Les spas sont souvent considérés comme des havres de détente et de bien-être. Cependant, ne sous-estimez jamais les risques qu’ils représentent pour la santé pulmonaire. On vous explique le danger et comment vous en prémunir.

Les dangers cachés de l’eau du spa

Lorsque vous vous plongez dans l’eau d’un spa pour une détente méritée, vous pouvez être exposé à des risques insoupçonnés pour votre santé pulmonaire. Selon une publication récente du journal The Sun, les bactéries présentes dans l’eau chaude des bains à remous peuvent déclencher des maladies pulmonaires.

Ces bactéries, connues sous le nom de mycobactéries, ont la capacité de prospérer dans un environnement propice à leur développement, comme celui des spas.

Les avertissements des experts

Dan Baumgardt est un maître de conférences célèbre d’une Université de Bristol. Il met en garde contre les dangers potentiels des bains à remous.

Il reconnaît les bienfaits souvent associés à la chaleur et à l’hydrothérapie. Il souligne néanmoins que les baignades relaxantes dans ces environnements peuvent parfois faire plus de mal que de bien.

Les symptômes à surveiller

Les personnes exposées à de l’eau contaminée dans les spas peuvent présenter divers symptômes, notamment un essoufflement, une toux persistante et de la fièvre. Ces signes peuvent apparaître après une exposition prolongée à l’eau contaminée. Ils peuvent être associés à des modifications pulmonaires détectables par radiographie ou scanner thoracique.

Les conditions idéales pour la croissance des bactéries

Les spas proposent un environnement parfait pour la prolifération des mycobactéries. La chaleur constante du système crée des conditions optimales pour la croissance de ces bactéries. Le bouillonnement de l’eau agit comme un aérosol, libérant les bactéries dans l’air où elles peuvent être inhalées.

La sensibilisation à la prévention

Il semble assez essentiel de sensibiliser le public aux risques associés à l’utilisation des spas. Elle doit avoir pour cible les utilisateurs fréquents et les personnes ayant un système immunitaire affaibli.

La Pulmonary Fibrosis Foundation rappelle que plusieurs maladies peuvent être contractées dans les spas. Elles peuvent aussi vous affecter dans d’autres environnements humides tels que les saunas et les douches.

En restant vigilants et en prenant des mesures de précaution appropriées, vous pouvez minimiser les dangers. Profitez pleinement des bienfaits thérapeutiques des spas en toute sécurité.

