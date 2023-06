9 éléments à vérifier lorsqu’on envisage d’acheter une maison

Lorsqu’on envisage d’acheter son premier bien immobilier, par exemple une maison, il y a plusieurs choses à vérifier avant de signer n’importe quel papier. En amont de la signature du compromis de vente ou même avant de faire une offre sur un logement, voici donc les éléments à ne pas laisser de côtés car, sans vérification de votre part, ces choses peuvent vous coûter gros et vous laisser de très mauvaises surprises.

Bien vérifier la toiture avant d’acheter la maison

Parmi les éléments à absolument vérifier avant d’acheter une maison, mais même un appartement : la toiture de l’habitation. Pour cause, gardez toujours à l’esprit que les agents immobiliers veulent vous vendre le bien en question et ils ne vont pas toujours vous informer d’une toiture à refaire sous peu. Mais, une toiture à revoir coûte très cher. Vous pouvez en avoir pour 4000 euros au minimum, comme en avoir pour 70 000 euros, juste avec le toit à refaire.

Nous vous conseillons donc de faire vérifier la toiture lors d’une contre-visite avant toute chose. Vous pouvez par exemple demander les dernières factures de rénovation de celle-ci aux propriétaires, mais aussi faire venir un audit de toiture ou un couvreur pour qu’il estime sa durée de vie. En général, une toiture vit 30 ans.

Vérifier le DPE de la maison et les aménagements énergétiques : mode de chauffage, double vitrage…

Avant d’acheter une maison ou un appartement, nous vous conseillons également de faire vérifier les équipements énergétiques et le DPE du logement. Le DPE doit être récent et fourni par le propriétaire actuel. Ensuite, vous pouvez faire venir un chauffagiste, un vitrier, ou encore un menuisier pour vérifier si la maison est aux normes et si sa consommation énergétique est normale.

Le mode de chauffage est à vérifier, notamment pour voir si les chauffages ne sont pas trop vieux et s’il est possible d’installer un autre mode de chauffe, comme un poêle. Pareil pour le double vitrage, une maison avec double vitrage consomme moins et est mieux isolée au niveau sonore. Si la maison est équipée, cela vous fait moins de frais en travaux et moins de frais sur vos factures d’électricité ou de gaz.

Le double vitrage peut coûter entre 100 et 2000 euros par fenêtre. Et pour le chauffage, cela dépend de ce que vous voulez entre une cheminée, un poêle, une clim réversible… Mais, là aussi, le prix sera élevé si la maison est une passoire énergétique.

Bien regarder si le réseau électrique est aux normes dans l’habitation

Faire venir un électricien est toujours une très bonne idée lorsqu’on envisage sérieusement d’acheter un logement, surtout si vous achetez dans l’ancien, voire dans le très ancien. Le réseau électrique doit être vérifié car, s’il n’est pas aux normes, il se peut que vous vous exposiez à des risques d’incendie ou une surconsommation électrique.

Refaire l’électricité d’une maison coûte aussi très cher, il vaut donc mieux savoir si cela est à faire pour éventuellement négocier le prix du bien immobilier. À titre indicatif, vous en avez environ pour 15 000 euros pour une maison de 150 m².

Se renseigner sur les éventuels risques du terrain, comme l’inondation

Avant tout achat immobilier, il convient également de se renseigner auprès de la mairie du logement que vous voulez acheter. Pourquoi ? Parce que la mairie peut vous fournir tous les documents liés aux risques éventuels du terrain.

Par exemple, la mairie peut vous dire si le terrain a des risques d’inondations, s’il est constructible sur toute la parcelle ou non… Veillez bien à obtenir ces informations avant de signer car une maison située en zone inondable peut être baissée en prix en raison des risques.

Vérifier la façade et son état général pour prévoir ses éventuels frais

La façade d’une maison, ça coûte très cher, comme pour la toiture. Ainsi, il est toujours très important de bien regarder celle-ci pour voir s’il y a des frais à engager dedans. Fissures, saletés… Vous pouvez déjà regarder cela par vous-même (y compris pour un immeuble). Vous pouvez aussi faire appel à un façadier pour estimer les coûts de ravalement, par exemple. En moyenne, comptez 60 euros du m2, mais ce peut être beaucoup plus en fonction de matériaux.

Bien vérifier l’isolation de la maison qui vous intéresse

Parmi les équipements énergétiques les plus importants à vérifier : l’isolation de la maison. Y a-t-il de l’amiante, faut-il revoir l’isolation et la refaire ? Vous devez être certain des risques potentiels de l’isolation du bien et des travaux à faire avant d’y habiter. Pour cela, il faudra donc faire faire un bilan thermique auprès d’un bureau d’études et un couvreur / plaquiste / professionnel de l’isolation.

Scruter la présence de champignons sur les sols, les murs, les plafonds

L’humidité dans une maison est un fléau et cela traduit d’une mauvaise ventilation du bien surtout. Pour constater l’humidité d’un bien et la présence de champignons, vous pouvez déjà regarder par vous-même les murs, les sols, les coins, les plafonds, en quête de petites traces noires ou vertes. Faire venir un plombier ou bien un professionnel du bâtiment dans ce cas peut aussi être utile.

Bien regarder l’état des joints et des équipements dans la cuisine et dans la salle de bain

Deux pièces doivent attirer particulièrement votre attention lors de visites immobilières : la salle de bain / salle d’eau et la cuisine. Pour cause, ces pièces sont parmi les plus chères à refaire en cas de problème, notamment au niveau de la plomberie et des équipements et joints. Ce sont les équipements électriques, les aérations et les équipements d’arrivée d’eau qui sont surtout à faire vérifier par un électricien, un professionnel de la VMC et un plombier.

Comparer les prix au m2 pour éventuellement négocier l’achat du logement en cas de travaux

Avant d’acheter un bien immobilier, vous devez donc vérifier tous les éléments ci-dessus et faire le point sur le coût total de l’achat. Faites donc chiffrer les travaux et comparez les prix au m2 avec d’autres biens similaires sur le même secteur, mais qui ne semblent pas avoir trop de travaux.

Bien comparer les prix peut vous permettre de gagner beaucoup d’argent sur votre acquisition. Il faut évidemment intégrer à cela : le prix du bien, le coût estimé des travaux, les frais de notaires estimés, l’assurance à la banque, les charges pour un appartement ou une copropriété, mais aussi les intérêts.