Apprendre à pardonner permet de vivre plus longtemps ? (Études)

D’après plusieurs études, le fait de pardonner aurait un véritable effet sur la santé. De nombreux chercheurs ont réussi à le démontrer. Et selon eux, pardonner à quelqu’un, se pardonner soi-même et accepter ses actes, mais aussi le fait de s’excuser ont tous des effets bénéfiques sur la longévité.

Notamment parce que cet état mental permettrait d’être majoritairement plus serein, moins stressé, plus dans l’acceptation. Cela augmenterait notamment la confiance en soi, la confiance dans les autres, la plénitude au quotidien, et le pardon réduirait aussi les risques de conflits avec quelqu’un d’autre et de conflits internes.

« Forgive to live » : Forgiveness, Health, and Longevity est une étude qui date de 2012 et qui est réellement stupéfiante quant au lien entre le fait de pardonner et la longévité humaine. Publiée dans Journal of Behavioral Medicine, cette étude a été réalisée sur plus de 1 200 personnes âgées de plus de 65 ans.

Et selon cette dernière, qui a notamment utilisé des données de l’Université du Michigan, le pardon améliorerait drastiquement la santé. Dans cette étude, les chercheurs font la distinction entre deux sortes de pardon.

Le premier est le pardon conditionnel. Il s’agit de pardonner une personne qui avoue avoir commis un acte ou un geste injuste, pas moral. Et le second est le pardon inconditionnel qui implique le fait de pardonner une personne qui n’admet pas sa responsabilité, qui nie ou qui ne voit pas le mal. Les deux demeureraient bénéfiques de la même façon.

Le pardon pour réduire les problèmes de santé ?

Et dans une autre étude de Lee & Enright, il semble donc aussi que le pardon aurait un effet bénéfique pour contrer diverses maladies, comme les maladies cardiaques. Cette enquête se base sur 136 comparaisons au sujet du lien entre pardonner et problèmes de santé.

Notamment, au niveau du taux de cholestérol, de la fibromyalgie, des risques cardiovasculaires, ou encore l’hypertension. Et d’après cette étude, il semble effectivement que le fait de pardonner baisserait les risques d’avoir divers problèmes de santé, en se basant sur des patients de 12 à 106 ans.

Évidemment, cela reste à prouver au travers d’autres résultats. Mais, selon l’étude, les pensées négatives auraient en fait comme effet de stimuler les zones du cerveau impliquées dans la douleur. Et donc, à minima, il se peut que certaines douleurs et symptômes soient atténués par les bienfaits du pardon (à savoir l’acceptation, la sérénité).

Quand les douleurs mentales deviennent des souffrances physiques

Et finalement, pardonner agirait presque comme un pansement pour nos douleurs mentales et finalement physiques. Bien entendu, pardonner de guéri pas, attention. Mais, selon les diverses études, il y aurait quand même une corrélation bénéfique.

Dr Masi Noor, coauteur de la bande dessinée Pardonner, cette chose extraordinaire, explique que nous avons tous nos manières d’agir face aux douleurs.

« Certains.es se retranchent dans le silence, d’autres entretiennent un désir de vengeance et consacrent leur vie à tenter de le satisfaire. On peut aussi s’enfermer dans la souffrance, mettre notre vie en suspens, se réfugier dans l’alcool…« , lit-on.

Et dans tous les cas, même si la douleur est inconsciente, cette souffrance mentale affectera forcément votre corps. Les pensées négatives sont une souffrance mentale qui peut se répercuter sur le physique. C’est le cas avec l’anxiété par exemple qui implique des problèmes de respiration, problèmes digestifs, des boutons, etc.

Le pardon et la reconnaissance réduiraient l’anxiété

Et justement « la rancune est un fardeau, et le pardon, bien que parfois difficile à atteindre, offre une opportunité de lâcher prise sur les sentiments négatifs », explique l’auteur Don Miguel Ruiz. Et c’est aussi ce que révèle le psychologue Everett Worthington dans une étude internationale. Dans cette enquête, nous apprenons que pardonner permettrait de réduire l’anxiété et la dépression.

D’ailleurs, l’idée du pardon va de pair avec la pratique de la gratitude dont nous avons déjà parlé dans notre article sur les 7 habitudes vont vous rendre heureux dès le matin. Le fait d’accepter ses émotions, les situations, de relativiser, d’éviter les non-dits, de pardonner, d’être reconnaissant ont de vrais impacts sur nous, mentalement et physiquement.

