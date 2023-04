Pourquoi ça porte malheur d’entendre une chouette ? Origines et significations

Lorsque nous voyons ou entendons une chouette qui hulule la nuit, ou même le jour, cela aurait pour signification qu’un malheur va arriver. Signe de mort dans de nombreuses cultures, la chouette et le hibou sont des animaux très mal vus dans certains pays. Mais d’où provient cette croyance populaire ? En réalité, il n’y a pas une seule croyance associée à la chouette, il y en a des multitudes qui varient en fonction des peuples, des périodes et des religions.

La chouette souvent associée à un porte-malheur

Mystérieuse et souvent associée à la sorcellerie comme l’est le chat noir, la chouette et son cousin le hibou (pas le même animal du tout) sont souvent signe d’un mauvais présage et d’un malheur à venir. Dans de nombreuses cultures, notamment romaine, ces animaux seraient donc porteurs de messages de l’au-delà et plus particulièrement de mort.

Ce rapace nocturne qui hulule à la nuit tombée fait donc peur à de nombreuses personnes à cause de cette superstition. Pour ces personnes, entendre une chouette serait un signe que quelqu’un va mourir dans leur entourage ou, en tout cas, que quelque chose de mal va arriver.

À une époque, on clouait des chouettes sur les portes

Pourtant, historiquement, la chouette n’a pas toujours été signe de malheur. Dans certaines cultures, particulièrement anglo-saxonnes (en France aussi), il était de coutume de placarder des chouettes sur les portes pour éloigner les mauvais esprits justement, au Moyen-Age. Elle était aussi l’emblème des ermites, des moines reclus et des solitaires.

Notez que les romains, au deuxième siècle après JC, clouaient aussi des chouettes sur leurs portes. Pour eux, entendre une chouette était synonyme de malheur et donc mettre cet animal sur leurs portes aurait pour effet de conjurer le sort.

La chouette porte malheur : Un animal associé aux démons et aux esprits ?

Appelé « l’aigle de la nuit », cet animal est souvent synonyme de clairvoyance grâce à sa nyctalopie (il voit bien dans la pénombre, lorsqu’il existe un filet de lumière). Il chasse rapidement et de nuit et donc sa faculté à chasser et voler lorsqu’il fait noir a souvent été associée à une capacité à voir les esprits et à les chasser également.

Et au contraire, certaines personnes croient que ce rapace, puisqu’il est nocturne et qu’il chasse en toute discrétion dans l’obscurité, est synonyme du malin, des démons vicieux qui attendent la nuit noire pour s’emparer des êtres humains.

C’est le cas dans le passé chrétien en occident. Les croyants pensaient que la chouette était l’alliée du diable. Dans l’Ancien Testament, nous retrouvons justement cette idée, associant la chouette à la tristesse et à la désolation. Mais, cette image s’est adoucie au Moyen-Age.

La signification de la chouette suivant les peuples

Synonyme de sagesse dans la Grèce Antique, symbole d’Athéna, la chouette était même vénérée à cette époque. On la retrouvait même sur des pièces de l’époque. Elle était un symbole d’intelligence, de vérité, un symbole de l’instinct également.

Il existe d’autres superstitions liées à la chouette : par exemple, on dit que lorsqu’on entend une chouette une nuit de pleine lune, cela annonce le décès d’un malade. Au Pays de Galles, le cri de la chouette a déjà fait écho à la perte de la virginité d’une jeune fille également. En France, il était également de coutume de penser que quand on entend une chouette de jour, cela indique à une femme enceinte qu’elle attend une fille.

Du côté des Amérindiens, la chouette ne porte ni malheur ni bonheur. Les différentes tribus avaient des croyances bien différentes les unes des autres à ce sujet. Pour certains, la chouette portait effectivement malheur, porteuse de mort. Et pour d’autres, elle était un symbole de guérison associée aux chamans.

Pour les celtes, la chouette était davantage un signe de porte-bonheur, symbole de protection, comme l’est le pentacle. On vénérait une déesse mi-femme mi-chouette qui avait le pouvoir de voyager dans le monde des esprits. Elle n’était pas malveillante, au contraire. Les druides lui rendaient souvent hommage.

Malheur ou bonheur, la chouette est toujours une messagère

En Afrique, la chouette était également associée à la magie et à la sorcellerie. Du moins pour la majorité des croyants. On croyait notamment que la chouette était là pour espionner les gens pour le compte des sorciers. À l’est du continent, il arrivait même qu’elle soit porteuse de maladies pour certains peuples.

Au Japon, la chouette est un symbole de protection et de chance. Elle serait la messagère des Dieux. Ce n’est simplement pas le cas de certaines chouettes comme la chouette effraie qui serait un signe démoniaque.

En fait, la chouette est globalement associée au mystère et aux choses qui sont cachées. Selon les religions et les peuples, l’interprétation a toujours changé. Nous retrouvons d’ailleurs souvent le symbole de la chouette dans les sociétés « secrètes » pour lesquelles nous avons tous beaucoup de curiosité et de théories. C’est le cas avec les franc-maçons par exemple.