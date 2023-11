Il faut savoir que la faculté de penser et de réfléchir est innée à tous les êtres humains. En revanche, l’intelligence est quelque chose qui se cultive à partir de différentes méthodes. Des recherches scientifiques ont notamment montré que les éléments dont les individus nourrissent leur cerveau permettent d’améliorer ou de dégrader considérablement leur faculté mentale. Il est donc possible d’augmenter un peu plus cette aptitude en effectuant les bons exercices. Voici quelques idées que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne afin d’aiguiser votre intelligence.

Qu’est-ce que l’intelligence ?

L’intelligence correspond à la capacité d’un individu à faire appel à ses connaissances afin de s’adapter à une situation et à choisir ses actions selon les circonstances.

On distingue différents types d’intelligence. Celle qu’on connait le plus et qui est la plus étudiée par les scientifiques est celle qu’on évalue à partir du quotient intellectuel (QI). Le QI intègre l’intelligence logico-mathématique et linguistique.

L’intelligence logico-mathématique se caractérise par l’aptitude à manier les chiffres et à résoudre des problèmes liés à la logique. Quant à celle de la linguistique, elle correspond à la capacité d’un individu à utiliser le langage pour s’exprimer et pour comprendre autrui.

À ces 2 types s’ajoutent six autres formes. Ces dernières ont été théorisées pour la première fois par le psychologue Howard Gardner en 1983 :

L’intelligence musicale ;

L’intelligence visuospatiale ;

L’intelligence naturaliste ;

L’intelligence corporelle ;

L’intelligence intrapersonnelle ;

L’intelligence interpersonnelle.

L’intellect d’un individu doit être perçu d’un point de vue global puisqu’elle revêt différentes formes. Une partie est liée à la génétique, tandis que l’autre se développe tout au long de la vie de la personne. Selon le Dr Wallenhorst, psychiatre et psychothérapeute, l’intelligence comprend de l’inné en lien avec les gènes et de l’acquis qui correspond aux connaissances acquises. Elle comprend également de l’imprégnation, c’est-à-dire la capacité à assimiler le positif chez autrui et dans les expériences vécues.

En savoir plus sur le quotient intellectuel

Le quotient intellectuel ou QI est défini par une série d’exercices inscrite dans un manuel. Il correspond à un chiffre qui résulte d’un quotient. Le calcul est réalisé à partir des résultats obtenus à travers les exercices et de la date de naissance de l’individu.

Avoir un QI élevé ne signifie pas forcément que la personne est douée dans tout. Et inversement, avoir un faible QI ne signifie pas qu’une personne n’est pas intelligente. En effet, les tests de QI n’évaluent qu’un type d’intelligence : celle qui fait appel à la logique. Ces tests ne prennent donc pas en compte les autres formes, comme la créativité par exemple.

Les différentes épreuves auxquelles on doit faire face au quotidien sont donc reflétées par le score du QI. Ces épreuves requièrent généralement la prise de certaines décisions répondant à certaines problématiques de planification, d’organisation ou bien d’élaboration de stratégies. Le QI ne peut donc pas être une valeur absolue et il peut fluctuer dans le temps.

Découvrez comment la chaine Psychorama définit l’intelligence :

Les astuces pour aiguiser votre intelligence

Lire tous les jours

Faire de la lecture de manière régulière est excellent pour aiguiser votre intelligence. En effet, plus vous lisez, plus vous stimulez vos neurones. Vous créez ainsi de nouvelles connexions neuronales.

De plus, la lecture permet d’enrichir votre vocabulaire et d’affiner vos capacités d’expression, ce qui permet d’aiguiser votre intelligence linguistique. Vous serez donc en mesure d’exprimer plus aisément ses connaissances.

Augmenter votre niveau de connaissances

Aiguiser son intelligence passe forcément par l’acquisition de nouvelles connaissances. Pour ce faire, vous devez consentir à dépenser du temps et de l’attention. En effet, c’est en vous donnant à fond que vous serez en mesure d’acquérir rapidement de nouvelles connaissances.

Si vous vous consacrez à la lecture d’un livre, vous devrez accepter de lire aux dépens de la télévision, de la musique, ou bien d’Internet, etc. Cela a pour objectif de permettre à votre cerveau d’assimiler pleinement les informations.

Autre élément indispensable du succès : la motivation. Pour éviter de se retrouver dans un cycle vicieux, il est recommandé de s’intéresser à des thématiques qui vous passionnent.

Changer vos habitudes

Vous pouvez commencer par établir de nouvelles connexions neuronales en agissant différemment pour les tâches quotidiennes. Par exemple, un droitier peut utiliser sa main gauche lorsqu’il se brosse les dents. Ou bien essayer de parler uniquement dans une langue étrangère pendant une journée entière. Quel que soit le changement opéré dans votre rythme quotidien, cela permettra à votre cerveau d’en ressortir grandi.

La méditation est également un très bon moyen de stimuler votre cerveau, et aiguiser votre intelligence au passage. Cette pratique ne sert pas seulement à réguler votre humeur et atténuer le niveau de nervosité. Il a effectivement été prouvé que la méditation est idéale pour améliorer le fonctionnement du cerveau. L’afflux sanguin dans celui-ci augmente, mais aussi la patience, la concentration et la mémoire.

Pour finir, il est conseillé de pratiquer une activité physique régulièrement. Des recherches ont indiqué que la respiration est le moteur de la capacité à se concentrer. Avoir une bonne maîtrise de sa respiration permet alors de faciliter l’apprentissage du cerveau. Pour ce faire, l’individu peut pratiquer de la plongée sous-marine ou de la course à pied.

N’importe quel exercice d’aérobic pourrait aussi s’avérer efficace. Après ces efforts, vous pouvez pratiquer de la méditation pour reprendre votre souffle et apaiser votre esprit. Sans oublier que l’exercice en lui-même reste conseillé pour garder la ligne et pour améliorer votre humeur. En effet, plus on sécrète de l’endorphine, plus le cerveau se sent bien.

Travailler votre mémoire

Plus l’on cherche à développer sa mémoire, plus on améliore ses facultés intellectuelles. Cela est possible grâce au fait que la mémoire emploie toutes les principales fonctions mentales, et il assure le bon fonctionnement du cerveau. Plusieurs exercices de mémoire sont par ailleurs inclus dans les questionnaires de tests de l’intelligence.

Afin de la stimuler, vous pouvez travailler en situation, plutôt que de se contenter de jeux de mémorisation. Il est par exemple possible de vous souvenir de toutes les choses que vous avez faites durant la journée. L’important est de prêter attention à tout ce qui vous entoure, car l’attention visuelle et auditive constitue la première étape de la mémorisation.

Cultiver votre sens critique

Développer votre sens critique, c’est-à-dire votre capacité à réfléchir et à prendre du recul face à une situation, permet d’aiguiser l’intelligence. Il emploie les facultés de raisonnement, ce qui permet de développer les cellules grises.

Pour stimuler votre sens critique et vos capacités de raisonnement, il suffit de ne pas vous contenter des informations reçues à partir de la radio, de la télévision ou des réseaux sociaux. Il faut plutôt creuser sur le sujet, vérifier si les fondements sont plausibles et trouver les sources de l’information.

En clair, il faut arrêter de prendre la facilité, mais chercher à comprendre le pourquoi du comment.