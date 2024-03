Les dragons existent-ils ? Ces fossiles qui sèment le doute

Nous n’avons pas vraiment entendu parler de dragons dans le documentaire signé Spielberg sur Netflix au sujet de la vie sur Terre. Pourtant, il y a de nombreuses créatures similaires à ces animaux fantastiques qui ont réellement existé. Ces créatures ont d’ailleurs certainement inspiré les dragons des mythologies. Et après cette explication du monstre du Loch Ness dans l’univers d’Harry Potter, penchons-nous sur ces créatures connues de tous, mais aussi et surtout sur une découverte récente qui relance le débat.

Le dragon, un animal légendaire connu dans la culture populaire

Les dragons, on les voit dans la religion, dans les films, dans les séries, dans des livres, etc. Cette créature légendaire est partout, très différente selon les œuvres et les cultures, mais qui est globalement similaire sur certains points.

Généralement, on le décrit comme un énorme lézard qui crache du feu et qui a des ailes. Mais outre les récits héroïques et les légendes, il semble que, comme pour le kraken, le dragon soit finalement inspiré d’animaux réels.

Les dragons inspirés d’animaux déjà existants

Plusieurs théories scientifiques évoquent comme inspiration le crocodile du Nil, le Varan de Komodo, la salamandre des grottes, ou encore le dinosaure Iguanodon bernissartensis. À l’époque, les ossements de ce dinosaure avaient d’ailleurs été attribués à un dragon.

Mais, encore plus récemment, des fossiles ont été retrouvés et ces derniers sont très ressemblants avec la morphologie légendaire des dragons. Alors évidemment, l’animal fossilisé n’est pas un dragon. Cet animal mythique n’est pas reconnu comme ayant existé, mais comme inspiré d’animaux ayant existé.

Des fossiles de Dinocephalosaurus orientalis retrouvés en Chine

Et ces fossiles, désignés comme des fossiles de Dinocephalosaurus orientalis, sont très ressemblants avec des dragons. Le Dinocephalosaurus orientalis était un reptile géant qui vivait essentiellement dans les mers.

Long en corps et doté d’un long cou, ce dernier serait vieux de 240 millions d’années. Les fossiles ont été découverts par les paléontologues dans la province du Guizhou, dans le sud de la Chine. Et dans la littérature, le fossile est clairement comparé à un dragon chinois (sans ailes).

L’animal présente 32 vertèbres cervicales et des membres palmés. Nous savons que le Dinocephalosaurus orientalis mangeait principalement du poisson puisque des restes ont été retrouvés conservés dans son estomac.

