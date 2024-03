Quel est le signe astrologique qui a le plus d’intuition ?

L’intuition, c’est le fait de ressentir quelque chose de caché, par avance. C’est presque quelque chose de spirituel, vous avez un pressentiment quasiment viscéral. Vous sentez que quelque chose cloche, qu’il faut faire tel choix mais vous ne savez pas pourquoi. Et d’après l’astrologie, certains signes seraient plus intuitifs que d’autres.

Généralement, ces signes du zodiaque devraient justement faire confiance à leurs pressentiments et écouter leur intuition car elle est très forte. Maintenant que vous savez quel est le signe astrologique le plus intelligent, découvrez qui a ce fameux « sixième sens ».

Le signe du zodiaque qui a le plus d’intuition est…

Selon l’astrologue et médium Claude Alexis, il existe effectivement des signes astrologiques qui sont plus intuitifs que d’autres.

D’après lui, mais aussi selon d’autres experts en la matière, l’un des signes les plus mystérieux serait aussi l’un des plus instinctifs, qui doit suivre son instinct car il a souvent raison. De quoi s’agit-il ? Il s’agirait du signe du Scorpion. Très magnétique et attirant, le natif du Scorpion serait aussi le plus spirituel des signes. Et généralement, son instinct ne le trompe jamais.

On dit de lui qu’il sait bien cerner les gens. Il réfléchit vite et a tendance à comprendre les choses rapidement, à force d’analyser instinctivement les situations.

Autres signes astrologiques qui ont un bon instinct

Mais, il n’est pas le seul. D’après les astrologues, la plupart des signes du zodiaque liés à l’eau sont aussi très intuitifs, comme le Scorpion. Ce serait donc aussi le cas du Cancer, reconnu comme l’un des signes les plus atypiques en caractère, entre curiosité et fougue.

Et ce serait aussi le cas du Poisson qui est connu comme très mystérieux et curieux également. On dit aussi que le Sagittaire aurait une très bonne intuition aussi toutefois, comme son cousin le Capricorne.

