Est-ce que les crêpes font grossir ? Voici la vérité

Elles évoquent les goûters d’enfance, la Chandeleur ou les brunchs improvisés. Mais derrière leur côté convivial et gourmand, une question revient souvent : les crêpes font-elles grossir ? Comme toujours en nutrition, tout dépend de la façon dont elles sont préparées, de leur accompagnement et de la quantité consommée. Décryptage complet.

Crêpes maison ou industrielles : quelles différences en calories et en nutriments ?

La première différence se joue dans la qualité des ingrédients.

Crêpes maison : elles se composent généralement de farine, d’œufs, de lait et d’un peu de beurre ou d’huile. Une crêpe nature maison (environ 40 g) apporte 70 à 90 calories, avec une teneur modérée en glucides et protéines, et peu de matières grasses si on limite le beurre de cuisson.

Crêpes industrielles : elles sont souvent plus sucrées et contiennent des additifs (émulsifiants, conservateurs, arômes). Leur densité calorique peut grimper à 120 calories pour la même portion, avec plus de sucres simples et de graisses, parfois hydrogénées.

👉 Verdict : les crêpes maison permettent un meilleur contrôle de la recette, donc une version généralement plus saine et équilibrée.

Composition nutritionnelle des crêpes

La composition varie selon la recette, mais en moyenne, une crêpe nature (sans garniture) contient :

Glucides : 10 à 12 g (provenant surtout de la farine).

: 10 à 12 g (provenant surtout de la farine). Protéines : 3 à 4 g (apportées par les œufs et le lait).

: 3 à 4 g (apportées par les œufs et le lait). Lipides : 2 à 3 g (beurre ou huile, plus ou moins selon la recette).

: 2 à 3 g (beurre ou huile, plus ou moins selon la recette). Fibres : faibles, sauf si on utilise des farines complètes ou alternatives (sarrasin, avoine…).

: faibles, sauf si on utilise des farines complètes ou alternatives (sarrasin, avoine…). Micronutriments : calcium (lait), vitamines du groupe B (farine), vitamine D et A (œufs).

N’oublions pas les crêpes salées, notamment celles préparées à la farine de sarrasin (galettes bretonnes). Leur profil nutritionnel change légèrement : elles sont plus riches en fibres, en protéines végétales et en minéraux comme le magnésium et le fer, tout en restant naturellement sans gluten. En somme, une crêpe nature est loin d’être un “aliment vide”, mais c’est surtout la garniture qui change tout.

Les crêpes font-elles vraiment grossir ?

La crêpe en elle-même n’est pas un aliment qui fait grossir. Tout dépend de :

La quantité consommée (manger 2 crêpes nature n’a pas le même impact que 5 crêpes au Nutella).

(manger 2 crêpes nature n’a pas le même impact que 5 crêpes au Nutella). La fréquence (un plaisir occasionnel n’aura pas les mêmes conséquences qu’une habitude quotidienne).

(un plaisir occasionnel n’aura pas les mêmes conséquences qu’une habitude quotidienne). Les garnitures : sucre, confiture, pâte à tartiner et chantilly peuvent multiplier les calories. À l’inverse, un fruit frais, un yaourt nature ou un filet de miel restent des options plus légères.

En clair : les crêpes ne font pas grossir par nature, mais c’est l’excès et les accompagnements qui pèsent dans la balance.

Quels sont les bienfaits (potentiels) des crêpes pour la santé ?

On n’y pense pas toujours, mais les crêpes présentent quelques avantages :

Source d’énergie rapide grâce aux glucides, utile après un effort physique.

grâce aux glucides, utile après un effort physique. Protéines de qualité (œufs et lait) qui participent à la satiété.

(œufs et lait) qui participent à la satiété. Polyvalence : selon les farines choisies (sarrasin, avoine, pois chiche), on peut augmenter leur richesse en fibres, minéraux et protéines végétales.

: selon les farines choisies (sarrasin, avoine, pois chiche), on peut augmenter leur richesse en fibres, minéraux et protéines végétales. Convivialité : partager des crêpes fait aussi partie du bien-être psychologique, un facteur clé dans l’équilibre alimentaire.

Comment intégrer les crêpes dans un régime alimentaire sain ?

Les bonnes pratiques

Privilégier les crêpes maison avec peu de sucre et de matière grasse.

avec peu de sucre et de matière grasse. Utiliser des farines variées (complètes, sarrasin, avoine) pour plus de fibres et de nutriments.

(complètes, sarrasin, avoine) pour plus de fibres et de nutriments. Éviter les excès de garnitures sucrées.

Quelques idées gourmandes et saines

Même si on pense immédiatement aux crêpes sucrées, n’oubliez pas non plus les crêpes salées, voici quelques idées saines, équilibrés, mais toujours gourmandes.

Crêpes sucrées Crêpes salées Crêpe au fromage blanc + fruits rouges Crêpe de sarrasin aux légumes grillés et feta ou houmous Crêpe à la banane écrasée + cannelle ou quelques morceaux de chocolat noir Crêpe complète jambon, œuf et fromage (version traditionnelle, mais équilibrée si portion raisonnable) Crêpe aux légumes grillés et houmous Crêpe aux champignons et épinards avec un filet d’huile d’olive Crêpe au sarrasin avec saumon fumé et fromage frais

Astuce bonus

Pour alléger la recette sans perdre en gourmandise :

remplacer une partie du lait par une boisson végétale non sucrée ,

, cuire les crêpes dans une poêle antiadhésive pour limiter le beurre ,

, et sucrer la pâte avec une purée de fruits (banane, pomme) plutôt que du sucre raffiné.

FAQ : crêpes, poids et alimentation

Est-ce que les crêpes du petit-déjeuner font grossir ? Non, si elles sont nature ou garnies légèrement (fruits, yaourt), elles peuvent même remplacer le pain ou les céréales du matin. Combien de crêpes peut-on manger sans excès ? Environ 2 crêpes simples dans un repas équilibré suffisent. Tout dépend des besoins énergétiques et de l’activité physique. Quelle est la garniture la moins calorique ? Les fruits frais, la compote sans sucre ajouté, le fromage blanc nature ou un filet de miel léger. Les crêpes sans gluten ou au sarrasin sont-elles plus légères ? Elles ne sont pas forcément moins caloriques, mais elles apportent souvent plus de fibres et de nutriments. Peut-on manger des crêpes dans un régime minceur ? Oui, à condition de les préparer maison, d’éviter les excès de sucre et de les intégrer dans un repas équilibré.

En conclusion, les crêpes ne font pas grossir en soi. C’est leur garniture et la quantité qui comptent. Bien choisies et préparées maison, elles peuvent tout à fait avoir leur place dans une alimentation saine… tout en gardant le plaisir intact.

