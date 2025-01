Zoé Marchal, née le 1er juin 1998 à Paris, représente la nouvelle génération d’acteurs prometteurs du paysage cinématographique français. Issue d’une famille d’artistes renommée, elle est notamment la fille des célèbres comédiens Olivier et Catherine Marchal. Malgré son « statut », Zoé a su tracer sa propre route. Elle intègre en effet dès son adolescence l’école Les Enfants Terribles, où elle a perfectionné son art pendant trois ans.

Au fil des années, elle s’est imposée comme une étoile montante du cinéma français, avec une carrière marquée par des rôles variés et mémorables. Explorons ensemble ses 10 meilleurs films et séries TV et voyons ensemble l’étendue de ses talents.

Disparue (2014)

La série dramatique Disparue raconte l’histoire de Léa Morel, une ado de 17 ans qui disparaît mystérieusement le soir de la Fête de la Musique à Lyon. L’intrigue principale se concentre sur l’enquête policière qui s’ensuit et l’impact émotionnel que cette disparition a sur sa famille.

On retrouve Zoé Marchal dans le rôle de Chris Morel, la cousine de Léa. Au début, on pensait que Chris était un personnage secondaire du récit. Un peu introvertie, mais tourmentée, il s’avère en fait qu’elle était la meurtrière de Léa. Zoé Marchal apprit le secret de son personnage lors de son deuxième casting, ce qui l’a directement mise sous le choc. Elle avouera ensuite avoir adoré tourner la scène de crime, en disant : « C’est tellement improbable pour moi de faire ça dans la vie que j’ai adoré pouvoir jouer une scène pareille ».

Voici sa bande-annonce :

SKAM France (2018 – 2019)

SKAM France est une web-série franco-belge de 12 saisons, adaptée de la série norvégienne originale. On y suit le quotidien de plusieurs lycéens confrontés à leurs tracas et scandales quotidiens, ainsi que de leur émancipation vers l’âge adulte. Le personnage central change chaque saison afin de permettre aux spectateurs d’avoir un point de vue différent selon le thème abordé.

Selon les critiques, la série aborde des thèmes particulièrement intéressants. On parle de la religion, du mal-être/des addictions, du harcèlement, et de manière générale de la difficulté des relations (amicales et amoureuses) à l’adolescence… Cependant, ce remake aurait du mal à plaire aux fans de la première heure. Selon eux, la série originale avait des personnages plus profonds et attachants, de bons acteurs et un scénario original qui suivait une logique.

Zoé Marchal incarne le rôle d’Ingrid Spielman, un personnage récurrent de la série dans les saisons 1, 2 et 4.

Faites-vous un premier avis sur la web-série en regardant sa bande-annonce :

Overdose (2022)

Overdose est un film réalisé par nul autre que le paternel de Zoé, Olivier Marchal. Sorti en 2022, ce film est une adaptation du roman Mortels Trafics de Pierre Pouchairet, prix du Quai des Orfèvres 2017. Il nous raconte l’histoire de Sara, cheffe de la brigade des stupéfiants de Toulouse, et Richard, chef de la police criminelle de Paris, qui doivent collaborer sur deux affaires interconnectées.

Zoé Marchal incarne Lucie Di Marco, un personnage certes secondaire, mais qu’elle fait briller par sa prestance et son charisme.

Petite anecdote : Olivier Marchal a insisté sur le fait qu’il a choisi Zoé uniquement pour son talent, pas par népotisme. Il s’est exprimé en disant : « Je l’ai prise parce qu’elle joue bien. Si elle était mauvaise, je ne lui rendrais service ni à elle ni à moi en la prenant dans mon film ».

Pour un aperçu du film, voici une bande-annonce :

Tapie (2023)

Tapie est une série Netflix retraçant le destin romanesque du Bernard Tapie. On y suit son histoire de chanteur à homme d’affaires, puis homme politique et président de l’OM, jusqu’à sa chute en 1997 avec son emprisonnement. Les producteurs décrivent la série comme « l’histoire d’un prolo qui s’extrait de sa condition et qui est ramené finalement à sa condition initiale ».

Dans ce biopic, Zoé Marchal interprète Stéphanie Tapie, la fille de Bernard. Elle apporte une touche de fraîcheur dans la série grâce à son personnage. « Trop contente de ma petite participation », déclara la jeune actrice sur ses réseaux sociaux en postant des extraits de ses apparitions dans la série. Pour les critiques, la série est un franc succès, avec des avis comme : « Très bon. Bien écrit. Bien réalisé. Excellent casting. ».

Voici sa bande-annonce officielle :

Nouveaux Riches (2023)

Nouveaux Riches est un film Netflix centré sur deux personnages prêts à user de leurs charmes pour berner l’autre.

