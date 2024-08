Est-ce que les sushis font grossir ? On fait le point

Les sushis, plats japonais populaires composés principalement de riz, de poisson cru, de légumes et d’algues, sont souvent considérés comme des options alimentaires saines. Mais, est-ce que les sushis font grossir ?

🍣 Les sushis font grossir ? Comprendre la composition de ce plat japonais !

Parmi les aliments des sushis, il y a le riz à sushi. Initialement, au Japon, on utilisait le riz pour conserver le poisson cru. C’est ainsi qu’est apparu la tranche de poisson sur du riz. Le riz en question est appelé « shari » ou « sushi-meshi ». C’est un riz blanc vinaigré.

Le plus souvent, même si ce n’est pas toujours le cas, on utilise aussi du poisson cru pour le sushi. Le poisson utilisé est souvent riche en protéines et en acides gras oméga-3. Ce poisson est accompagné, là aussi souvent mais pas toujours, de légumes et d’algues qui ajoutent des fibres, des vitamines et des minéraux.

🦐 Les sushis sont-ils caloriques ?

La teneur en calories des sushis dépend des ingrédients et des méthodes de préparation. En général, les sushis simples comme les nigiri (poisson sur riz) ou les sashimis (tranches de poisson sans riz) sont faibles en calories.

En revanche, les rouleaux de sushi (makis) avec des garnitures comme l’avocat, la mayonnaise, ou les tempuras peuvent être plus caloriques.

« Un sushi basique fait à peu près 50 kcal« , explique Fleur de Sushi. Ainsi, pour un plateau de 6 sushis basiques, par exemple avec juste le riz et le saumon, vous pouvez compter pour environ 300 calories.

🍥 Tout est une question de quantité

Tout est une question de quantité en alimentation. Sans excès, avec une alimentation variée et un peu d’activité physique, les sushis ne vous feront pas de mal. C’est comme tout, il ne faut pas en abuser.

La consommation excessive de sushis peut conduire à un apport calorique élevé, surtout si l’on ajoute des sauces sucrées ou crémeuses. Il est facile de dépasser les portions recommandées, surtout dans les restaurants à volonté.

Les ingrédients tels que l’avocat, le fromage à la crème, et les tempuras ajoutent des calories supplémentaires. De plus, les sauces comme la mayonnaise épicée ou le teriyaki contiennent des sucres et des graisses.

Le riz blanc est riche en glucides et a un index glycémique élevé, ce qui peut entraîner des pics de glycémie et une sensation de faim plus rapide.

🍤 Allez au plus simple pour éviter de grossir avec des sushis

Préférez les sushis contenant des ingrédients simples et faibles en calories comme les sashimis, les nigiris avec du poisson maigre, et les rouleaux de légumes. Modérez la quantité de riz consommée et complétez le repas avec des salades ou des soupes miso pour une sensation de satiété sans excès de calories.

Limitez les sauces sucrées ou crémeuses et préférez les condiments comme la sauce soja (avec modération en raison de sa teneur en sodium) ou le gingembre mariné.

🐟 Ce plat japonais demeure très bon pour la santé, s’il reste simple

Le poisson cru, comme le saumon et le thon, est une excellente source de protéines et d’acides gras oméga-3, bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Les algues et les légumes ajoutent des fibres, des vitamines (A, C, E) et des minéraux (iode, calcium) essentiels à une alimentation équilibrée.

Les sushis, lorsqu’ils sont préparés sans ingrédients frits ou crémeux, sont faibles en graisses saturées, ce qui est bénéfique pour maintenir un poids santé.

Les sushis, en eux-mêmes, ne font donc pas grossir s’ils sont consommés avec modération et choisis judicieusement. Ils peuvent faire partie d’un régime alimentaire sain et équilibré, à condition de prêter attention aux portions et aux ingrédients. En adoptant ainsi ces stratégies, vous pouvez profiter des sushis tout en maintenant un poids santé.

