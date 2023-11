Si vous pensez avoir besoin d’une carte mobilité inclusion de priorité, par exemple pour être prioritaire à la caisse, à cause d’un handicap, voici ce que vous devez faire pour (peut-être) en obtenir une.

Attention : cet article ne concerne que les personnes en situation de handicap, pour les femmes enceintes qui ont besoin d’une priorité à la caisse, ce n’est pas à la MDPH qu’il faut s’adresser, mais à la CAF directement. La demande est gratuite et peut être faite auprès de votre Caisse d’Allocations Familiales.

NB : Nous parlons de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) priorité. Mais, il existe d’autres cartes qui se demandent de la même façon : la CMI stationnement pour se garer sur les places handicapées et la CMI invalidité.

Étape 1 : Faire sa demande MDPH

La première étape pour obtenir une carte inclusion pour la priorité, c’est de s’inscrire à la MDPH. En effet, pour obtenir cette carte, vous devez d’abord être reconnu comme handicapé. Dans ce cadre, la MDPH doit reconnaître votre situation médicale comme handicapante.

La première chose à faire est donc d’envoyer son dossier de demande à la MDPH en prenant soin de cocher sur le dossier la demande de carte inclusion priorité. Mais nous vous conseillons de cocher toutes les demandes dans le dossier (RQTH, AAH, etc) pour savoir tous les droits auxquels vous êtes éligible.

En plus du formulaire de demande à remplir, vous devez envoyer toutes les pièces justificatives demandées dans le formulaire et aussi, et surtout, un certificat médical rempli par un médecin. Un médecin doit effectivement motiver votre demande.

Vous devez envoyer le dossier à la MDPH de votre département. Celle-ci répondra favorablement ou non dans un délai d’environ 4 mois (plus ou moins).

Si l’avis est favorable, un agent de la MDPH vous rendra visite à la date que vous souhaitez et cette personne évaluera vos besoins et les transmettrons par la suite à une commission qui vous attribuera ou non vos droits, ici la carte notamment.

Étape 2 : Demander la carte lors de l’évaluation et Décision de la CDAPH

L’avis est favorable, la MDPH accepte votre situation comme handicapante. Pour elle, vous êtes donc une personne handicapée. A partir de ce moment-là, vous aurez un référent à la MDPH et ce réfèrent va venir chez vous pour dresser une évaluation précise de vos besoins pour alléger votre charge.

C’est lors de cet entretien que le référent va noter si vous avez besoin d’une aide humaine par exemple, de remboursements spéciaux, d’aide financière, etc. Et c’est aussi à cette occasion que la question de la carte inclusion priorité sera abordée.

Vous et le réfèrent vous mettront d’accord à ce moment-là sur l’utilité de la carte. Si le réfèrent juge que la carte est nécessaire, il ne notera et transmettra cette demande à la commission.

Par la suite, votre dossier et l’évaluation seront donc examinés par la commission CDAPH. C’est elle qui vous adressera les notifications par courrier de vos droits. Et si votre droit à la carte inclusion priorité est accepté, vous recevrez donc une notification sur son acceptation et un document informatif pour demander l’impression de votre carte.

Étape 3 : Recevoir sa carte et utiliser sa carte

Vous avez reçu la notification d’ouverture de droit à la CMI priorité ainsi qu’une notice explicative pour demander votre carte. Rendez-vous sur le site internet inscrit sur le document.

Ce site vous permettra de suivre votre demande de CMI priorité et d’envoyer la demande d’impression avant toute chose.

La première chose à faire étant d’ajouter une photo d’identité (que vous pouvez faire à la maison en suivant les règles pour une photo d’identité, le format n’est cependant pas important, donc pas besoin de faire attention aux dimensions, essayez de prendre la photo en mode portrait).

Après cela, vous pourrez envoyer votre demande et la carte sera imprimée gratuitement et envoyée chez vous.

Une fois votre carte en main, vous pouvez l’utiliser dès à présent. Elle reste valide jusqu’à la date indiquée dessus. Il faudra refaire une demande avant cette date.

Quels sont vos droits avec la CMI priorité ? Vous avez un accès prioritaire aux transports, places assises dans les transports, aux caisses dans les magasins, en salle d’attente, files d’attente, dans les manifestations…