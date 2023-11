Régime : 5 questions à se poser avant de vous lancer !

Mener à bien un régime et atteindre ses objectifs de poids demandent des efforts et de la volonté. Votre mindset est très important et c’est ce qui va déterminer votre réussite ou non. Sans un mental fort, vous allez abandonner au premier obstacle rencontré. En effet, au début d’un régime, on est motivé, mais le plus difficile est de tenir sur le long terme. Avant de commencer un régime, vous devez vous poser 5 questions essentielles, les voici !

Un régime, ce n’est pas (que) une contrainte !

Avant de vous dévoiler les 5 interrogations, comprenez d’abord qu’un régime ne doit pas être vu comme une contrainte, mais comme une chance d’améliorer votre vie. C’est en tout cas un des facteurs clés de la réussite. En effet, vous allez adopter de nouvelles habitudes alimentaires, sportives et sûrement croiser la route de nouvelles personnes. N’ayez pas peur, ne pensez pas que c’est trop difficile ou perdu d’avance, gardez la foi et surtout, fêtez chacune de vos petites victoires.

Dès que vous dépassez un palier de poids sur votre balance ou que vous réalisez un nouvel entraînement sportif compliqué, marquez le coup, seul ou en bonne compagnie. Maintenant que vous avez le mental positif et que vous êtes dans de bonnes conditions, il reste 5 questions essentielles à vous poser avant de vous lancer dans un régime.

1. Êtes-vous prêts à changer votre routine pour mener à bien votre régime ?

L’efficacité d’un régime dépend de plusieurs choses. Votre mental bien sûr, vos objectifs évidemment, mais aussi des modifications que vous êtes vraiment en mesure d’accepter et de mettre en place. Cela demande des efforts et vous devez en avoir conscience.

Par exemple, votre alimentation journalière va changer du tout au tout. Que des aliments nutritifs et beaucoup plus de produits végétaux. Moins de calories, de sel, de sucre, d’aliments industriels, mais plutôt des fruits et légumes frais, biologiques, de saison. Gardez en tête la recommandation de l’OMS qui est de « manger cinq fruits et légumes par jour ».

VOIR AUSSI : Les 5 aliments à calories négatives : le secret pour une perte de poids efficace et saine

Ensuite, en dehors d’une alimentation équilibrée et variée, vous devrez aussi intégrer une routine sportive. Au quotidien, vous devrez aménager votre planning pour vous permettre d’effectuer des séances de sport entre 30 à 45 minutes. Ces nouvelles habitudes sont peut-être à l’opposé de ce que vous faites aujourd’hui, alors vous devez être préparés.

2. Est-ce le bon moment de commencer un régime ?

Bien sûr, il n’y a jamais de moment parfait pour déménager, acheter, faire un bébé, démissionner, monter sa boîte et donc aussi pour faire un régime ! On peut procrastiner et reporter le lancement en se disant qu’un jour, on se lancera. Malgré tout, un régime est difficile et nous ne sommes pas invincibles. Alors, la question du timing est quand même importante.

VOIR AUSSI : Êtes-vous résilient ? Les 8 signes qui le confirment !

Si vous êtes en plein cœur d’un divorce compliqué, si vous êtes surmenés, malades, endettés, en recherche d’emploi, vous avez déjà assez de challenges à mener. Est-ce que vous allez réussir à mener un autre défi en parallèle ? Il est préférable de laisser le temps faire son œuvre et d’attendre un moment plus propice. Sinon, vous risquez de voir votre régime échouer, ce qui vous rendra encore plus mal et dégradera votre confiance en vous. De plus, ne débutez pas votre régime juste avant Noël et Nouvel An, ce serait dommage…

3. Est-ce que vos objectifs sont réalisables ?

Un régime s’inscrit dans la durée pour la plupart des personnes. En effet, il ne s’agit pas de contrôler son alimentation pendant quelques semaines et ensuite de se réalimenter comme avant. En réalité, un régime est une démarche plus globale qui implique de changer sa manière de voir les choses. L’enjeu est de prendre soin de soi dans sa globalité et au quotidien. C’est le but de toute une vie ! Alors, puisque vous avez toute la vie pour atteindre la silhouette de vos rêves, vous avez aussi le temps d’y travailler.

Soyez réaliste, ne fixez pas des objectifs trop difficiles tout de suite et préférez le processus des petits pas.

Pas la peine de faire un sprint et de vous essouffler en cours de route. Vous ne voyez pas encore le haut de l’escalier, mais chaque petite marche montée vous rapproche de votre but.

4. Vos émotions impactent-elles votre poids ?

Si vous êtes victimes de vos émotions et qu’elles vous emprisonnent, vous allez devoir redoubler d’efforts pendant votre régime. Vous devez sortir de leurs emprises. Dès que vous aurez une fringale ou une envie, parce que vous êtes anxieux, énervés, mélancoliques, ne craquez pas. L’alimentation émotionnelle ou l’alimentation refuge concerne une multitude de personnes qui se réconfortent en mangeant.

VOIR AUSSI : Êtes-vous authentique ? Les 7 signes qui le prouvent !

Vous allez devoir vous en passer et vous trouver d’autres substituts plus sains. C’est peut-être l’occasion de réparer vos blessures émotionnelles et de travailler sur vous, plus en profondeur. Ainsi, ce régime aurait un rôle symbolique. Vous décidez de prendre soin de votre corps, mais aussi de votre esprit. Dans tous les cas, votre vulnérabilité et vos failles sont des freins si vous les ignorez. Par contre, si vous les écoutez et les acceptez, elles deviendront sûrement vos plus grandes forces.

5. Avez-vous un entourage bienveillant pour aller au bout de votre régime ?

Un régime n’est pas simple quand on est entouré de personnes qui ne sont pas dans la même démarche. En cas de déprime, d’épuisement ou de découragement, votre entourage doit être bienveillant et moteur. Cela implique de savoir à qui demander de l’aide et s’éloigner des personnes toxiques et néfastes.

Un régime, c’est aussi l’occasion de voir sur qui vous pouvez compter et qui sont vos véritables amis.

Vous allez vous délester de vos kilos superflus, mais peut-être aussi vous délester de vos amis superficiels ! Des chiffres en moins sur la balance et des proches en moins dans la balance !

Vous avez répondu « oui » aux 5 questions ? Alors, vous êtes prêts ! En effet, vous avez bien conscience de tous les bouleversements qu’un régime demande.

Pour vous aider et vous faciliter la tâche, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un spécialiste de la nutrition (nutritionniste, diététicien, naturopathe). L’avantage, c’est qu’il vous fournira un plan de régime personnalisé et individualisé. Par contre, si vous avez des blocages, faites-vous accompagner par un thérapeute pour y voir plus clair. Votre problème de poids est peut-être plus intime et profond que vous ne le croyez. Bonne chance ! Et vous, avez-vous déjà suivi un régime ?