Les serpents fascinent et effraient à la fois. Ils apparaissent souvent dans la mythologie et les légendes de nombreuses cultures à travers le monde. Bien qu’elles semblent vraies, ces histoires alimentent généralement la peur et la méfiance que ces créatures suscitent. Dans cet article, nous allons voir 15 légendes urbaines et folkloriques les plus répandues sur les serpents.

15. Le serpent qui prédit l’avenir

D’après certaines traditions, les serpents ont le pouvoir de prédire l’avenir. Ils sont vus comme des créatures mystiques dotées d’une sagesse ancienne. C’est ce qui les place dans un rôle de guide spirituel, capable de fournir des aperçus du futur. Prenons comme exemple la mythologie grecque où le serpent Python était considéré comme la gardienne du temple de Delphes. C’est ainsi qu’il aurait eu le don de prophétie.

VOIR AUSSI : Quelle est la relation entre le serpent et l’Homme ?

14. Le rainbow serpent

Cette créature imaginaire occupe une place importante dans les cosmogonies des peuples aborigènes d’Australie. Elle est décrite telle qu’un serpent arc-en-ciel et serait à l’origine de la création du paysage. Cet animal fictif serait également responsable des phénomènes climatiques, causant les pluies. Cette divinité chtonienne continue d’être vénérée jusqu’à présent.

13. Le Basilic

Il s’agit d’une créature légendaire qui trouve son origine dans les bestiaires médiévaux. Elle prendrait la forme d’un serpent couronné, censé tuer par un simple regard. Certains récits suggèrent même que son corps se termine par une tête de coq. Bien que le basilic soit purement imaginaire, cette chimère a longtemps été prise comme une histoire réelle.

12. Les serpents comme symbole de malchance

Certains pays entretiennent une superstition selon laquelle les serpents sont des annonciateurs de malheur. Leur simple présence dans une pièce signalerait le début d’une malchance. C’est juste une question de méfiance à l’égard de ce mystérieux reptile. Un serpent, en soi, ne possède aucun désir de provoquer le malheur d’un être humain.

VOIR AUSSI : Les serpents contribuent-ils à l’équilibre écologique ?

11. Les serpents comme des créatures maléfiques

Souvent, cette légende urbaine tend à véhiculer une croyance selon laquelle les serpents sont des êtres diaboliques. Les récits bibliques évoquant cet animal comme un tentateur rusé dans le jardin d’Eden contribue largement à cette perception. À cela aussi s’ajoute le fait que selon la culture judéo-chrétienne, le serpent est associé au mal. Ce n’est que de l’amalgame de peur, car un serpent reste un animal comme les autres. Il suit simplement son instinct pour assurer sa propre survie, quelles que soient les considérations morales présentes chez les humains. C’est une des légendes les plus persistantes sur les serpents.

10. Le serpent Hoop mord sa propre queue et roule en formant un cercle

Il paraît que le serpent Hoop mordrait sa queue et roulerait comme une roue. Cette croyance est beaucoup répandue dans plusieurs cultures. Physiquement, les serpents ne peuvent pas se mordre la queue ni adopter une posture en anneau. Ce mythe fait allusion à une métaphore ancienne, qui symbolise le cycle de la vie, la continuité et l’éternité.

9. Si vous tuez un serpent, son partenaire viendra après vous

Y a-t-il vraiment des gens qui croient que les serpents se vengent ? La réponse est oui, du moins c’est qu’une légende urbaine affirme. Présente dans de nombreuses cultures, cette conviction vient probablement du fait que les serpents sont des êtres territoriaux. Ils n’hésiteront pas à défendre leur territoire, si un autre les dérange là où ils se sentent bien et en sécurité.

