Ce sport aiderait à combattre la dépression, selon une étude

Ce n’est pas un mythe, le yoga permet de faire le vide dans son esprit, si vous le désirez, de partir en introspection, et finalement, c’est très thérapeutique. Mais, il y a un type de yoga qui aurait même pour particularité d’aider à la lutte contre la dépression.

Le yoga est un sport très complet et thérapeutique

Le yoga est un sport qui ne nécessite pas beaucoup de matériel, voire pas du tout (même pas besoin de tapis avec un bon sol), on peut travailler tout le corps, tous les muscles, travailler son cardio avec le cardio yoga ou le yoga-dance, travailler la respiration, faire du yoga à son rythme sans trop d’efforts… Bref, c’est un peu le sport parfait.

En plus, on peut le pratiquer chez soi, en salle, seul ou en groupe. C’est idéal. On dit d’ailleurs que ce sport permettrait de rester jeune plus longtemps et de garder la forme. Cela vient de trois choses.

Premièrement, comme nous vous l’avons dit, on peut perdre du poids en douceur et se muscler tous les muscles avec cette pratique. C’est donc parfait aussi pour le renforcement, ce qui permet aussi de réduire les douleurs musculaires et articulaires.

Deuxièmement, on travaille beaucoup la souplesse, ce qui permet notamment aux personnes obèses ou âgées de travailler leur mobilité.

Et troisièmement, c’est un sport qui permet la plénitude, de faire le vide, de se concentrer sur soi. On peut même faire de la méditation en même temps qu’on fait du yoga. Et d’après les experts en la matière, c’est un sport qui permettrait donc de réduire le stress, notamment en se réappropriant son corps, en se sentant plus léger et grâce à ses effets thérapeutiques.

Le hot yoga permettrait de lutter contre la dépression

Mais, il existe un type de yoga qui aiderait même à combattre la dépression si vous le pratiquez régulièrement : Le hot yoga ou yoga Bikram. En gros, il s’agit de faire du yoga dans une pièce chauffée, aux alentours de 40 °C.

Si les effets du froid sont connus pour aider à réduire l’angoisse, notamment avec les spas glacés, l’inverse serait aussi le cas. C’est en tout cas ce qu’a révélé une étude réalisée par le Massachusetts General Hospital, relayée « The Journal of Clinical Psychiatry » en octobre 2023.

VOIR AUSSI : 7 bonnes raisons de tester le yoga en ligne

Une réduction drastique des symptômes

Et selon cette enquête, le yoga chaud permettrait une amélioration de la santé mentale. Deux groupes de participants ont permis de le vérifier. Le premier a fait du hot yoga pendant une semaine sur 90 minutes par jour et le second groupe non.

Et le premier groupe aurait vu sa santé mentale s’améliorer. Les chercheurs ont observé une baisse de 50 % des symptômes liés à la dépression. 44 % des patients ont d’ailleurs été considérés en rémission après cette expérience.

Notez cet article