Mythe ou réalité : Le Kraken existe-t-il ? Faisons le point

Maintenant que vous connaissez les légendes mythologiques autour des serpents, parlons monstre des mers : le Kraken. Cette créature mythique existe-t-elle vraiment, d’où vient ce récit ? Voici ce que nous savons sur lui.

Le Kraken, un animal légendaire qui tire son origine en Norvège

Nous l’avons déjà vu dans plein de films et de séries. Le Kraken existe dans les livres The Witcher, dans l’univers d’Harry Potter, dans les livres Game of Thrones, dans l’univers du Seigneur des anneaux, dans le livre de Jules Vernes Vingt mille lieues sous les mers, dans Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, dans Pirates des Caraïbes, dans la série Once Upon a Time, ou encore dans One Piece, dans le jeu World of Warcraft, ou bien dans God of War. Bref, ce gros calamar est partout dans la culture populaire.

Mais, cet animal légendaire vient surtout de la mythologie scandinave d’où est tiré toute son histoire, reprise dans les films, dans les séries, dans les livres et les jeux vidéos. Venue de Norvège, cette légende semble être décrite en premier lieu dans une œuvre norvégienne de 1250, l’Örvar-Odds saga. Plusieurs monstres marins y sont décrits. C’est en tout cas la source la plus ancienne que nous ayons du Kraken.

D’autres sources pour cette créature mythologique

Notez qu’un autre animal ressemblant au Kraken a été décrit aussi dans la mythologie grecque avec Ceto, un monstre créé par Poséidon. Nous y voyons aussi une ressemblance avec Scylla dans l’Iliade et l’Odyssée ou encore avec les Léviathans dans la Bible

Par la suite, en 1735, dans le Systema Naturae, le Kraken est aussi décrit comme un animal existant, un céphalopode de très grande taille. Mais, ensuite, l’animal fut retiré des futures éditions.

Dans le conte de Pontoppidan, le Kraken est décrit comme faisant la « taille d’une île flottante ». D’ailleurs, ce dernier assure que l’animal est souvent confondu avec une île.

Dans tous les cas, la plupart des récits le décrivent comme très grand, mais pas toujours comme un calamar. En premier lieu, le Kraken ressemblait davantage à un mélange entre une pieuvre et un crabe. Si vous ne connaissez pas les différences physiques entre une pieuvre et un calamar, nous avons un article dessus, mais les deux sont très différents physiquement.

Le calamar géant, un animal qui existe réellement

Il s’avère finalement que le Kraken soit cependant calqué sur un véritable animal qui existe vraiment, mais qui est bien plus petit que la taille décrite du Kraken : le calamar géant. En 1802, le malacologiste français Pierre Denys de Montfort explique qu’il existe effectivement des animaux marins géants comme des poulpes géants.

En réalité, il faisait allusion au calamar géant ou Architeuthis dux. D’après plusieurs scientifiques, notamment au Japon et aux USA, l’animal mesurerait environ 13 m pour les femelles et 10 m pour les mâles. Il s’agit du second mollusque le plus massif du monde après le calmar colossal qui est, lui, plus lourd.

Notez que certains rapports assurent l’existence de spécimens de plus de 20 m dans les profondeurs marines. Donc oui, le Kraken existe, mais il est tellement moins grand que dans les récits ! Voilà, vous savez. Maintenant, que diriez-vous de mieux comprendre l’origine du mythe du monstre du Loch-Ness ?

