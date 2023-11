Les serpents font partie des animaux les plus redoutés au monde par les humains. Il inspire la peur à cause de l’existence de nombreuses espèces venimeuses. En effet, au cours de l’histoire, le serpent a acquis une mauvaise réputation, puisque certaines espèces possèdent un poison qui peut être mortel pour l’homme.

Les serpents sont des êtres vivants originaires du Crétacé, ce qui fait d’eux un groupe d’animaux très intéressant à étudier. Aujourd’hui, on compte près de 5 millions de morsures de serpent chaque année, dont 150 000 décès par empoisonnement au venin. Ces chiffres se concentrent principalement dans les pays tropicaux. À titre d’exemple, les cobras causent des paralysies respiratoires mortelles, tandis que les vipères entraînent des hémorragies. Seul un sérum antivenimeux peut soulager la victime.

Généralités sur les serpents

Les serpents sont des êtres vivants vertébrés à sang-froid dépourvus de membres. Pour se déplacer, les serpents rampent alors sur le sol. Appartenant à l’ordre des squamates, les serpents sont majoritairement des ovipares, c’est-à-dire qu’ils pondent des œufs pour se reproduire.

Ils possèdent un corps long et allongé, et recouvert d’écailles, mais également d’autres spécificités intéressantes : une langue bifide, des yeux sans paupières, un crâne articulé et des mâchoires mobiles pour faciliter l’ingestion de proies.

On compte environ 2 700 espèces de serpents, dont près de 400 sont venimeuses. Les serpents sont tous carnivores, et ils se nourrissent principalement de proies de taille moyenne. Certains peuvent néanmoins avaler des proies plus grosses, car leur mâchoire inférieure peut se détacher de leur mâchoire supérieure. Ils avalent leur proie sans la mâcher et passent ensuite le reste du temps à la digérer.

Les serpents s’adaptent facilement à l’environnement dans lequel ils évoluent, ce qui leur permet d’être présents sur tous les continents, sauf en Antarctique. Ils se sont en effet adaptés à tous les climats, menant ainsi à l’apparition de différentes espèces.

VOIR AUSSI : Quels sont les serpents les plus dangereux du monde ? Top 10 !

La distribution et l’habitat des serpents

Tout au long de leur évolution, les serpents ont pu occuper tous les types climats, même les plus extrêmes. Les seules exceptions sont les climats polaires et subpolaires. Ils ont aussi occupé tous les biotopes, que ce soit les déserts sableux, les torrents de montagne ou encore les forêts inondées.

La distribution géographique des serpents

Il existe aujourd’hui environ 2 500 espèces de serpents terrestres. Parmi ces espèces, deux familles sont connues pour causer des morsures graves, voire mortelles aux humains. Il s’agit d’une part des Viperidae, qui regroupent les vipères vraies de l’Ancien Monde, ainsi que les crotales de l’Amérique et de l’Asie du Sud-Est. D’autre part, on retrouve les Elapidae qui regroupent entre autres les mambas d’Afrique, les bongares d’Asie, les cobras, les Elapidae d’Australie, les serpents corail d’Amérique et les serpents marins.

D’autres familles de ce reptile, telles que les Atractaspididae ou vipères-taupes, serpents fouisseurs possédant un venin cardiotoxique, et certains Colubridae opistoglyphes peuvent causer des morsures douloureuses, voire mortelles. Cependant, les accidents liés à ces deux dernières familles sont rares, et surviennent généralement lors de manipulations de l’animal.

Chez les serpents, le venin est sécrété à partir d’une glande d’origine salivaire située en région temporale. Le venin est injecté dans la proie ou la victime par des dents maxillaires prévues à cet effet. Leur disposition varie en fonction de la famille de l’animal.

Distribution géographique des empoisonnements par les serpents dans le monde

Les serpents sont présents sous toutes les latitudes entre les deux cercles polaires. Cependant, on les rencontre au niveau des zones tropicales, surtout en Afrique et en Asie. Ces deux continents abritent notamment les espèces les plus dangereuses au monde et les peuplements les plus importants. Cela explique l’incidence et la sévérité des envenimations au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’Équateur.

Au total, c’est plus de 5 millions de victimes de morsures de serpent qu’on recense chaque année dans le monde. Les décès liés à l’envenimation et aux manques de soins appropriés avoisinent les 150 000, dont 70 % en Asie et 20 % en Afrique.

Les zones d’habitat des serpents

Comme on l’a vu précédemment, les serpents se sont adaptés à des habitats très divers. Par exemple, quelques espèces, comme le Typhlops commun, vivent sous terre et prennent surtout l’apparence de vers de terre que de serpents traditionnels.

D’autres espèces préfèrent vivre sur le sol et peuplent généralement les montagnes, les déserts et les forêts tropicales. Certains choisissent de vivre dans les buissons ou sur les arbres.

Pour finir, on retrouve aussi des espèces qui aiment être près de l’eau, voire dans l’eau. Les espèces marines sont environ de 70 de nos jours.

