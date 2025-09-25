Elle a vécu 117 ans et voici son secret pour vivre longtemps

Maria Branyas Morera a vécu pendant 117 ans. Elle n’est peut-être pas la doyenne de l’humanité, mais elle a vécu plus longtemps que la plupart des gens (espérance de vie entre 79 et 85 ans). Voici donc son secret pour vivre longtemps.

Cette femme a vécu jusqu’à l’âge de 117 ans

Maria Branyas Morera s’est éteinte d’année dernière à l’âge de 117 ans. Un très bel âge quand on sait que l’espérance de vie humaine est de 79 à 85 ans (les femmes vivent majoritairement plus vieilles que les hommes).

La femme qui aurait vécu le plus longtemps était une française, Jeanne Calment, qui aurait vécu jusqu’à 122 ans. Même si des théories suggèrent que ce n’était pas son vrai âge, elle demeure la femme la plus âgée ayant vécu, d’après ce que nous savons.

Parmi les femmes plus âgées du monde, il y avait aussi Maria Branyas Morera, née le 4 mars 1907 à San Francisco. Cette dernière a perdu la vie à 117 ans dans le nord-est de l’Espagne.

Elle consommait du yaourt trois fois par jour

Pour étudier la longévité humaine, des chercheurs ont décidé d’analyser son ADN. Après cela, les scientifiques ont émis une hypothèse qui pourrait expliquer sa longévité.

Apparemment, Maria mangeait beaucoup de yaourts. En fait, elle en consommait trois par jours. Trois yaourts natures par jour, de quoi faire le plein de probiotiques. En effet, le yaourt est un aliment fermenté, comme pour le fromage, le pain, etc.

Et, il est maintenant reconnu scientifiquement que manger des aliments fermentés aurait des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal. Ce microbiote aurait une influence majeure sur la santé globale d’un patient. On dit souvent que les intestins sont le second cerveau du corps.

« Sa friandise laitière préférée était une marque catalane locale appelée La Fageda, qui est un probiotique et contient de grandes quantités de bactéries saines », explique le Telegraph.

Autres éléments pour vivre plus longtemps

« Les scientifiques ont découvert que son âge biologique était 23 ans plus jeune que son âge réel », peut-on aussi lire.

Selon Eloy Santos, premier auteur de l’étude, « en plus de la consommation de yaourt, elle a ingéré de grandes quantités de fibres (un bon exemple est le smoothie contenant huit céréales différentes qu’elle a ingéré chaque matin), qui servent de prébiotique, c’est-à-dire de nourriture pour les populations bénéfiques de l’intestin, les faisant prospérer ».

« L’alimentation est donc un bon exemple de la manière dont des habitudes saines peuvent contribuer à un vieillissement en bonne santé et à une longévité prolongée », lit-on aussi. Une alimentation équilibrée, méditerranéenne, des aliments fermentés, moins de stress et bouger tout au long de la journée, voilà ce qui aiderait à vivre plus longtemps.

