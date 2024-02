Si vous buvez du thé vert tous les jours, c’est que vous connaissez quelques-uns de ses nombreuses vertus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d’y ajouter un filet de jus de citron dans votre tasse ? L’idée peut sembler étrange à certaines personnes, notamment ceux pour qui le thé vert au citron a un goût inhabituel. Croyez-nous, ce n’est pas si amer que cela paraît, étant donné sa saveur acide. En effet, cet ingrédient simple vient décupler les bienfaits de la tisane, vert ou noir, chaud ou glacé, sur votre santé.

Pourquoi le thé vert fait-il tant de bien ?

Le thé vert est l’une des boissons séculaires les plus populaires au monde. Il est connu pour ses nombreuses vertus. Parmi ceux-ci, trois se démarquent particulièrement par leurs impacts significatifs sur notre bien-être au quotidien.

Ses propriétés antioxydantes sont l’une des principales raisons de la popularité de cette boisson. Étant riche en catéchines, elle protège nos cellules des effets néfastes des radicaux libres. Cette action antioxydante contribue à la prévention de certaines maladies, comme les cancers et les maladies cardiovasculaires. Ce n’est pas tout, en boire régulièrement permet de lutter contre le vieillissement prématuré. C’est pourquoi certaines personnes l’utilisent pour laver le visage le matin et le soir.

Composé de caféine et de catéchines, le thé vert améliore notre capacité cognitive, la concentration et l’humeur. Cette boisson saine réduit le risque de perte de mémoire, tel que la maladie d’Alzheimer ou celle de Parkinson. À la différence du café, la caféine du thé vert se diffuse lentement dans le corps. C’est ainsi qu’elle procure une énergie douce et durable pour commencer une journée du bon pied.

Par ailleurs, certains composants du thé vert stimulent le métabolisme de plusieurs manières : augmenter la thermogénèse ou brûler les graisses. De nombreuses études scientifiques révèlent que cette boisson aide à perdre du poids.

Ce ne sont que des bienfaits parmi tant d’autres. Il est préférable pour les personnes aspirant à un mode de vie sain de boire cette boisson au chaud ou glacée. Lorsqu’elle est consommée régulièrement, associée à une alimentation équilibrée et à du sport, elle sait améliorer la qualité de votre bien-être.

Pourquoi faut-il ajouter du jus de citron dans son thé vert ?

Tout d’abord, le jus de citron est une excellente source de vitamine C. Cette substance antioxydante joue un rôle crucial dans le métabolisme des êtres humains. Elle renforce notre système immunitaire ; aide à combattre les infections et les maladies chroniques.

Ensuite, le citron présente une forte teneur en antioxydants grâce à laquelle il protège les cellules contre le stress oxydatif. Cette propriété antioxydante ralentit le vieillissement cutané et permet de réduire toute sorte d’inflammation.

Par ailleurs, ce fruit du genre citrus a un goût acide avec un effet alcalinisant sur le corps. Il équilibre le pH interne et diminue ainsi l’acidité de notre organisme. En conséquence, vous souffrez moins de troubles digestifs en buvant régulièrement du thé vert au citron. Il est toutefois déconseillé de consommer un jus de citron pur, car vous risquez ainsi d’irriter votre estomac.

À cette vertu s’ajoute le fait que le citron stimule la production de bile. C’est pourquoi on dit qu’il améliore la digestion. Ses enzymes digestives facilitent l’assimilation des aliments et évitent ainsi les problèmes comme le ballonnement et les brûlures d’estomac.

Ce fruit regorge des propriétés antibactériennes. Il permet de lutter contre diverses infections, notamment les infections urinaires ou cutanées. Viennent ensuite ses aspects antimicrobiens qui renforcent notre système immunitaire.

Découvrez les bienfaits et les dangers du thé vert :

Quels sont les effets bénéfiques de cette association ?

