mathématique et instinctive.

Leur environnement doit être organisé, chaque chose à sa place. Cet état d’esprit, à la fois intuitif et méticuleux, favorise la coopération et la réussite dans des professions demandant précision et créativité structurée, comme le graphisme, la comptabilité ou l’économie.

Mais cette quête permanente d’ordre peut aussi générer anxiété et irritabilité lorsque la réalité s’écarte du plan prévu.

Votre groupe sanguin est B

À l’opposé, le groupe B est associé à l’esprit libre, à la spontanéité et à une imagination débordante. Les personnes du groupe B ont souvent une intelligence spatiale ou bien une intelligence liée à l’imagination et la créativité. Ces personnalités se lancent volontiers dans des projets imprévus, explorent de nouveaux horizons et fuient la routine.

On les retrouve dans des domaines où l’originalité et l’autonomie sont valorisées : musique, journalisme, arts ou entrepreneuriat. Leur force créative peut cependant s’accompagner d’une instabilité qui dérange dans les environnements trop codifiés.

Votre groupe sanguin est O

Les personnes de groupe O sont généralement vues comme charismatiques, extraverties et capables de se mobiliser autour d’un objectif. Ce sont des stratèges qui excellent à partager une vision globale, quitte à délaisser les détails pratiques.

Leur profil colle aux rôles de dirigeants, d’orateurs ou de décideurs politiques. Leur optimisme et leur assurance peuvent impressionner… ou parfois passer pour de l’arrogance.

Votre groupe sanguin est AB

Plus rare, le groupe AB combine les caractéristiques des A et des B. Logiques, mais empathiques, rationnels tout en étant imaginatifs, ces individus sont décrits comme des médiateurs capables de maintenir l’équilibre dans des situations complexes.

On les retrouve dans le droit, l’enseignement ou les métiers liés au conseil psychologique et social. Leur tendance à tout analyser peut toutefois les faire paraître distants ou hésitants.

