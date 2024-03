Vrai ou faux : faut-il mettre de l’huile dans l’eau des pâtes ?

Désormais, vous savez que le chat ne voit pas totalement dans le noir. Mais, attaquons-nous à une autre idée reçue : l’huile dans l’eau des pâtes. Philippe Etchebest n’est malheureusement pas présent pour vous donner la réponse. Mais, heureusement, nous l’avons ! Et sachez que ça ne sert strictement à rien. On vous explique.

Est-ce important de mettre de l’huile dans l’eau des pâtes ?

Mettre de l’huile dans l’eau des pâtes alors qu’elle est en train de bouillir serait idéal pour décoller les pâtes lors de la cuisson. Mais, sachez que c’est un énorme mythe. En réalité, cette action n’est pas du tout nécessaire, voire inutile.

Si vous vous rappelez des bases de vos cours de science, l’eau et l’huile ne se mélangent pas. On dit que ces deux liquides sont immiscibles ou non miscibles. Effectivement, l’huile est hydrophobe.

Dans ce cadre, l’huile ne peut pas du tout avoir un effet sur les pâtes qui, elles, sont au contact de l’eau en grande quantité. L’huile va stagner en haut de la casserole.

À la limite, si vous voulez décoller vos pâtes, éviter qu’elles collent en refroidissant et leur donner un petit goût, mettez de l’huile dans les pâtes juste après cuisson, après les avoir égouttés. C’est un peu le même effet que le beurre dans les pâtes après cuisson.

Sinon, pensez bien à décoller vos pâtes avec votre cuillère pendant que l’eau bout, remuez bien de temps en temps, cela permet de ne pas avoir de bloc de pâtes !

Astuce : Mettre une cuillère de grande taille en bois au-dessus de sa casserole qui bout permettrait que l’eau ne déborde pas, vrai ou faux ? Contrairement aux idées reçues, cette astuce est vraie (testée et approuvée).

Et faut-il mettre du sel dans l’eau des pâtes ?

Pour le goût des pâtes et pour éviter de saler après, vous pouvez effectivement rajouter du sel dans la casserole qui bout. Il n’y a pas vraiment de problème à ça, à part peut-être celui-ci : si vous ne mettez pas assez de sel, vous allez certainement devoir resaler après car ce dernier va finir par se dissoudre dans l’eau et une partie va finir par partir avec l’eau usée dans l’évier.

Sinon, le sel a un effet très bénéfique sur la cuisson des pâtes. Un effet qui va avec l’idée de l’huile dans l’eau.

En effet, ajouter du sel dans l’eau des pâtes permet de limiter la gélatinisation de l’amidon à la surface des pâtes. Et pourquoi c’est cool ? Parce que cela permettra que les pâtes collent moins après cuisson ! Voilà, encore une petite astuce pour que les pâtes ne collent plus.