Le thé vert à lui seul fait déjà beaucoup de bien à notre santé. On peut toutefois rendre ses vertus encore meilleures en y ajoutant du jus de citron. C’est ce que révèle une étude menée par les étudiants de l’Université Purdue aux États-Unis. Cette recherche démontre que ce petit agrume agit en synergie avec le thé vert pour décupler ses avantages positifs.

Le thé vert contient de la caféine qui stimule le métabolisme de notre organisme et apporte ainsi de l’énergie. Grâce à sa forte teneur en vitamine C, le citron vient potentialiser cet effet énergisant. Ensemble, les deux ingrédients combattent la fatigue, vous permettant de rester alerte et concentré tout au long de la journée. Vous n’avez plus à vous faire avec les effets secondaires et indésirables du café.

Le problème du thé vert est que ses catéchines sont peu assimilées par notre organisme. Avec sa vitamine C et ses enzymes, le citron multiplierait l’absorption de ces antioxydants par 5 voire par 13. Du moins, c’est que les chercheurs ont affirmé. Plus les catéchines sont bien incorporées, moins sont les risques de maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Autrement dit, boire au minima une tasse de thé vert au citron par jour aide à renforcer notre système cardiovasculaire.

Par ses propriétés diurétiques, le thé vert aide les reins et la vessie à bien travailler. Quant au citron avec ses effets alcalinisant, il améliore la digestion et équilibre l’acidité de notre corps. Lorsque l’on mélange les deux ingrédients, le thé vert au citron fait plusieurs choses bonnes sur la santé :

Il rafraîchit la bouche ;

Il rend le système immunitaire plus fort ;

Il aide à perdre du poids ;

Les enzymes du citron et les tanins du thé vert stimulent le fonctionnement du système rénal…

Comment faire son thé vert au citron à la maison ?

Pour commencer, voici les ingrédients qu’il vous faut pour la préparation de votre thé vert au citron :

1 sachet de tisane à infuser ou 1 à 2 cuillères à café de feuilles de thé vert en vrac ;

Un demi-citron frais

1 à 2 cuillères à café de miel (selon votre goût)

Faites chauffer l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne la température idéale, c’est-à-dire, entre 80 et 85 °C. Si vous n’avez pas de thermomètre à la maison, faites porter l’eau à ébullition. Puis, laissez-la refroidir pendant environ 5 minutes.

Pendant ce temps, placez le sachet de thé vert ou les feuilles de thé en vrac dans une tasse. Si vous utilisez des feuilles en vrac, vous pouvez les mettre directement dans la tasse ou utiliser une passoire à thé.

Il faudra ensuite presser un demi de citron, ou un citron en entier selon le goût d’acidité souhaité. Puis, versez d’abord l’eau chaude avant d’y verser le jus de citron. Laissez reposer pendant 2 à 3 minutes.

Si vous voulez une présentation élégante, vous pouvez ajouter une rondelle de citron dans la tasse. Pour équilibrer l’acidité du citron, incorporez une cuillère à soupe de miel. Cela apportera également une douceur agréable à votre boisson, si vous aimez une boisson sucrée.

Pour ceux qui aiment du thé vert au citron glacé, il suffit de laisser la boisson à une température ambiante. Une fois refroidie, vous pouvez la placer au réfrigérateur pour le rafraîchir. Autre option possible : la boire avec des glaçons. À conseiller si vous ne tenez pas à attendre un bon bout de temps pour profiter de votre boisson énergisante.

Une expérience à tenter ?

Mettre du citron dans votre thé vert tous les jours va vraiment lui donner plus de goût. Cela le rendra aussi meilleur pour la santé. Associer ces deux ingrédients permet de décupler les effets bénéfiques du thé vert sur le bien-être au quotidien. Vous obtenez une boisson avec des vertus détoxifiant, amincissants et vitaminés, précieux pour garder un mode de vie saine.

Une expérience à tester par vous-même pour vous faire votre propre avis sur le thé vert au citron ! N’hésitez pas à nous le partager !

