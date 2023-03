Comment accélérer une demande de logement social ? 4 astuces !

Lorsqu’on a budget limité et qu’on souhaite trouver un logement pas trop cher, il n’est pas rare de se tourner vers le HLM, soit le logement social. Sauf que vous n’êtes pas seul à faire votre demande de logement social et il y a beaucoup d’autres familles qui espèrent obtenir un appartement ou une maison grâce à ce dispositif basé sur un plafond de ressources.

On estime qu’en moyenne un dossier pour un logement HLM met 1 an à passer en commission. Selon les villes, ce peut être plus ou moins. Dans tous les cas, c’est premier arrivé, premier servi. Généralement, une commission pour le HLM tranche entre 3 dossiers pour l’attribution d’un logement.

Ainsi, il est très compliqué d’obtenir un appartement ou une maison du genre rapidement, surtout si le dossier ne sort pas du lot (enfants, famille nombreuse, très faibles revenus, sans domicile, etc). Cependant, il existe quelques astuces pour accélérer ce processus de demande de logement social. En voici 4 qui pourraient jouer en votre faveur pour obtenir un logement vite.

Accélérer sa demande de logement social : Faire appel à un courtier immobilier

Cela peut paraitre étrange puisque faire appel à un courtier immobilier coûte cher. Mais, c’est généralement un investissement payant puisqu’un courtier immobilier pourra vous aider à faire passer votre dossier HLM beaucoup plus vite. Cette astuce, bien que couteuse, vous assure néanmoins un accompagnement efficace pendant toute la durée de la procédure.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’administratif, c’est une bonne solution puisque cet agent va prendre votre dossier en charge dans son intégralité.

Il vous aidera notamment à mettre en place un dossier solide qui passera plus vite et qui sortira du lot. Vous pouvez vous adresser à une agence immobilière pour en trouver un facilement.

Recourir à la commission de médiation de votre département pour que sa demande de logement social aille plus vite

Autre solution qui ne vous coutera rien pour cette fois : faire passer le dossier à la commission de médiation de votre département. Lorsque vous faites une demande de logement social, vous recevez un numéro départemental (sur l’attestation d’enregistrement de votre demande).

C’est grâce à ce numéro que vous pourrez passer par la commission de médiation de votre département. Pourquoi faire cela ? En fait, cette procédure vous permet de faire un recours à l’amiable qui vous permettra d’accélérer votre demande de logement social.

Par contre, il faut justifier d’une situation d’urgence pour espérer que cela fonctionne.

Il faut, par exemple : être sans logement, être installé dans un logement de transition (hébergement, hôtel), être en procédure d’expulsion, être dans un logement insalubre à l’instant de la demande, occuper un logement sur-occupé. Vous pouvez aussi passer par cette solution si vous êtes une personne handicapée ou une famille nombreuse.

Déposer votre demande auprès de la mairie, de la préfecture ou directement auprès d’une agence immobilière HLM

Autre possibilité : déposer votre demande auprès de la mairie ou de la préfecture. Pour avoir un logement social vite, n’hésitez pas à déposer votre dossier de demande directement à la mairie ou à la préfecture, sans passer par le site dédié.

De la même façon, renseignez-vous sur les agences immobilières spécialisées dans le HLM. Vous pouvez tout à faire déposer un dossier de location attractif direct auprès de ces agences. Souvent, cela va plus vite puisque vous n’aurez même pas à passer en commission.

Dans tous les cas, soignez et complétez bien votre demande, tout en essayant de sortir du lot

Dans tous les cas, votre demande de logement social doit être en béton. Il ne faut faire aucune erreur dans l’élaboration de ce dossier puisque n’importe quel oubli de document peut ralentir le traitement de votre dossier. Vous pouvez ainsi faire appel à un écrivain public ou un agent immobilier pour créer votre demande sans failles.

Tous les éléments qui peuvent appuyer votre demande doivent aussi se trouver dans le dossier (handicap, revenus faibles, famille nombreuse, sans logement, etc). Cela doit être mentionné et si possible être appuyé par un document.