VOIR AUSSI : Comment faire fuir les serpents de son jardin avec des méthodes écolos ? 5 astuces

Les zones d’habitat des espèces les plus célèbres de serpents

L’anaconda

L’anaconda est une espèce répartie sur tout le long de l’Amérique du Sud : Brésil, Équateur, Colombie, Venezuela, Pérou, Suriname, Bolivie, Guyane, île de la Trinidad et Guyana.

L’anaconda est principalement aquatique. Il est donc commun de l’apercevoir dans les lacs, les fleuves, ainsi que les savanes inondées de façon saisonnière. Ce serpent se cache habituellement dans les marécages ou sur les berges des rivières. Il lui arrive aussi de se mettre dans les arbres au-dessus de l’eau, enroulé autour d’une branche.

Voici une vidéo sur l’anaconda :

Le boa constrictor

Le boa constrictor vit majoritairement en Amérique Centrale, du Sud et dans les Antilles. Il peuple les jungles, les savanes, les forêts tropicales humides, ainsi que les zones de culture. Bien qu’il fréquente rarement les points d’eau, on peut néanmoins le trouver non loin des lacs et des rivières, toujours en dessous de 1 000 mètres d’altitude.

Le boa constrictor évolue aussi bien au sol que dans les arbres. Il adore se cacher dans les terriers abandonnés, les herbes hautes, sous des roches ou dans le creux des arbres.

Découvrez le boa constrictor dans cette vidéo :

Le serpent à sonnette

Le serpent à sonnette se décline en trois espèces au Canada :

Le massasauga de l’Est, qui occupe le sud de l’Ontario ;

Le crotale de l’Ouest, qui peuple les prairies sèches de la Colombie-Britannique ;

Le crotale des prairies, qui vit dans les habitats semblables en Saskatchewan et en Alberta.

Les serpents à sonnette hivernent souvent en groupe dans des affleurements rocheux. Considérés comme dangereux, découvrez cette espèce dans cette vidéo :

La vipère

On retrouve la vipère aspic uniquement en Europe de l’Ouest, plus précisément dans le nord-est de l’Espagne, en France, en Suisse et en Italie. On compte également une faible concentration dans le sud-ouest de l’Allemagne, à l’extrême ouest de la Slovénie, ainsi que dans la partie méridionale de la Forêt Noire.

La vipère vit dans une grande variété d’habitats. Si on la retrouve généralement dans les terrains accidentés, elle se fait cependant plus rare dans les plaines cultivées. Cela est dû à l’agriculture intensive. La vipère vit traditionnellement dans les milieux secs, comme les coteaux rocheux embroussaillés ou les bois ouverts et leurs lisières, les murs de pierres sèches, les haies des bocages, les friches, etc. Elle adore aussi les écotones entre milieux ouverts et boisés. En montagne, on peut la trouver aux alentours des étangs.

Dans cette vidéo, le vipère du Gabon :

Le cobra royal

Le cobra royal vit habituellement dans les forêts humides, ainsi que dans des forêts de mousson présentant une saison sèche, les plaines marécageuses et les montagnes escarpées. Cette espèce de serpent est constamment à la recherche de diverses formes d’eau. Il parcourt alors les prairies et les cultures adjacentes aux forêts pour trouver un lieu adéquat où se poser. Il se cantonne souvent aux zones sauvages reculées et rarement fréquentées par les humains.

Toutefois, dans certaines régions, le cobra royal peut s’aventurer jusque dans les forêts et les parcs périurbains, voire intra-urbains s’il s’y sent protégé. C’est le cas par exemple à Hongkong, à Singapour et à Katmandou. Les plantations arborées lui sont notamment très favorables s’il n’y subit aucune persécution. De même pour les campagnes cultivées riches en arbres et bosquets.

Le cobra royal est une espèce surtout tropicale, avec une certaine tolérance aux basses températures. Il est donc possible de le retrouver jusqu’à 2 000 mètres d’altitude dans l’Himalaya. Ou encore à 2 500 mètres, sous des latitudes subtropicales où le climat connaît des hivers très froids avec des gelées et des chutes de neige.

Découvrez l’un des plus dangereux serpents du monde dans cette vidéo :

L’alimentation des serpents

Les serpents sont essentiellement carnivores. Ils se nourrissent principalement d’oiseaux, de reptiles, de poissons, d’amphibiens et d’insectes. Ce n’est que lorsque les proies sont rares ou difficiles à trouver qu’ils décident de se nourrir de spécimens de la même espèce. Pour se nourrir, ces reptiles avalent complètement leurs proies, puisqu’ils ne disposent pas de structures dentaires pour pouvoir mâcher.

Le principal inconvénient que les serpents peuvent rencontrer au niveau de leur alimentation concerne le processus de digestion. Pour avaler entièrement leur proie, pendant la digestion, ils doivent rester totalement immobiles. Cela leur permet de reconstituer l’énergie qu’il a dépensée pendant la capture de la proie. Après la digestion, les serpents peuvent passer plusieurs mois sans manger. Or, durant ce processus de digestion, ces animaux deviennent particulièrement vulnérables aux attaques de n’importe quel individu.

Pour échapper à une éventuelle agression, les serpents ont adopté un mécanisme de survie unique : expulser la nourriture à l’intérieur de leur corps afin de retrouver la mobilité et s’échapper.