Zoé Marchal incarne à merveille le rôle de Stéphanie, l’un des personnages principaux pour lequel elle a pris 10 kg. Et la raison est belle, comme nous l’avouera sa co-star Nassim Lyes lors d’une interview. « C’est pour que des jeunes filles puissent se retrouver en Stéphanie et se dire : ‘’c’est aussi ça être une meuf stylée’’. ». Un choix que la jeune femme de 25 ans assume pleinement en avouant : « Moi, j’aurais kiffé voir ce genre de films avec une fille comme ça, quand j’avais 18 ans et que je n’avais pas du tout confiance en moi. ».

Par ici la bande-annonce :

Or Noir (2022)

Or Noir est une série dramatique dans lequel on suit un groupe de braqueurs ayant réussi l’exploit de voler plusieurs millions d’euros en lingots d’or.

Dans cette série dramatique, elle incarne Sacha, la confidente et associée d’Ilyes, un « grand du quartier » et une connaissance de Mendy (le chef du groupe) et Abdoulaye. Zoé Marchal va très bien jouer son rôle et enrichit l’intrigue en démontrant sa capacité à s’intégrer dans ce genre de projet ambitieux. Malheureusement, la série se fera descendre par les critiques pour les très mauvaises prestations de certains acteurs.

Plongez dans la série en regardant sa bande-annonce :

Le Temps est Assassin (2019)

Le Temps est Assassin est une série dramatique. On y suit Clotilde Idrissi, victime d’un accident de la route en 1994 dans lequel elle perdra ses parents et son frère. Vingt-cinq ans plus tard, elle décide de revenir sur les lieux de l’accident et, mais à peine arrivée, d’étranges incidents se produisent. La série alterne alors entre deux époques : Clotilde à 16 ans et Clotilde quarantenaire cherchant à élucider le mystère derrière ces événements.

Zoé Marchal incarne le personnage de Valentine Baron, la fille de Clotilde. Son interprétation va vous bouleverser avec un personnage profond et tourmenté par le passé de sa mère. Lors d’une interview, Mathilde Seigner (Clotilde Idrissi) confie : « J’avais un rêve caché : que Zoé Marchal joue ma fille dans la série, car elle me ressemble physiquement et moralement. » Elle ajoutera que Zoé a une véritable personnalité.

Découvrez ou redécouvrez Le Temps est Assassin avec sa bande-annonce :

Validé (2021)

Validé suit l’histoire d’un jeune rappeur talentueux, Clément alias Apash, qui se retrouve du jour au lendemain « validé » par un grand nom du milieu. Cependant, cette ascension dans le « rap game » sera surtout marquée par des rivalités dangereuses.

Zoé Marchal fait une brève apparition dans la saison 2 en tant que journaliste. Malheureusement, grosse déception pour cette saison 2. Selon les critiques, elle souffre cruellement du mauvais jeu d’acteur de plusieurs premiers rôles et de la disparition de la star de la saison 1.

Si vous souhaitez découvrir cette série, voici un lien vers sa bande-annonce :

Section Zéro (2016)

L’histoire se déroule dans une Europe post-apocalyptique dirigée par des multinationales. L’une des sociétés les plus puissantes et dangereuses, Prométhée, veut remplacer la police par les Black Squad, des policiers robotisés. Leur objectif : prendre le contrôle de toute la Fédération et étendre encore plus son emprise.

Olivier Marchal décide de donner à sa fille Zoé Marchal le rôle d’Eden Yagobowski, un personnage secondaire de la série. Lors d’une interview sur le plateau du Grand Journal, Olivier Marchal fond en larmes lorsque l’émission diffuse un extrait où sa fille se fait violenter par l’acteur Ola Rapace pendant un interrogatoire. « Elle a souffert, elle avait le crâne en sang. Je n’étais pas très fier de moi. Il l’attrape par les cheveux, c’est vrai qu’ils ont joué tous les deux. Alors après, jusqu’où doit aller le jeu..? » se demande-t-il, les larmes aux yeux.

Ci-dessous le lien de la bande annonce :

La Dernière Colonie (2022)

La Dernière Colonie est un téléfilm post-apocalyptique. Il plonge les téléspectateurs dans un univers où les personnages doivent se battre presque tous les jours, risquer leur vie et voir celles et ceux qu’ils aiment y laisser la leur.

Dans le rôle de Marianne, Zoé Marchal livre une prestation magistrale avec un personnage tourmenté par la peur de mourir au quotidien. La Dernière Colonie nous interroge alors sur nos modes de vie. Il nous fait comprendre la chance que l’on a de vivre dans un monde où la survie n’est pas notre priorité. La nature, filmée un peu sous tous les plans, constitue ici un refuge, mais également un tombeau pour les survivants du cataclysme.

Voici la bande-annonce :