8. La tête coupée d’un serpent reste vivante jusqu’au coucher du soleil

Cette croyance suggère qu’un serpent décapité reste en vie jusqu’au prochain coucher de soleil. Certains pensent même qu’entre-temps, la tête coupée continuerait de bouger et pourraient même attaquer. Ce n’est pourtant qu’un réflexe nerveux, et non une preuve de survie. Il s’agit donc seulement d’une des nombreuses légendes sur les serpents, et non un fait avéré.

7. Le serpent qui « mesure » sa maîtresse

Les serpents domestiqués auraient tendance à enrouler leur corps autour des jambes ou de la taille de leur propriétaire pendant son sommeil. Ce comportement serait, selon la croyance, une façon pour le reptile de le mesurer et d’évaluer s’il peut l’avaler tout entier. En réalité, cet animal à sang-froid cherche juste à réguler sa propre température en profitant de la chaleur que l’humain dégage.

6. Serpents attirés par le lait

Parmi les légendes répandues, les serpents seraient irrésistiblement attirés par le lait, au point de téter directement le pis des vaches. Ils pourraient même s’approcher des berceaux des nourrissons, ces derniers ayant l’odeur du lait maternel.

5. La Serpiente de Siete Cabezas

La Serpiente de Siete Cabezas représente une figure mythique des cultures autochtones d’Amérique centrale et du Sud. Elle est décrite comme un serpent géant à sept têtes, capable de cracher du feu. Cette créature symbolise souvent la destruction et le chaos.

4. Les Nagas

Dans la mythologie hindoue et bouddhiste, les Nagas représentent des serpents semi-divins. Ils sont à moitié hommes et moitié serpents ; loués en tant que gardiennes de trésors et de savoir occulte. Dans la religion, ces créatures sont associées à l’eau et apportent de la prospérité. Bien que légendaires, ces entités continuent d’être vénérées dans des rituels. Leurs représentations ornementales perdurent même dans l’architecture de certains temples. Il reste l’une des légendes sur les serpents qui perdurent encore à notre époque.

3. La Vouivre

C’est l’une des figures marquantes du folklore de l’Est et du Centre-Est de la France. Cette créature prendrait la forme d’un dragon ou d’un serpent ailé. Elle habiterait dans les eaux tranquilles telles que les lacs ou les marais. La Vouivre posséderait des trésors ou des pierres précieuses, et elle les garderait dans les profondeurs. Lorsqu’un humain venait à s’emparer de ses richesses, ce serpent légendaire se métamorphoserait en une belle femme pour le séduire et récupérer sa propriété. Du moins, c’est ce que la légende prétend.

2. Serpent d’eau dans les lacs

D’après ce mythe, de gigantesques serpents d’eau vivraient au fond de certains lacs et rivières. Le fondement de cette histoire varie dans son origine, c’est-à-dire de la région et de la culture. De base, elle suggère que ces créatures sont des gardiens de trésors ou des esprits de l’eau. Ces récits sont souvent basés sur le folklore, car il n’existe aucune preuve scientifique soutenant la présence de ces serpents aquatiques.

1. Serpents dans les toilettes

Cette légende est assez répandue partout dans le monde. Elle prétend que les serpents, généralement des pythons ou des cobras, se réfugieraient dans les canalisations des toilettes. Ils peuvent en surgir pour attaquer l’individu assis sur la cuvette. Cette histoire est effrayante, en particulier pour les enfants. Pratiquement, aucun gros serpent ne pourrait survivre ou traverser les tuyaux étroits. Il y a eu, certes, des cas rares de serpent découvert dans cette situation. Il s’agit surtout des espèces inoffensives.

De nombreuses légendes et croyances sur les serpents

Il existe de nombreuses légendes urbaines sur les serpents, que l’on ne pourra pas tous vous citer dans cet article. Ces histoires montrent généralement que les humains ont toujours eu un rapport compliqué avec cet animal mystérieux. D’un côté, ces créatures fascinent l’Homme, de l’autre, elles leur font peur. Ce qui est tout à fait logique, car certains sont venimeux.

Notez cet article