Le jeûne séduit de plus en plus de monde pour ses nombreuses vertus. Que ce soit pour la santé ou le bien-être, cette pratique possède de nombreux adeptes. Les débutants doivent cependant prendre conscience des dangers du jeûne.

La pratique de la privation comporte des risques pour votre santé. Il est donc nécessaire de demander l’avis de votre médecin ou d’un professionnel avant de vous lancer dans cette aventure. Dans certaines situations, cet accompagnement est d’ailleurs indispensable le long du processus afin d’écarter les dangers imprévus durant votre cure.

Mises en garde sur le jeûne pour les débutants

Si vous êtes débutant alors que vous voulez pratiquer le jeûne, il serait plus sage de d’abord demander l’avis de son médecin traitant ou de vous informer en consultant un spécialiste.

En effet, des contre-indications existent. Les conditions de chaque individu sont uniques. Or certaines statuts physiques ou sanitaires sont incompatibles avec le jeûne. Tout d’abord, il faut savoir que si vous avez subi des troubles du comportement alimentaire, dont l’anorexie ou encore l’obésité morbide (à ne pas confondre avec les autres types d’obésité).

De même pour les personnes fragiles psychologiquement et physiquement. Les personnes trop minces ne peuvent pas non plus s’adonner à cette activité. Elles ne disposent pas de réserves de graisse suffisantes pour faire face à la privation de nourriture. Cela pourrait alors être dangereux pour leur santé.

En termes d’âge, le jeûne est contre-indiqué pour les enfants et les personnes d’âge avancé. En effet, selon le médecin Jean-Pierre Willem, les défenses immunitaires et les enzymes des personnes âgées ne sont plus suffisants pour supporter une telle activité. Le jeûne est donc particulièrement dangereux pour tous ceux qui ont plus de 60 ans.

Cette liste est évidemment non exhaustive. On peut également citer le cancer, la grossesse, la fatigue extrême, etc. Si vous êtes dans un cas particulier, le pratiquer dans une clinique spécialisée, ou à défaut, se faire suivre par un encadreur qualifié ou suivre un manuel dédié serait plus avisé.

Qu’est-ce que le jeûne ?

Que ce soit dans les ouvrages, les magazines ou les guides, le jeûne séduit de plus en plus de personnes. Il s’agit d’une pratique ancestrale qui consiste à arrêter de se nourrir pendant une durée déterminée, et à s’hydrater le plus possible avec des boissons non sucrées (eau, thé, tisane, etc.). Tout cela, à des fins thérapeutiques. Le jeûne est surtout pratiqué par les personnes souhaitant améliorer leur bien-être et leur santé.

Mais comment cela fonctionne ? Par définition, le jeûne consiste à priver son corps de nourriture et/ou de boisson pendant une durée déterminée. Il a pour but de mettre au repos certains organes du corps. D’une manière générale, la pratique du jeûne commence six heures après la dernière prise de repas.

S’il ne fait pas l’unanimité auprès des scientifiques, les professionnels vantent néanmoins son caractère plus ou moins naturel. Le chirurgien et anthropologue Jean-Pierre Willem avance notamment que le jeûne est une pratique que l’on retrouve dans de nombreuses cultures et à toutes les époques. Il ajoute que « les trois religions monothéistes le recommandent, et même les animaux le pratiquent ».

Les débutants pensent souvent que le jeûne sert surtout à perdre du poids. Bien que cela soit vrai, il a également pour vocation de nettoyer votre organisme et de retrouver un corps sain et en bonne santé. Chaque type de jeûne a cependant des objectifs spécifiques. On va d’ailleurs énumérer quelques-uns et résumer brièvement en quoi ils consistent.

Quels sont les différents types de jeûnes ?

Le jeûne médical est souvent requis pour des interventions chirurgicales ou autres procédures nécessitant une anesthésie. Le patient doit arrêter de manger 12 à 24 heures avant, et parfois même de boire quelques heures avant.

Le jeûne intermittent, d’une durée de 12 à 36 heures, aide à la perte de poids en rééquilibrant les hormones et en régulant la faim. Le jeûne de 24 heures est cependant un peu plus exigeant. Il implique de ne pas manger entre deux repas identiques (dîner à dîner ou déjeuner à déjeuner). Ce type est couramment pratiqué hebdomadairement pour la détoxification corporelle.

Le jeûne détoxifiant, souvent adopté après des excès alimentaires, comme lors des fêtes, permet la consommation de jus et autres boissons non sucrées, excluant les aliments solides. Quant aux jeûnes spirituels et religieux, tels que le carême chrétien, le Yom Kippour, le ramadan ou les pratiques bouddhistes, sont des formes anciennes de privation. Ils impliquent souvent des restrictions alimentaires strictes.

Enfin, le jeûne alterné est moins courant. Il consiste à s’abstenir un jour sur deux. Son principe s’aligne sur les pratiques alimentaires ancestrales. Cette pratique reste toutefois très difficile à intégrer dans notre mode de vie, et est également risquée.

Quand débuter le jeûne pour débutants ?

Le projet de jeûne n’est pas à prendre à la légère. Il est impératif de se sentir serein et d’être ouvert aux changements. Il n’existe donc pas de période spécifique dans l’année pour jeûner, mais il est préférable de le faire en n’étant pas stressée.

