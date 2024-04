Qui est la tortue de Floride, qu’on voit souvent en France ?

En France, il existe très peu de tortues à l’état sauvage. Hormis la tortue d’Hermann dans le sud du pays, la cistude d’Europe ou l’émyde lépreuse, présents dans la nature, ces reptiles sont seulement disponibles à l’achat pour la terrariophilie.

Ah oui, attendez, nous en avons oublié une, présente dans la nature en hexagone: la tortue de Floride. Effectivement, venue de l’étranger, cette espèce envahit la France et avec l’arrivée des beaux jours, elles sortent de l’eau pour s’exposer aux riverains.

La tortue de Floride sort de sa cachette en France

La période de reproduction est là et si vous vous promenez aux abords de certains lacs et cours d’eau avec l’eau plutôt stagnante, vous pourriez bien tomber sur ces très belles tortues tachetées de jaune et de rouge.

Aussi appelée tortue à tempes rouges et tortue à oreilles rouges, cette espèce se reproduit très rapidement en France. Pourtant, il y a quelques années, elles n’étaient pas chez nous. Initialement, ces animaux viennent de l’est des États-Unis et du nord du Mexique. C’est donc très loin de la France.

Pourtant, ces tortues prolifèrent dans certaines zones du pays, comme dans le sud-ouest où elles sont de plus en plus nombreuses.

À la base, elles vivent dans les marécages, les étangs ou les lacs. C’est pour cela qu’elles choisissent souvent des lacs ou des eaux planes pour évoluer dans notre pays. Le temps chaud est aussi valorisé pour elle, d’où son choix de s’installer dans le sud français.

Une espèce jugée envahissante dans le pays

Désormais naturalisée en Europe, elle peut mesurer jusqu’à 30 cm pour une longévité de 30 ans environ. En général, elle mange des poissons et des végétaux comme des plantes, des algues. Là aussi, les lacs sont idéaux pour cette espèce plutôt vorace.

Tortue d’eau douce, elle est désormais désignée comme envahissante en France, justement parce qu’elle semble très à l’aise chez nous ! Cette espèce est dans le pays depuis plusieurs années déjà, certainement à cause d’éleveurs clandestins ou de capacitaires ayant laissé des spécimens s’échapper.

Pour avoir cette tortue à la maison, il faut effectivement être capacitaire, sa vente est sinon interdite. D’ailleurs, dans les années 80, la vente de ces tortues était très populaire et autorisée. Ce sont dans les années 1990 que la vente a été interdite.