Il faut également savoir que s’arrêter de se nourrir a de réels impacts sur le corps. C’est un véritable facteur de stress, raison pour laquelle il faut éviter au maximum tout élément perturbateur.

Le médecin Jean-Pierre Willem conseille alors de profiter des vacances d’été pour commencer son jeûne. Il explique ce choix par le fait que la chaleur réduit la sensation de faim. Nous sommes alors peu susceptibles de ressentir la faim durant cette période.

Pour être plus serein, vous pouvez aérer votre esprit et lire des bouquins dédiés au jeûne. De plus, les professionnels recommandent de pratiquer le jeûne en couple ou en groupe afin de tenir sur la durée.

Le jeûne pour débutant : quelques conseils pratiques

En tant que débutant, il est normal de se demander comment commencer le jeûne. Des mesures sont en effet nécessaires pour mener à bien cette privation, au risque de mettre votre santé en danger. Cela vous demandera non seulement une préparation mentale, mais aussi physique. On vous lister les conseils pratiques pour débuter votre jeûne.

1. La préparation mentale et physique :

Mentale : Réfléchissez à vos motivations pour jeûner. Attendez-vous à des moments difficiles, surtout les trois premiers jours. Avoir une stratégie pour surmonter ces défis vous aiderait grandement à résister à la tentation.

: Réfléchissez à vos motivations pour jeûner. Attendez-vous à des moments difficiles, surtout les trois premiers jours. Avoir une stratégie pour surmonter ces défis vous aiderait grandement à résister à la tentation. Physique : Commencez par réduire progressivement votre alimentation quelques jours à l’avance. Essayez d’abord un jeûne de 6 heures, puis 12 heures, puis 24 heures, et ainsi de suite. Éliminez également les produits transformés, la viande, les produits laitiers, et les stimulants comme l’alcool et le café durant le processus.

2. Quelle alimentation avant le jeûne ?

Il est important d’éviter les excitants, les céréales, et réduisez les protéines. Consommez principalement des fruits et légumes, idéalement crus ou cuits à la vapeur. Vous pourrez aussi prendre des repas légers en évitant les aliments gras et difficile à digérer.

Envisagez un nettoyage de l’intestin, comme l’irrigation colonique ou des infusions douces (anis vert, fenouil).

3. L’hydratation lors de l’abstinence :

Buvez abondamment de l’eau faiblement minéralisée. Cela est très important, car votre corps élimine beaucoup de déchets et requiert du liquide pour assurer l’assainissement.

Pour les autres types de boissons, vous pouvez consommer du jus de fruits/légumes frais, tisanes, bouillons de légumes sans morceaux.

Évitez les jus acides, l’alcool, le café, le thé, les boissons gazeuses et les sodas.

4. La gestion de l’activité physique :

Cela peut être paradoxal, mais il est important de rester actif. Vous éviterez toutefois les exercices intenses. Privilégiez des activités douces comme la marche, le yoga ou le Pilates.

Rester enfermé chez vous est rarement une bonne idée. Cela peut rendre le processus plus difficile en focalisant sur la faim.

5. Gérer votre faim :

Comprenez que la sensation de faim est relative et fluctuante. Elle ne s’intensifie pas avec le temps.

6. Lors de la rupture du jeûne :

Commencez avec un verre de jus de fruits fraîchement pressé. Cela vous

Réintroduisez les aliments progressivement, en commençant par des jus de fruits et légumes, suivis de fruits, légumes cuits, légumes crus, céréales, et ainsi de suite.

7. Considérations psychologiques et émotionnelles :

Le jeûne ne devrait jamais devenir une contrainte. Il vous faudra d’ailleurs vous préparer à des décharges émotionnelles durant la privation.

Pour noter et gérer vos pensées et vos émotions, la tenue d’un journal pourrait être d’une grande aide.

8. Déterminer la durée de votre jeûne :

Déterminez la durée de votre abstinence en fonction de votre expérience et de votre état de santé. Pour les débutants, un jeûne de trois jours reste souvent recommandé.

9. Autres conseils à considérer :

Ne pas parler de votre privation vous permettra d’éviter de devoir vous justifier. Rendre des comptes est en effet fatigant, et certains ne comprendront pas votre démarche.

Assurez-vous de dormir suffisamment pour permettre à votre corps de récupérer. Se priver de nourriture va en effet vous mettre à l’épreuve.

10. Précautions supplémentaires :

Consulter un médecin avant de commencer le jeûne reste toujours recommandé pour un débutant. Cela est d’autant plus valable si vous avez des problèmes de santé ou prenez des médicaments.

Restez à l’écoute de votre corps et arrêtez le jeûne si vous vous sentez mal.

Pour les débutants qui font du jeûne pour perdre du poids, voici une vidéo sur le fasting intermittent :

Connaitre vos objectifs en débutant votre jeûne

En conclusion, le jeûne, avec ses diverses formes comme le jeûne médical, intermittent, de 24 heures, détoxifiant, spirituel, et alterné, offre une gamme d’options adaptées à divers objectifs et croyances. Chaque type possède ses spécificités et bienfaits, allant de la préparation médicale à la purification spirituelle et la régulation du poids. Cependant, il est crucial d’aborder le jeûne avec prudence et conscience, en tenant compte des besoins et limites individuels, pour en tirer le meilleur parti en toute sécurité.

